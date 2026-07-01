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“Ninguém se interessou pelo que eu transmiti” - Marcelo Bielsa se despede de forma “muito dolorosa” do cargo na seleção do Uruguai em uma coletiva de imprensa de 100 minutos
"Ninguém se interessava pelo que eu transmitia"
No estilo típico de “El Loco”, Bielsa não mediu palavras durante sua última aparição na mídia, questionando se sua filosofia tática havia deixado algum impacto duradouro no futebol uruguaio. Apesar dos três anos no comando, o técnico de 70 anos expressou um profundo sentimento de isolamento, sugerindo que seus métodos foram amplamente ignorados por quem o cercava.
“Do que tenho certeza absoluta é que ninguém se importa com o que eu sei”, disse ele. “Eu sei quando alguém se importa com o que eu sei. Nada do que tentei transmitir foi importante, em nenhum nível. Isso nunca foi importante do meu ponto de vista.
“Não vejo nada de ruim nisso — as outras pessoas não estão interessadas em aprender o que eu sei. Caso encerrado. Ninguém se interessou pelo que eu transmiti, não tenho a menor dúvida disso.
“Passei por isso da mesma forma que um engenheiro que morava na Austrália e queria ser técnico em Montevidéu veio para cá. Eu disse ‘OK, venha’, contei a ele o que sei e ele aceitou; agora está trabalhando no futebol uruguaio. Ele é o único de quem me lembro que demonstrou interesse.”
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Defesa baseada em dados do fracasso na Copa do Mundo
A eliminação do Uruguai foi um grande choque, já que os gigantes sul-americanos somaram apenas dois pontos no Grupo H. No entanto, Bielsa argumentou que as estatísticas sugeriam que a equipe merecia muito mais dos jogos contra a Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha.
“Posso explicar perfeitamente por que deveríamos ter terminado a fase de grupos com sete pontos”, insistiu Bielsa. “Não há uma análise séria, ponderada, meditada e bem fundamentada que não nos veja vencendo a Arábia Saudita, que não nos veja vencendo Cabo Verde e que não nos veja empatando com a Espanha. Estávamos suficientemente unidos a ponto de correr 20% a mais do que a Arábia Saudita, 30% a mais do que Cabo Verde e 25% a mais do que a Espanha.”
A situação de Muslera explicada
Um dos momentos mais bizarros da partida final do Uruguai foi a substituição, no intervalo, do experiente goleiro Fernando Muslera. Bielsa revelou que o goleiro, que estava com febre, acabou se substituindo sozinho depois que um erro grave permitiu que Alex Baena marcasse um gol pela Espanha. Foi um momento de fragilidade mental que Bielsa admitiu nunca ter vivenciado antes em sua longa carreira como técnico.
“Nunca aconteceu comigo que um jogador pedisse para ser substituído por causa do impacto que os erros que cometeu tiveram sobre seu ânimo”, explicou Bielsa. “Muslera me disse que ficou tão abalado com o erro que cometeu que preferiu parar de jogar, pois as chances da equipe ainda estavam intactas e ele não estava nas melhores condições para enfrentar aquele segundo tempo, quando tínhamos tudo a nosso favor.”
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Pedimos desculpas pelas reações exageradas da mídia
Bielsa encerrou sua longa coletiva abordando seu atrito com a mídia e sua foto oficial da FIFA que viralizou. O ex-técnico do Leeds United pediu desculpas por ter respondido bruscamente aos repórteres à beira do campo após a derrota para a Espanha, citando o desgaste emocional causado pela derrota como motivo de sua falta de compostura sob o intenso brilho das câmeras.
“Queria fazer referência a algo, um pedido de desculpas, entre aspas. Quando tiraram minha foto para a FIFA, eu não sou bom em posar para fotos. E a segunda coisa a que queria me referir foi após a partida contra a Espanha, quando há obrigações com as empresas que compram os direitos de transmitir uma certa quantidade de entrevistas. Elas tratam os momentos de angústia como se fossem momentos de felicidade. Reagi contra a demora nas perguntas que fui obrigado a responder e reagi porque eles esperaram, esperaram e eu fui tomado pela dor. É por isso que talvez eu não tenha sido tão educado quanto deveria ter sido.”