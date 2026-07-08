Gio Reyna: Um caso realmente complicado. Um potencial fora do comum, mas com pouquíssima produção nos clubes. O que vem a seguir? Só ele pode realmente responder a essa pergunta, já que parece estar prestes a passar por mais uma reinicialização.

Auston Trusty: Marcou seu gol na Copa do Mundo e, quando esteve em campo, mostrou-se mais do que capaz. Teremos que ver como ele vai se sair no Celtic e se quem quer que seja o técnico da seleção nacional lhe der mais algumas chances do que os anteriores.

Mark McKenzie: Não jogou muito nesta Copa do Mundo, mas é obviamente um líder e companheiro de equipe muito querido. Ainda pode evoluir na Europa, e a realidade é que haverá necessidade de zagueiros centrais, mesmo com a renovação nessa posição.

Chris Brady: O mais jovem do trio de goleiros, ele tem a vantagem do potencial e das perspectivas de crescimento. Tudo depende, porém, de como ele se desenvolverá nos próximos anos e se conseguirá dar um salto que o torne capaz de ser o titular.

Matt Freese: Ele vai ter que realmente superar o erro contra a Bélgica, mas é forte e talentoso o suficiente para isso. Ainda assim, esta Copa do Mundo mostrou que ele é um bom goleiro, mas não excelente, o que significa que sua vaga não está garantida se outros bons goleiros entrarem para a seleção.

Max Arfsten: Não jogou muito nesta Copa do Mundo, mas tem apenas 25 anos e espaço para crescer, principalmente se for para a Europa. Se isso acontecer, ele estará na disputa.

Joe Scally: São duas Copas do Mundo com poucos minutos em campo para Scally, que ainda tem apenas 23 anos. Se ele quiser subir na hierarquia da equipe, porém, aparentemente precisará melhorar no manuseio da bola. Isso pode acontecer? Com certeza, mas terá que acontecer, pois é por isso que outros têm estado à sua frente.

Tim Weah: Sua versatilidade ajuda, com certeza, mas esta Copa do Mundo não mostrou muito dele. O papel de Weah nos próximos anos dependerá em grande parte do próximo técnico, que terá que decidir onde e em que lado do campo ele vai jogar.