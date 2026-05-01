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Wrexham GFXGOAL
Thomas Hindle

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“Ninguém tem o que eles têm” - O Wrexham está à beira de um improvável acesso, e o apoio dos torcedores americanos nunca foi tão significativo

Wrexham
Championship
League One
Especiais e Opinião

Rob McElhenney e Ryan Reynolds transformaram o Wrexham numa das histórias mais curiosas do futebol mundial. Agora, com a Premier League de repente ao alcance, o apelo do clube nos Estados Unidos parece mais significativo do que nunca.

O diretor do Wrexham, Shaun Harvey, prometeu certa vez que esta se tornaria a “maior história do esporte de todos os tempos”.

Agora, faltam apenas mais um jogo para dar mais um passo nessa direção. Uma vitória sobre o Middlesbrough, quarto colocado, no domingo, praticamente garantiria uma vaga nos playoffs de promoção da EFL Championship — e manteria vivo o sonho de uma quarta promoção consecutiva.

Há alguns anos, isso parecia impensável. Quando Rob McElhenney e Ryan Reynolds compraram o clube em 2021, o objetivo era reviver uma instituição em declínio. Em vez disso, o projeto rapidamente se tornou algo maior. O documentário transformou o Wrexham em assunto de conversa global — e, com isso, surgiu o ceticismo sobre se o hype algum dia corresponderia à realidade.

Em campo, porém, o Wrexham tem cumprido o prometido. Três promoções consecutivas transformaram a crença em expectativa, e uma terceira continua ao alcance.

Mas a história não é aceita por todos. Nos Estados Unidos, onde a notoriedade do clube explodiu, as opiniões continuam divididas: para alguns, é um projeto apoiado por Hollywood disfarçado de conto de fadas; para outros, é a coisa real. De qualquer forma, cinco anos após a aquisição, o alcance — e a relevância — do Wrexham são inegáveis.

“A história do Wrexham é única. Ninguém tem o que eles têm, porque criaram um ícone cultural em torno do clube”, disse Landon Donovan, ícone da seleção americana e coproprietário do Lincoln City, no programa The Rondo.

  • Wrexham Chelsea fansGetty

    Um encanto indiscutível

    É difícil definir a dimensão da torcida do Wrexham. O documentário ganhou 10 prêmios Emmy, mas a audiência por si só não comprova o quanto as pessoas se importam com o clube. O que fica mais claro é que o Wrexham está atraindo mais olhares americanos para um canto antes pouco conhecido da pirâmide do futebol inglês.

    Os dados disponíveis sugerem um impulso, mesmo que não seja exatamente uma conquista cultural. O Wrexham disputou amistosos de grande visibilidade nos EUA em 2023 e 2024, incluindo uma vitória em um amistoso de 2023 contra um time do Manchester United bastante renovado, em San Diego. Essas partidas contaram com uma presença notável do Wrexham.

    O clube disse ao The Athletic que cerca de 40% dos 51 mil torcedores presentes no amistoso de 2023 contra o Chelsea estavam lá para apoiar o time, que na época disputava a National League. De acordo com as contas do Wrexham de 2023-24, mais da metade de seu faturamento anual veio dos Estados Unidos. E embora o clube não tenha lucrado diretamente com o documentário, ele sem dúvida ajudou a impulsionar patrocínios lucrativos nos Estados Unidos, incluindo acordos com a United Airlines e a SToK Cold Brew.

    O time enfrentará o Liverpool no Yankee Stadium neste verão, partida que acontecerá pouco mais de uma semana após a final da Copa do Mundo — também realizada na região de Nova York.

    “Com a assinatura de um contrato plurianual com a Macron para a distribuição global de nossos produtos e as filmagens da quinta temporada de Welcome to Wrexham em andamento, o interesse e o engajamento de nossos torcedores nos EUA permanecem em alta histórica. Em nível global, nossa recente turnê de verão pela Austrália e Nova Zelândia contou com a presença de mais de 100 mil torcedores nas três partidas disputadas contra times locais, demonstrando o apelo mundial contínuo tanto do clube quanto da marca Wrexham”, afirmou Rob Faulkner, diretor de negócios e comunicações, em comunicado.

