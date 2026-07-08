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USMNT future tiers GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

Níveis da seleção masculina dos EUA no ciclo da Copa do Mundo de 2030: de Folarin Balogun e Malik Tillman a Gio Reyna e Alejandro Zendejas, a situação de cada jogador após a eliminação nas oitavas de final de 2026

Análises
Estados Unidos da América
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Estados Unidos da América x Bélgica
C. Pulisic
F. Balogun
W. McKennie
C. Richards
G. Reyna
A. Zendejas

A GOAL analisa a situação de cada jogador da seleção masculina de futebol dos EUA (USMNT) para a Copa do Mundo de 2026, agora que um novo ciclo se inicia.

O ciclo da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim para a Seleção Masculina dos EUA, e terminou de forma bastante cruel. Todos sabem o que aconteceu: uma goleada de 4 a 1 sofrida contra a Bélgica que poucos esperavam, e que essa equipe terá dificuldade em aceitar por muito, muito tempo.

O que acontece com os ciclos da Copa do Mundo, porém, é que um começa assim que o outro termina. Portanto, embora os jogadores certamente ainda não tenham virado a página para 2030, o planejamento da Federação Americana de Futebol já está, sem dúvida, em andamento, e, em setembro, esse ciclo terá início com o primeiro treinamento pós-Copa do Mundo.

O fato é que, até 2030, essa seleção terá uma cara totalmente diferente. Havia 13 jogadores que já faziam parte do elenco de 2022 neste verão, e pode haver ainda menos na equipe quando 2030 chegar. Essa é a natureza do futebol internacional: ele nunca para de mudar. Por causa disso, os jogadores da Seleção Masculina dos EUA se encontram em situações muito diferentes à medida que o foco se volta para 2030.

Então, vamos classificá-los por níveis, analisando a situação de cada um à medida que uma era chega ao fim e uma nova começa.

  • BalogunGetty Images

    Nos vemos em 2030

    Chris Richards: O melhor zagueiro central da Seleção Masculina dos EUA, e não há ninguém à vista que possa contestar esse fato. Tirando o erro no final da partida contra a Bélgica, Richards foi uma rocha neste torneio e provavelmente vai melhorar com a experiência. Ele completará 30 anos em 2030, idade em que um zagueiro está no auge da carreira.

    Alex Freeman: O zagueiro foi o jogador mais jovem da equipe, com 21 anos, e ainda nem começou a mostrar todo o seu talento. Vai ser divertido acompanhar sua evolução daqui para frente, já que ele busca dar continuidade ao que foi uma excelente estreia nos níveis mais altos do futebol internacional.

    Malik Tillman: Esta Copa do Mundo foi um salto enorme, enorme para o meio-campista, que foi indiscutivelmente o melhor jogador da seleção dos EUA neste verão. Vai ser legal ver como ele vai aproveitar isso nos próximos anos.

    Christian Pulisic: Apesar de todas as suas falhas contra a Bélgica, ele ainda é o maior nome desta seleção por um motivo. A menos que se lesione, Pulisic é o jogador mais talentoso da equipe e não deve passar por um declínio total até a próxima Copa do Mundo — quando terá 31 anos. Por enquanto, a equipe se constrói em torno dele até que alguém o convença do contrário.

    Folarin Balogun: Ele estará no auge da carreira daqui a quatro anos, aos 29 anos, e ainda precisamos ver o que este verão significará para sua carreira nos clubes. É fácil imaginar Balogun em um clube de primeira linha em breve. A seleção dos EUA também sonhará que, até 2030, ele esteja entre os melhores atacantes do mundo.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um protagonista

    Sergino Dest: Com apenas 25 anos, o craque do PSV ainda não atingiu o auge da carreira e, apesar do que mostrou contra a Bélgica, é um fantástico jogador ofensivo. No entanto, ele tem algumas limitações e provavelmente ficará atrás de Freeman, dependendo do próximo esquema tático. Seu histórico de lesões também é motivo de preocupação, à medida que vai acumulando mais quilômetros nas pernas.

    Tyler Adams: Ninguém no elenco consegue fazer o que Adams faz, e é por isso que ele tem sido tão essencial para esta seleção desde sua chegada. Ainda assim, grande parte deste ciclo foi prejudicada por lesões para ele, e ele terá 31 anos na próxima Copa do Mundo. É por isso que, apesar de ser tão bom, sua presença não é uma garantia absoluta.

    Weston McKennie: Um verdadeiro monstro nas quatro primeiras partidas. McKennie parece destinado a ser uma das estrelas da Juventus daqui para frente, o que fará dele um dos veteranos em torno dos quais essa seleção se construirá.

    Sebastian Berhalter: Existem jogadores melhores do que ele? Provavelmente, mas qualquer técnico seria louco se não contasse de verdade com o meio-campista de cara para o próximo ciclo. Ele é o exemplo perfeito do que significa ser um jogador da Seleção dos EUA, e nunca se tem jogadores suficientes que tragam essa essência.

