“Ninguém se interessou pelo que eu transmiti” - Marcelo Bielsa se despede de forma “muito dolorosa” do cargo na seleção do Uruguai em uma coletiva de imprensa de 100 minutos

No estilo típico de “El Loco”, Bielsa não mediu palavras durante sua última aparição na mídia, questionando se sua filosofia tática havia deixado algum impacto duradouro no futebol uruguaio. Apesar dos três anos no comando, o técnico de 70 anos expressou um profundo sentimento de isolamento, sugerindo que seus métodos foram amplamente ignorados por quem o cercava.

“Do que tenho certeza absoluta é que ninguém se importa com o que eu sei”, disse ele. “Eu sei quando alguém se importa com o que eu sei. Nada do que tentei transmitir foi importante, em nenhum nível. Isso nunca foi importante do meu ponto de vista.

“Não vejo nada de ruim nisso — as outras pessoas não estão interessadas em aprender o que eu sei. Caso encerrado. Ninguém se interessou pelo que eu transmiti, não tenho a menor dúvida disso.

“Passei por isso da mesma forma que um engenheiro que morava na Austrália e queria ser técnico em Montevidéu veio para cá. Eu disse ‘OK, venha’, contei a ele o que sei e ele aceitou; agora está trabalhando no futebol uruguaio. Ele é o único de quem me lembro que demonstrou interesse.”



