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XaviGetty Images
Adhe Makayasa

Traduzido por

'Ninguém viu isso chegando' - Giovanni van Bronckhorst admite que ficou 'surpreso' com a mudança de Xavi para a Holanda

Xavi Hernández
G. van Bronckhorst
Países Baixos
Feyenoord
Eredivisie

O técnico do Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, admitiu que ficou surpreso com a decisão ousada da KNVB de nomear o ex-companheiro de Barcelona Xavi como novo técnico da Holanda. O treinador holandês já entrou em contato para parabenizar o espanhol e insistiu que seu antigo colega merece total apoio, apesar do ceticismo inicial em torno de sua nomeação.

  • Federação holandesa surpreende

    A Associação Holandesa de Futebol (KNVB) surpreendeu ao nomear Xavi Hernandez como novo técnico da Holanda, tornando-o o primeiro treinador estrangeiro da Holanda em 48 anos. O movimento ousado pegou imediatamente o futebol europeu de surpresa, especialmente o técnico do Feyenoord, Van Bronckhorst, que dividiu vestiário com o maestro espanhol no Camp Nou. A forte ligação entre os dois nos tempos de Barcelona dá um toque pessoal à nomeação, que ainda assim gerou bastante debate público.

    • Publicidade
  • imago-sport-1080820789.jpgANP

    Antigos colegas trocam mensagens

    Falando em sua entrevista coletiva pré-jogo antes do confronto do Feyenoord com o Go Ahead Eagles pela Eredivisie, o técnico holandês refletiu sobre sua reação inicial à chegada de seu ex-companheiro de equipe.

    Ao falar sobre a conversa entre eles, Van Bronckhorst revelou: "Ele ficou muito feliz e honrado por assumir esse cargo. Eu lhe mandei uma mensagem em espanhol. E recebi uma resposta em espanhol, então ele entendeu."

    Ele admitiu ter sido pego completamente de surpresa pela decisão da KNVB: "Fiquei surpreso. Normalmente, você lê antes nos jornais sobre nomes em potencial. Mas ninguém viu isso chegando. Ainda assim, é legal ver um ex-colega se tornar técnico da Holanda."

    O ex-lateral-esquerdo observou que as qualidades de Xavi como treinador já eram evidentes nos tempos de jogador: "Você percebe que os jogadores nessa posição estão sempre pensando no time. Xavi tinha isso. Phillip Cocu era outro jogador assim, sempre focado no equilíbrio e em posicionar as pessoas."

  • Barreiras linguísticas deixadas de lado

    Ao abordar as preocupações sobre possíveis barreiras de comunicação e a nomeação de um treinador estrangeiro, Van Bronckhorst apoiou a capacidade do ícone do meio-campo de fazer sua mensagem ser compreendida.

    Ao defender as capacidades linguísticas de seu ex-colega, ele observou: "Há vários treinadores que trabalham com intérpretes. Acho que o inglês dele é bom o suficiente. Se você quer se conectar bem com um elenco, certamente ajuda se conseguir se expressar com clareza."

    Ele também pediu à comunidade do futebol que apoie o novo chefe: "Acho que temos muito orgulho do nosso futebol holandês. No fim das contas, acho que também devemos apoiar Xavi com a confiança de que ele pode fazer o trabalho. E então, como qualquer outro treinador, você tem que entregar resultados."

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  • imago-sport-1080825487.jpgBox to Box Pictures

    Feyenoord encara teste no fim de semana

    O Feyenoord precisa manter o foco no cenário doméstico enquanto se prepara para receber o Go Ahead Eagles neste fim de semana, após uma vitória por 1 a 0 no clássico contra o rival local Sparta Rotterdam na rodada de abertura. A equipe de Van Bronckhorst está determinada a dar sequência a esse início positivo e conquistar mais três pontos na Eredivisie.

    Enquanto isso, a atenção internacional em breve se voltará para a estreia de Xavi no banco de reservas, com a Holanda se preparando para enfrentar a Alemanha na Liga das Nações da Uefa em 24 de setembro.

Eredivisie
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