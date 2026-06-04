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Carles Martinez Toulouse 2026Getty Images
Falko Blöding

Traduzido por

Ninguém tinha o nome dele na lista! Grande surpresa na busca do Bayer Leverkusen por um técnico

Bundesliga
Bayer Leverkusen
Toulouse x Lyon
Toulouse
Campeonato Francês
C. Martinez

O Bayer Leverkusen teria encontrado um novo técnico — e não se trata de um nome que tenha sido muito cogitado nos últimos dias.

O especialista em transferências Matteo Moretto informa que o espanhol Carles Martinez deve se tornar o novo técnico do Werkself. A revista "kicker" também anuncia o fim da busca do Bayer por um treinador. 

  • Sua contratação seria um tanto surpreendente, já que até agora ele não havia sido cogitado como candidato em Leverkusen. Além disso, o técnico de 42 anos ainda é uma figura relativamente desconhecida. Nos últimos três anos, Martinez trabalhou na Ligue 1, no FC Toulouse, sua primeira passagem como técnico principal. O contrato de Martinez expirou no final de junho, portanto, ele está disponível.

    Martinez nasceu em Barcelona e trabalhou no Espanyol e no Barça como treinador de categorias de base. Entre outras funções, ele treinou a equipe sub-16 do Blaugrana de 2018 a 2019. Seguiram-se passagens pelo Catar e pelo Kuwait, antes de se transferir para o Toulouse no final de 2022 como assistente técnico e ser promovido a treinador principal pouco mais de seis meses depois.

    Sob sua liderança, o time do sul da França alcançou a 11ª, 10ª e 9ª posições nas últimas três temporadas.

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  • IraolaGetty Images

    Busca acirrada pelo novo técnico do Bayer Leverkusen

    O Bayer Leverkusen está há algumas semanas em busca de um novo técnico para a equipe principal. No clube da Renânia, o atual técnico Kasper Hjulmand (54), apesar de ter contrato válido até 2027, está prestes a ser demitido após a equipe não ter conseguido se classificar para a Liga dos Campeões. No entanto, a busca por um sucessor não saiu nada como planejado para os dirigentes Fernando Caro (61) e Simon Rolfes (44).

    O compatriota de Martinez, Andoni Iraola (43), era considerado o candidato ideal. Ele deixa o AFC Bournemouth após três anos de sucesso. No entanto, depois que o Liverpool demitiu Arne Slot no fim de semana, Iraola emergiu como o sucessor preferido. Entretanto, parece que já houve um acordo, e o anúncio da parceria é esperado nos próximos dias.

    A esperança em Iraola levou o Leverkusen a perder o ex-jogador do Atlético de Madrid Filipe Luís, que acabou optando pelo AS Mônaco. No entanto, a falta da licença UEFA Pro também teve influência: sem uma autorização especial, o clube monegasco teria de pagar uma multa de 25 mil euros por partida em que Filipe Luís estivesse à beira do campo.

    Oliver Glasner (51, deixa o Crystal Palace) não quer, ao que tudo indica, voltar à Bundesliga e está negociando com o AC Milan. O ex-técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, teria se oferecido ao clube de Frankfurt, segundo a Sport Bild, mas não convenceu os dirigentes do clube. E Michel (50) troca o FC Girona pelo Ajax de Amsterdã.

  • A escolha do técnico é um "critério decisivo" para o jogador almejado, Kennet Eichhorn

    Assim, Carro e Rolfes viram-se pressionados a agir, já que seu plano previa apresentar ainda esta semana o novo técnico para a próxima temporada. Agora, parece que esse projeto ainda pode dar certo.

    Há uma pressão adicional na busca pelo técnico devido à disputa pelo supertalento Kennet Eichhorn, do Hertha BSC. Vários clubes estão disputando o jogador de 16 anos. Segundo a revista kicker, o Bayer teria, em princípio, “boas chances” de contratar Eichhorn. No entanto, essas chances estão diminuindo devido à questão ainda não resolvida do técnico. Isso representa um “critério decisivo”, pois Eichhorn não aceitaria jogar por nenhum clube em que não esteja claro quem ocupará o banco de reservas no futuro.