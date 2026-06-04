Conforme anunciado pelo Werkself na quinta-feira, o espanhol Carles Martinez será o novo técnico do Werkself.
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Ninguém tinha o nome dele na lista! O Bayer Leverkusen anuncia uma grande surpresa na contratação do técnico
O técnico de 42 anos assume assim o lugar do dinamarquês Kasper Hjulmand, cuja demissão já parecia provável há semanas. Martínez vem do FC Toulouse, da primeira divisão francesa, e é o segundo espanhol a assumir o comando do clube da fábrica, depois do técnico campeão Xabi Alonso.
“Analisamos intensamente qual técnico se encaixaria melhor na próxima fase de desenvolvimento do Bayer 04”, disse o diretor esportivo Simon Rolfes: “Carles Martínez desenvolveu com sucesso vários jovens jogadores em Toulouse e transformou um time com caráter internacional em uma equipe coesa.”
Martínez assinou um contrato de dois anos. Ele levou o Toulouse ao nono lugar na última temporada e, em 2023, ainda como assistente técnico, conquistou a taça com o clube. “Carles é um treinador com princípios claros e uma visão de jogo moderna”, disse Rolfes: “Estamos convencidos de que ele pode dar o impulso certo para o nosso futuro esportivo.” O contrato de Martínez na França havia expirado no final da temporada.
Bayer Leverkusen: a contratação de Martinez foi uma verdadeira surpresa
A contratação do espanhol marca, para o Bayer, o fim de uma jornada que durou semanas, já que havia indícios, ainda durante a temporada em andamento, de que Hjulmand teria de deixar o clube. O técnico de 54 anos assumiu o Bayer logo após a 2ª rodada, substituindo Erik ten Hag, e estabilizou a equipe com uma excelente primeira metade da temporada; no entanto, a segunda metade foi decepcionante. A equipe não conseguiu se classificar novamente para a Liga dos Campeões.
A contratação de Martinez é um tanto surpreendente, já que ele não era considerado um candidato em Leverkusen. Além disso, o técnico de 42 anos ainda é uma figura relativamente desconhecida. Nos últimos três anos, Martinez trabalhou na Ligue 1, no FC Toulouse, sua primeira passagem como técnico principal.
Martinez nasceu em Barcelona e trabalhou no Espanyol e no Barça como técnico de base. Entre outras funções, ele treinou a equipe sub-16 do Blaugrana de 2018 a 2019. Seguiram-se passagens pelo Catar e pelo Kuwait, antes de se transferir para o Toulouse no final de 2022 como assistente técnico e ser promovido a técnico principal pouco mais de seis meses depois.
Sob sua liderança, o time do sul da França alcançou a 11ª, 10ª e 9ª posições nas últimas três temporadas.
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Busca acirrada pelo novo técnico do Bayer Leverkusen
Na verdade, o candidato preferido era o compatriota de Martinez, Andoni Iraola (43). Ele deixa o AFC Bournemouth após três anos de sucesso. No entanto, depois que o Liverpool demitiu Arne Slot no fim de semana, Iraola emergiu como o sucessor ideal. Ao que tudo indica, já teria sido alcançado um acordo, e o anúncio da parceria está previsto para os próximos dias.
A esperança em Iraola levou o Leverkusen a perder o ex-jogador do Atlético de Madrid Filipe Luís, que acabou optando pelo AS Mônaco. No entanto, a falta da licença UEFA Pro também pesou: sem uma autorização especial, o clube monegasco teria de pagar uma multa de 25 mil euros por partida em que Filipe Luís estivesse na comissão técnica.
Oliver Glasner (51, deixa o Crystal Palace) não quer, ao que tudo indica, voltar à Bundesliga e está negociando com o AC Milan. O ex-técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, teria se oferecido ao clube de Frankfurt, segundo a Sport Bild, mas não convenceu os dirigentes do clube. E Michel (50) troca o FC Girona pelo Ajax de Amsterdã.
A escolha do técnico é um "critério decisivo" para o jogador almejado, Kennet Eichhorn
Assim, Carro e Rolfes viram-se pressionados a agir, já que o plano previa a apresentação do novo técnico para a próxima temporada ainda esta semana.
A busca pelo técnico ficou ainda mais pressionada pela disputa pelo supertalento Kennet Eichhorn, do Hertha BSC. Vários clubes estão de olho no jogador de 16 anos. Segundo a revista kicker, o Bayer teria, em princípio, “boas chances” de contratar Eichhorn. No entanto, a questão do técnico, há muito sem solução, atrasou um acordo. Isso representava um “critério decisivo”, pois Eichhorn não aceitaria jogar por nenhum clube em que não estivesse claro quem ocuparia o banco de reservas no futuro.