    Ainda assim, é difícil definir o lugar exato do Wrexham no mercado de futebol americano. Eles não são a Premier League, a Liga dos Campeões, o Inter Miami de Lionel Messi ou o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo — e provavelmente nunca serão. O valor deles é diferente. Para muitos fãs americanos, o Wrexham se tornou uma porta de entrada para os ritmos, peculiaridades e o romantismo do futebol europeu.

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  • FBL-ENG-FACUP-WREXHAM-CHELSEAAFP

    "Isso nunca foi feito antes"

    Isso pode ser um excelente exemplo do sistema de promoção e rebaixamento — algo que o futebol americano nunca chegou a adotar de fato. A mídia especializada em futebol, em geral, certamente se beneficiará.

    “Se isso trouxer interesse pelo futebol e pelo futebol inglês, então é brilhante”, disse o analista da Paramount+, Geoff Shreeves.

    Outros profissionais da mídia compartilham dessa opinião.

    “Há um grande interesse. Acho que é porque isso nunca foi feito antes. É um projeto único, e eles o executaram muito bem. Eles mostraram à comunidade o que o clube de futebol significa para ela, como construíram o clube e como criaram diferentes perspectivas”, disse Nigel Reo-Coker, analista da CBS Sports e ex-meio-campista de longa data da Premier League.

    A Paramount+ não divulga seus dados de audiência. Mas um porta-voz da emissora destacou o fato de que a rede “optou” por transmitir todos os jogos da última temporada — e fez o mesmo este ano.

  • Wrexham AFC v Swansea City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    O encanto do futebol das divisões inferiores

    Os próprios clubes de futebol também esperam capitalizar o impacto do sucesso do clube. Um caso de estudo particularmente interessante é o do Rhode Island FC. O clube é de propriedade de Brett Johnson, que também é acionista do Ipswich — um rival da Championship. Para o americano, as lealdades a clubes podem ser deixadas de lado.

    “É um estudo de caso em muitos aspectos, mas não menos importante é a beleza incomparável do sistema de promoção e rebaixamento”, disse Brett Johnson, proprietário do Rhode Island FC, da USL Championship, ao GOAL.

    Na verdade, ele descobriu que o interesse pelo programa ajudou o RIFC, que chegou às finais da Conferência Leste em 2025, a crescer em popularidade.

    “Se agora tenho torcedores do Wrexham em Rhode Island que adoram assistir ao Wrexham, por extensão, em algum momento, eles vão começar a se interessar pelo produto local, o que significa que irão a um jogo do Rhode Island e ficarão viciados nisso também”, disse Johnson.

    De fato, para ele, a origem é praticamente irrelevante — desde que seu estádio esteja lotado nos fins de semana.

    “Seja qual for a porta de entrada para você se apaixonar pelo esporte do qual sou fã, sou a favor. O que esses dois caras fizeram não é por acaso”, disse Johnson.

    Mesmo aqueles com uma formação mais europeia na USL veem os aspectos positivos para eles. O presidente do Orange County SC, Dan Rutstein, nascido na Inglaterra e defensor de longa data do sistema de promoção e rebaixamento na USL, admitiu que o sucesso contínuo do time é algo positivo, já que sua equipe continua a crescer.

    “Francamente, tudo o que for preciso para que as pessoas entendam como o futebol é real é bom. Muitas vezes, é a cultura popular que pode ajudar nessas questões”, disse Rutstein.

  • Printers AlleyPrinters Alley

    "O Wrexham vem nos visitar praticamente todos os dias da semana"

    Ao atravessar a 40ª Rua no centro de Manhattan, três quarteirões ao sul da Times Square e dois a leste da Grand Central, um prédio se destaca dos demais. Em um quarteirão que, de resto, não chama a atenção, uma bandeira de Wrexham se projeta da fachada e se ergue, quase imponente, sobre a calçada.

    Ela marca a sede do Printers Alley, um dos poucos bares em Nova York que abraçou a história do Wrexham por completo.

