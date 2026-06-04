O especialista em transferências Matteo Moretto informa que o espanhol Carles Martinez deve se tornar o novo técnico do Werkself. A revista "kicker" também anuncia o fim da busca do Bayer por um treinador.
Traduzido por
Ninguém tinha o nome dele na lista! Grande surpresa na busca do Bayer Leverkusen por um técnico
Sua contratação seria um tanto surpreendente, já que até agora ele não havia sido cogitado como candidato em Leverkusen. Além disso, o técnico de 42 anos ainda é uma figura relativamente desconhecida. Nos últimos três anos, Martinez trabalhou na Ligue 1, no FC Toulouse, sua primeira passagem como técnico principal. O contrato de Martinez expirou no final de junho, portanto, ele está disponível.
Martinez nasceu em Barcelona e trabalhou no Espanyol e no Barça como treinador de categorias de base. Entre outras funções, ele treinou a equipe sub-16 do Blaugrana de 2018 a 2019. Seguiram-se passagens pelo Catar e pelo Kuwait, antes de se transferir para o Toulouse no final de 2022 como assistente técnico e ser promovido a treinador principal pouco mais de seis meses depois.
Sob sua liderança, o time do sul da França alcançou a 11ª, 10ª e 9ª posições nas últimas três temporadas.
- Getty Images
Busca acirrada pelo novo técnico do Bayer Leverkusen
O Bayer Leverkusen está há algumas semanas em busca de um novo técnico para a equipe principal. No clube da Renânia, o atual técnico Kasper Hjulmand (54), apesar de ter contrato válido até 2027, está prestes a ser demitido após a equipe não ter conseguido se classificar para a Liga dos Campeões. No entanto, a busca por um sucessor não saiu nada como planejado para os dirigentes Fernando Caro (61) e Simon Rolfes (44).
O compatriota de Martinez, Andoni Iraola (43), era considerado o candidato ideal. Ele deixa o AFC Bournemouth após três anos de sucesso. No entanto, depois que o Liverpool demitiu Arne Slot no fim de semana, Iraola emergiu como o sucessor preferido. Entretanto, parece que já houve um acordo, e o anúncio da parceria é esperado nos próximos dias.
A esperança em Iraola levou o Leverkusen a perder o ex-jogador do Atlético de Madrid Filipe Luís, que acabou optando pelo AS Mônaco. No entanto, a falta da licença UEFA Pro também teve influência: sem uma autorização especial, o clube monegasco teria de pagar uma multa de 25 mil euros por partida em que Filipe Luís estivesse à beira do campo.
Oliver Glasner (51, deixa o Crystal Palace) não quer, ao que tudo indica, voltar à Bundesliga e está negociando com o AC Milan. O ex-técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, teria se oferecido ao clube de Frankfurt, segundo a Sport Bild, mas não convenceu os dirigentes do clube. E Michel (50) troca o FC Girona pelo Ajax de Amsterdã.
A escolha do técnico é um "critério decisivo" para o jogador almejado, Kennet Eichhorn
Assim, Carro e Rolfes viram-se pressionados a agir, já que seu plano previa apresentar ainda esta semana o novo técnico para a próxima temporada. Agora, parece que esse projeto ainda pode dar certo.
Há uma pressão adicional na busca pelo técnico devido à disputa pelo supertalento Kennet Eichhorn, do Hertha BSC. Vários clubes estão disputando o jogador de 16 anos. Segundo a revista kicker, o Bayer teria, em princípio, “boas chances” de contratar Eichhorn. No entanto, essas chances estão diminuindo devido à questão ainda não resolvida do técnico. Isso representa um “critério decisivo”, pois Eichhorn não aceitaria jogar por nenhum clube em que não esteja claro quem ocupará o banco de reservas no futuro.