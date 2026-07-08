O ciclo da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim para a Seleção Masculina dos EUA, e terminou de forma bastante cruel. Todos sabem o que aconteceu: uma goleada de 4 a 1 sofrida contra a Bélgica que poucos esperavam, e que essa equipe terá dificuldade em aceitar por muito, muito tempo.
O que acontece com os ciclos da Copa do Mundo, porém, é que um começa assim que o outro termina. Portanto, embora os jogadores certamente ainda não tenham virado a página para 2030, o planejamento da Federação Americana de Futebol já está, sem dúvida, em andamento, e, em setembro, esse ciclo terá início com o primeiro treinamento pós-Copa do Mundo.
O fato é que, até 2030, essa seleção terá uma cara totalmente diferente. Havia 13 jogadores que já faziam parte do elenco de 2022 neste verão, e pode haver ainda menos na equipe quando 2030 chegar. Essa é a natureza do futebol internacional: ele nunca para de mudar. Por causa disso, os jogadores da Seleção Masculina dos EUA se encontram em situações muito diferentes à medida que o foco se volta para 2030.
Então, vamos classificá-los por níveis, analisando a situação de cada um à medida que uma era chega ao fim e uma nova começa.