    Ricardo Pepi: Um atacante muito bom, e é por isso que os clubes da Premier League estão interessados nele. Mas será que ele pode se tornar um grande jogador? É sempre muito difícil fazer previsões sobre a posição de atacante, e é difícil imaginar onde Pepi estará em 2030. Será que ele vai brilhar na Inglaterra, ou será que uma liga de ponta vai se mostrar um desafio grande demais para ele mais uma vez? A resposta a essa pergunta determinará como ele se encaixará daqui para frente.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 ParaguayGetty

    Provavelmente vou ficar por aqui

    Gio Reyna: Um caso realmente complicado. Um potencial fora do comum, mas com pouquíssima produção nos clubes. O que vem a seguir? Só ele pode realmente responder a essa pergunta, já que parece estar prestes a passar por mais uma reinicialização.

    Auston Trusty: Marcou seu gol na Copa do Mundo e, quando esteve em campo, mostrou-se mais do que capaz. Teremos que ver como ele vai se sair no Celtic e se quem quer que seja o técnico da seleção nacional lhe der mais algumas chances do que os anteriores.

    Mark McKenzie: Não jogou muito nesta Copa do Mundo, mas é obviamente um líder e companheiro de equipe muito querido. Ainda pode evoluir na Europa, e a realidade é que haverá necessidade de zagueiros centrais, mesmo com a renovação nessa posição.

    Chris Brady: O mais jovem do trio de goleiros, ele tem a vantagem do potencial e das perspectivas de crescimento. Tudo depende, porém, de como ele se desenvolverá nos próximos anos e se conseguirá dar um salto que o torne capaz de ser o titular.

    Matt Freese: Ele vai ter que realmente superar o erro contra a Bélgica, mas é forte e talentoso o suficiente para isso. Ainda assim, esta Copa do Mundo mostrou que ele é um bom goleiro, mas não excelente, o que significa que sua vaga não está garantida se outros bons goleiros entrarem para a seleção.

    Max Arfsten: Não jogou muito nesta Copa do Mundo, mas tem apenas 25 anos e espaço para crescer, principalmente se for para a Europa. Se isso acontecer, ele estará na disputa.

    Joe Scally: São duas Copas do Mundo com poucos minutos em campo para Scally, que ainda tem apenas 23 anos. Se ele quiser subir na hierarquia da equipe, porém, aparentemente precisará melhorar no manuseio da bola. Isso pode acontecer? Com certeza, mas terá que acontecer, pois é por isso que outros têm estado à sua frente.

    Tim Weah: Sua versatilidade ajuda, com certeza, mas esta Copa do Mundo não mostrou muito dele. O papel de Weah nos próximos anos dependerá em grande parte do próximo técnico, que terá que decidir onde e em que lado do campo ele vai jogar.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ele está na lista de jogadores titulares, mas há preocupações

    Antonee Robinson: Em termos de talento? Claro. Quando Robinson está no seu melhor, é uma aposta certa. O problema é seu histórico de lesões e o fato de que ele terá quase 33 anos em 2030. Se ele ainda estiver nesse nível, ótimo, mas não é exagero esperar uma queda de rendimento em algum momento deste ciclo.

    Matt Turner: Vai depender, em geral, de como os outros jogadores na mesma posição se desenvolverem, mas Turner também terá 35 anos quando a próxima Copa do Mundo começar. Goleiros envelhecem de maneira diferente, porém, então não o descartem totalmente.

    Brenden Aaronson: Talvez esse seja o nível do Aaronson, e tudo bem. O problema é que ele joga em uma posição que depende muito da produção. Se isso não acontecer nos próximos anos, haverá opções mais jovens atrás dele, ansiosas para mostrar por que podem produzir mais.

    Haji Wright: O terceiro atacante neste verão e, embora pareça estar dando um passo adiante no nível dos clubes, os outros dois atacantes desta seleção são mais jovens e têm maior potencial. Quando se leva em conta os jovens que estão surgindo, essa será uma posição difícil de manter.

    Alejandro Zendejas: Entrou na seleção para a Copa do Mundo depois de arrasar na Liga MX, mas, mais uma vez, as vagas no ataque podem ficar lotadas rapidamente. Ele terá 32 anos em 2030, e não há muitos jogadores de 32 anos que de repente contribuam em Copas do Mundo depois de não terem jogado muito na anterior. Por isso, a expectativa é que sua vaga acabe sendo ocupada por alguém mais jovem.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Obrigado pelas lembranças

    Tim Ream: Desta vez, realmente acabou. Todo o mérito vai para Ream por ter lutado o tempo suficiente para chegar a esta Copa do Mundo, e a seleção masculina dos EUA vai ficar grata por ele ter feito isso, considerando o quão bem ele jogou nos primeiros jogos deste torneio. Ainda assim, as seleções não ganham Copas do Mundo com zagueiros centrais de 42 anos, o que significa que é hora de dizer adeus a um dos jogadores mais dedicados da equipe.

    Miles Robinson: Ele tem apenas 29 anos, e foi ótimo vê-lo ser convocado para a Copa do Mundo depois de ter ficado de fora de forma cruel da última vez. Dito isso, é hora de começar a dar chances a defensores mais jovens, o que significa que outros precisam abrir espaço. Robinson parece ser um candidato a fazer isso.

    Cristian Roldan: É de partir o coração que as lesões não tenham permitido que ele vivesse seu momento na Copa do Mundo. O fato de ele ter chegado a esta Copa do Mundo já é uma vitória, porém, depois de vários anos fora de cena. A seleção dos EUA sentirá falta de sua presença e liderança, com certeza.