Ninguém tinha o nome dele na lista! O Bayer Leverkusen anuncia uma grande surpresa na contratação do técnico

A contratação do espanhol marca, para o Bayer, o fim de uma jornada que durou semanas, já que havia indícios, ainda durante a temporada em andamento, de que Hjulmand teria de deixar o clube. O técnico de 54 anos assumiu o Bayer logo após a 2ª rodada, substituindo Erik ten Hag, e estabilizou a equipe com uma excelente primeira metade da temporada; no entanto, a segunda metade foi decepcionante. A equipe não conseguiu se classificar novamente para a Liga dos Campeões.

A contratação de Martinez é um tanto surpreendente, já que ele não era considerado um candidato em Leverkusen. Além disso, o técnico de 42 anos ainda é uma figura relativamente desconhecida. Nos últimos três anos, Martinez trabalhou na Ligue 1, no FC Toulouse, sua primeira passagem como técnico principal.

Martinez nasceu em Barcelona e trabalhou no Espanyol e no Barça como técnico de base. Entre outras funções, ele treinou a equipe sub-16 do Blaugrana de 2018 a 2019. Seguiram-se passagens pelo Catar e pelo Kuwait, antes de se transferir para o Toulouse no final de 2022 como assistente técnico e ser promovido a técnico principal pouco mais de seis meses depois.

Sob sua liderança, o time do sul da França alcançou a 11ª, 10ª e 9ª posições nas últimas três temporadas.