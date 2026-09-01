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'Ninguém quer você!' - ídolo do Chelsea diz a Enzo Fernandez para deixar Stamford Bridge imediatamente em meio a ligações com o Manchester City
Enzo está fora enquanto o Manchester City ronda
O argentino de 25 anos ficou fora da lista de relacionados de Alonso pela segunda partida consecutiva na derrota do Chelsea por 4 a 3 para o Brighton, depois de já ter desfalcado a equipe no duelo do meio de semana pela Copa da Liga Inglesa contra o Luton.
Agora, o Manchester City está totalmente focado em garantir a contratação de Fernandez depois que o Liverpool rejeitou uma proposta de £ 80 milhões por Cody Gakpo, de acordo com The Athletic, com o meio-campista supostamente já tendo acertado termos pessoais com a equipe de Enzo Maresca. O Chelsea avalia o campeão da Copa do Mundo em mais de £ 120 milhões e está buscando ativamente Lamine Camara, do Monaco, como um possível substituto.
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Leboeuf diz a Enzo: "Está na hora de ir embora"
Leboeuf insistiu que vender Fernandez é a melhor solução para todas as partes envolvidas. Em entrevista à ESPN, o campeão da Copa do Mundo de 1998 pediu que o clube deixe o jogador sair imediatamente.
"Enzo Fernandez, acho que ele já foi", declarou Leboeuf. "Temos o caso de Julian Alvarez. Um clube pode lutar e tentar manter um jogador, mas, se o jogador quer sair, ele tem que sair, porque não há como ele estar totalmente em forma, também totalmente em forma psicologicamente, para dar 100%.
"Acho que ninguém quer que Enzo Fernandez fique. É hora de ele ir embora porque decidiu sair, porque mostrou na temporada passada, por causa do comentário dele, que quer deixar o clube. Então, tchau. Boa sorte."
Leboeuf também comentou sobre o goleiro Robert Sanchez, que foi barrado após erros de grande repercussão contra o Fulham, dando lugar ao novo reforço Emiliano Martinez. "Todo mundo se posicionou sobre Robert Sanchez depois do que aconteceu no último jogo que ele disputou e do gol que sofreu", acrescentou Leboeuf. "Foi meio que uma emergência e foi por isso que Emiliano Martinez assinou. Ele assinou de manhã e jogou à tarde.
"É justo, é isso. Vivemos em um mundo de competição, e você tem que aceitar essa competição. Já fazia um tempo que alertávamos todo mundo sobre a regularidade de Robert Sanchez e foi por isso que tomaram essa decisão, e muito rapidamente." O goleiro espanhol agora está fortemente ligado ao Como, de Cesc Fabregas.
Alonso se prepara para todos os cenários
Alonso admitiu que Fernandez pode sair antes do prazo final da janela de transferências de terça-feira, ressaltando que as decisões sobre a escalação foram tomadas pensando no melhor para o clube.
"Queremos o melhor para o time e foi por isso que tomamos a decisão [de deixar Fernandez fora] contra o Luton e hoje", explicou Alonso aos repórteres após a vitória sobre o Brighton. "Qualquer coisa que aconteça antes da noite de terça-feira, precisamos estar cientes do que vai se desenrolar. Não temos certeza, estamos nos preparando para todos os cenários."
Alonso segue confiante na profundidade do elenco apesar de um possível drama de última hora na janela, acrescentando: "Tenho certeza de que, aconteça o que acontecer a partir de quarta-feira, teremos um elenco bom o suficiente para competir em todos os jogos da Premier League."
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Confronto decisivo com o Arsenal se aproxima
Com menos de 24 horas restantes na janela de transferências de verão, o Chelsea enfrenta uma corrida frenética final para concluir as negociações de saída e garantir Camara como substituto. O Chelsea precisa resolver rapidamente as situações de Fernandez e Sanchez enquanto se prepara para viajar para enfrentar o Arsenal, favorito ao título e atual campeão, no próximo domingo.
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