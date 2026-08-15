Falando em sua entrevista coletiva pré-jogo antes do confronto do Feyenoord com o Go Ahead Eagles pela Eredivisie, o técnico holandês refletiu sobre sua reação inicial à chegada de seu ex-companheiro de equipe.

Ao falar sobre a conversa entre eles, Van Bronckhorst revelou: "Ele ficou muito feliz e honrado por assumir esse cargo. Eu lhe mandei uma mensagem em espanhol. E recebi uma resposta em espanhol, então ele entendeu."

Ele admitiu ter sido pego completamente de surpresa pela decisão da KNVB: "Fiquei surpreso. Normalmente, você lê antes nos jornais sobre nomes em potencial. Mas ninguém viu isso chegando. Ainda assim, é legal ver um ex-colega se tornar técnico da Holanda."

O ex-lateral-esquerdo observou que as qualidades de Xavi como treinador já eram evidentes nos tempos de jogador: "Você percebe que os jogadores nessa posição estão sempre pensando no time. Xavi tinha isso. Phillip Cocu era outro jogador assim, sempre focado no equilíbrio e em posicionar as pessoas."