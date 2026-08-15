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'Ninguém viu isso chegando' - Giovanni van Bronckhorst admite que ficou 'surpreso' com a mudança de Xavi para a Holanda
Federação holandesa surpreende
A Associação Holandesa de Futebol (KNVB) surpreendeu ao nomear Xavi Hernandez como novo técnico da Holanda, tornando-o o primeiro treinador estrangeiro da Holanda em 48 anos. O movimento ousado pegou imediatamente o futebol europeu de surpresa, especialmente o técnico do Feyenoord, Van Bronckhorst, que dividiu vestiário com o maestro espanhol no Camp Nou. A forte ligação entre os dois nos tempos de Barcelona dá um toque pessoal à nomeação, que ainda assim gerou bastante debate público.
- ANP
Antigos colegas trocam mensagens
Falando em sua entrevista coletiva pré-jogo antes do confronto do Feyenoord com o Go Ahead Eagles pela Eredivisie, o técnico holandês refletiu sobre sua reação inicial à chegada de seu ex-companheiro de equipe.
Ao falar sobre a conversa entre eles, Van Bronckhorst revelou: "Ele ficou muito feliz e honrado por assumir esse cargo. Eu lhe mandei uma mensagem em espanhol. E recebi uma resposta em espanhol, então ele entendeu."
Ele admitiu ter sido pego completamente de surpresa pela decisão da KNVB: "Fiquei surpreso. Normalmente, você lê antes nos jornais sobre nomes em potencial. Mas ninguém viu isso chegando. Ainda assim, é legal ver um ex-colega se tornar técnico da Holanda."
O ex-lateral-esquerdo observou que as qualidades de Xavi como treinador já eram evidentes nos tempos de jogador: "Você percebe que os jogadores nessa posição estão sempre pensando no time. Xavi tinha isso. Phillip Cocu era outro jogador assim, sempre focado no equilíbrio e em posicionar as pessoas."
Barreiras linguísticas deixadas de lado
Ao abordar as preocupações sobre possíveis barreiras de comunicação e a nomeação de um treinador estrangeiro, Van Bronckhorst apoiou a capacidade do ícone do meio-campo de fazer sua mensagem ser compreendida.
Ao defender as capacidades linguísticas de seu ex-colega, ele observou: "Há vários treinadores que trabalham com intérpretes. Acho que o inglês dele é bom o suficiente. Se você quer se conectar bem com um elenco, certamente ajuda se conseguir se expressar com clareza."
Ele também pediu à comunidade do futebol que apoie o novo chefe: "Acho que temos muito orgulho do nosso futebol holandês. No fim das contas, acho que também devemos apoiar Xavi com a confiança de que ele pode fazer o trabalho. E então, como qualquer outro treinador, você tem que entregar resultados."
- Box to Box Pictures
Feyenoord encara teste no fim de semana
O Feyenoord precisa manter o foco no cenário doméstico enquanto se prepara para receber o Go Ahead Eagles neste fim de semana, após uma vitória por 1 a 0 no clássico contra o rival local Sparta Rotterdam na rodada de abertura. A equipe de Van Bronckhorst está determinada a dar sequência a esse início positivo e conquistar mais três pontos na Eredivisie.
Enquanto isso, a atenção internacional em breve se voltará para a estreia de Xavi no banco de reservas, com a Holanda se preparando para enfrentar a Alemanha na Liga das Nações da Uefa em 24 de setembro.
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