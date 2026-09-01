Leboeuf insistiu que vender Fernandez é a melhor solução para todas as partes envolvidas. Em entrevista à ESPN, o campeão da Copa do Mundo de 1998 pediu que o clube deixe o jogador sair imediatamente.

"Enzo Fernandez, acho que ele já foi", declarou Leboeuf. "Temos o caso de Julian Alvarez. Um clube pode lutar e tentar manter um jogador, mas, se o jogador quer sair, ele tem que sair, porque não há como ele estar totalmente em forma, também totalmente em forma psicologicamente, para dar 100%.

"Acho que ninguém quer que Enzo Fernandez fique. É hora de ele ir embora porque decidiu sair, porque mostrou na temporada passada, por causa do comentário dele, que quer deixar o clube. Então, tchau. Boa sorte."

Leboeuf também comentou sobre o goleiro Robert Sanchez, que foi barrado após erros de grande repercussão contra o Fulham, dando lugar ao novo reforço Emiliano Martinez. "Todo mundo se posicionou sobre Robert Sanchez depois do que aconteceu no último jogo que ele disputou e do gol que sofreu", acrescentou Leboeuf. "Foi meio que uma emergência e foi por isso que Emiliano Martinez assinou. Ele assinou de manhã e jogou à tarde.

"É justo, é isso. Vivemos em um mundo de competição, e você tem que aceitar essa competição. Já fazia um tempo que alertávamos todo mundo sobre a regularidade de Robert Sanchez e foi por isso que tomaram essa decisão, e muito rapidamente." O goleiro espanhol agora está fortemente ligado ao Como, de Cesc Fabregas.



