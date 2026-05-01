“Ninguém tem o que eles têm” - O Wrexham está à beira de um improvável acesso, e o apoio dos torcedores americanos nunca foi tão significativo

O diretor do Wrexham, Shaun Harvey, prometeu certa vez que esta se tornaria a “maior história do esporte de todos os tempos”.

Agora, faltam apenas mais um jogo para dar mais um passo nessa direção. Uma vitória sobre o Middlesbrough, quarto colocado, no domingo, praticamente garantiria uma vaga nos playoffs de promoção da EFL Championship — e manteria vivo o sonho de uma quarta promoção consecutiva.

Há alguns anos, isso parecia impensável. Quando Rob McElhenney e Ryan Reynolds compraram o clube em 2021, o objetivo era reviver uma instituição em declínio. Em vez disso, o projeto rapidamente se tornou algo maior. O documentário transformou o Wrexham em assunto de conversa global — e, com isso, surgiu o ceticismo sobre se o hype algum dia corresponderia à realidade.

Em campo, porém, o Wrexham tem cumprido o prometido. Três promoções consecutivas transformaram a crença em expectativa, e uma terceira continua ao alcance.

Mas a história não é aceita por todos. Nos Estados Unidos, onde a notoriedade do clube explodiu, as opiniões continuam divididas: para alguns, é um projeto apoiado por Hollywood disfarçado de conto de fadas; para outros, é a coisa real. De qualquer forma, cinco anos após a aquisição, o alcance — e a relevância — do Wrexham são inegáveis.

“A história do Wrexham é única. Ninguém tem o que eles têm, porque criaram um ícone cultural em torno do clube”, disse Landon Donovan, ícone da seleção americana e coproprietário do Lincoln City, no programa The Rondo.