    “O programa de TV era relativamente novo e meio empolgante, talvez para quem não é fã de futebol e estava apenas assistindo Ryan Reynolds e McElhenney, e nós os conhecemos”, disse Rob Doyle, dono do bar.

    E eles aproveitaram a onda de interesse. O Printers Alley se estabeleceu, na prática, como o local definitivo para assistir ao Wrexham na cidade de Nova York. O que começou com alguns fãs curiosos e um ou outro galês agora se tornou um fenômeno local.

    “Temos torcedores do Wrexham aparecendo aqui praticamente todos os dias da semana. Eles passam por aqui, veem a bandeira do lado de fora e já conhecem o lugar. Eles param para tomar umas cervejas e depois voltam para assistir ao jogo no fim de semana”, disse Ed O’Doherty, que trabalha atrás do balcão. O público hoje em dia é bem diversificado. Mas aqueles que realmente torcem pelos Red Dragons estão lá semana após semana.

    “Muitos dos nossos clientes que vêm aqui são fãs ferrenhos. São do País de Gales. Ou são expatriados que moram lá e vivem aqui, ou então vêm aqui hoje em dia para passar algumas horas longe da esposa e assistir ao jogo”, acrescentou O’Doherty.

    Também ajuda o fato de que eles se esforçaram para se conectar com o clube. O Wrexham, por sua vez, realizou eventos no bar, e o Printers agora serve a Wrexham Lager (algo que O'Doherty descreve como “ótima”).

  • Swansea City v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    "É um grande salto rumo ao título"

    A grande ironia é que o Wrexham, na verdade, não deveria estar aqui. Toda a lógica sugere que a magia costuma acabar bem rápido na pirâmide do futebol inglês. Um acesso já é uma conquista enorme. Dois seguidos são ainda mais impressionantes — mesmo que seja algo possível de se alcançar.

    “Não é um milagre. Estou feliz por eles e contente que isso esteja acontecendo; é bom para todos. Mas não é um milagre. Não é um milagre que eles tenham gasto três vezes mais do que todos na League Two e tenham sido promovidos, ou três vezes mais do que todos na League One e tenham sido promovidos. Mas é ótimo”, disse Donovan.

    O salto da League One para a Championship — sem falar no fato de que eles gastaram até US$ 40 milhões em novos talentos — tende a ser demais para muitos times.

    “É um salto enorme para a Championship. Um salto enorme. E então é como qualquer coisa que sobe de divisão. É difícil para os treinadores. Você tem um time, você também tem uma unidade de sucesso, que é coesa, está feliz e funciona como um grupo de pessoas. Mas os jogadores que te levam para cima não são necessariamente os jogadores que vão te levar para a próxima fase”, disse Shreeves.

    Na verdade, ficar no meio da tabela teria sido uma meta razoável. E, a princípio, parecia que eles poderiam ter ainda mais dificuldades.

    “No início da temporada, o Wrexham parecia estar completamente fora de seu nível”, disse Reo-Coker.

    No entanto, eles ficaram nove jogos sem perder, de outubro a dezembro de 2025. Houve alguns tropeços, sem dúvida, mas agora estão a uma vitória de uma vaga nos playoffs. Se garantirem o sexto lugar, estarão a três jogos de disputar a Premier League.

    Muitos dos nomes importantes dos primeiros anos já se foram. Paul Mullin, que marcou 110 gols em 170 jogos e foi uma estrela dos primeiros anos da gestão americana, agora joga pelo Bradford City. Ollie Palmer foi para o Swindon Town no verão passado.

    Pode até haver mudanças na cúpula. Uma ascensão à Premier League provavelmente exigiria um investimento externo significativo. Reynolds e Mac já venderam duas participações minoritárias no clube. No entanto, a história talvez já esteja completa. Neste momento, o Wrexham tem seus torcedores nos EUA. Aconteça o que acontecer neste fim de semana, o trabalho pode simplesmente estar concluído.

    “Vivemos em um mundo muito mutável. Você pode mudar de amigos, pode mudar de sobrenome... Você pode mudar de opinião política. Você pode mudar qualquer coisa. Você não pode mudar seu time de futebol”, disse Shreeves.

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