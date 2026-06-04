Ninguém tinha o nome dele na lista! Grande surpresa na busca do Bayer Leverkusen por um técnico

O Bayer Leverkusen está há algumas semanas em busca de um novo técnico para a equipe principal. No clube da Renânia, o atual técnico Kasper Hjulmand (54), apesar de ter contrato válido até 2027, está prestes a ser demitido após a equipe não ter conseguido se classificar para a Liga dos Campeões. No entanto, a busca por um sucessor não saiu nada como planejado para os dirigentes Fernando Caro (61) e Simon Rolfes (44).

O compatriota de Martinez, Andoni Iraola (43), era considerado o candidato ideal. Ele deixa o AFC Bournemouth após três anos de sucesso. No entanto, depois que o Liverpool demitiu Arne Slot no fim de semana, Iraola emergiu como o sucessor preferido. Entretanto, parece que já houve um acordo, e o anúncio da parceria é esperado nos próximos dias.

A esperança em Iraola levou o Leverkusen a perder o ex-jogador do Atlético de Madrid Filipe Luís, que acabou optando pelo AS Mônaco. No entanto, a falta da licença UEFA Pro também teve influência: sem uma autorização especial, o clube monegasco teria de pagar uma multa de 25 mil euros por partida em que Filipe Luís estivesse à beira do campo.

Oliver Glasner (51, deixa o Crystal Palace) não quer, ao que tudo indica, voltar à Bundesliga e está negociando com o AC Milan. O ex-técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, teria se oferecido ao clube de Frankfurt, segundo a Sport Bild, mas não convenceu os dirigentes do clube. E Michel (50) troca o FC Girona pelo Ajax de Amsterdã.