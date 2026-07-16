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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

“Ninguém quer jogar” - Thomas Tuchel defende a “conquista” da Inglaterra nas semifinais, enquanto o técnico critica a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo contra a França

T. Tuchel
Inglaterra
Copa do Mundo
França
França x Inglaterra
Inglaterra x Argentina
Argentina

Thomas Tuchel criticou a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, alegando que nem seus jogadores da Inglaterra nem seus colegas franceses têm qualquer vontade de participar da partida. Os Três Leões viram seus sonhos de chegar à primeira final desde 1966 serem destruídos pela Argentina em uma semifinal dramática, o que os deixou com uma última obrigação indesejada em Miami.

  • Tuchel questiona a disputa pela medalha de bronze

    A Inglaterra foi condenada à disputa pelo terceiro lugar após uma derrota por 2 a 1 para a Argentina na quarta-feira, e Tuchel não hesitou em expressar sua frustração com a obrigação de disputar mais uma partida. O técnico alemão sugeriu que a intensidade de uma semifinal da Copa do Mundo torna quase impossível para os jogadores se motivarem para uma partida em que o prêmio máximo já não está mais em jogo.

    “Nenhum dos nossos jogadores e nenhum dos jogadores franceses quer disputar essa partida”, disse Tuchel aos repórteres após a derrota. “Eles querem disputar a final. Demos tudo de nós para chegar lá. Todo mundo joga para ganhar a Copa do Mundo, mas é assim que as coisas são. Temos um dia a menos de recuperação do que a França, mas vamos encarar isso com profissionalismo.”

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Defendendo a classificação dos Três Leões para a semifinal

    Apesar das críticas após a eliminação da Inglaterra, Tuchel foi enfático ao afirmar que chegar às semifinais deve ser considerado um sucesso para a seleção nacional. Embora a seca de títulos desde 1966 continue, o ex-técnico do Chelsea destacou que muitas outras potências tradicionais não conseguiram chegar tão longe quanto sua equipe na América do Norte.

    Refletindo sobre o torneio como um todo, Tuchel disse: “Teremos que esperar quatro anos antes de participar de outra Copa do Mundo”, lembrou ele à imprensa. “Chegar às semifinais já é uma conquista por si só, é claro. Muitas grandes nações do futebol são eliminadas antes das semifinais. É uma conquista, mas ninguém quer ouvir isso no momento, inclusive eu, porque somos muito exigentes conosco mesmos.”

  • Responsabilidade tática

    O técnico tem enfrentado forte crítica por sua decisão de mudar para uma defesa com cinco jogadores depois que Anthony Gordon abriu o placar para a Inglaterra contra a Albiceleste. Críticos, incluindo Wayne Rooney, sugeriram que a mudança defensiva gerou uma pressão que acabou levando à virada da Argentina no final da partida, mas Tuchel permanece firme em suas escolhas técnicas e em seu futuro na Federação Inglesa de Futebol (FA).

    Ao comentar sobre a aposta tática, ele disse: “No momento, não tenho arrependimentos. A equipe deu tudo de si e estivemos muito, muito perto. Merecíamos estar ganhando por 1 a 0. Fizemos uma das nossas melhores partidas, talvez a melhor, dadas as circunstâncias. A equipe esteve excelente – só não conseguimos levar a vitória até o fim.” Ele também confirmou que não tem intenção de se demitir, com os olhos firmemente voltados para o Campeonato Europeu de 2028.


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  • Thomas TuchelGetty Images

    Aproveitar o confronto contra a França para se recuperar

    Embora possa não gostar do confronto, Tuchel reconhece que o jogo em Miami representa o primeiro passo no processo de recuperação de um time que esteve muito perto de fazer história. Diante da seleção da França, que também sofreu uma decepção nas semifinais, o técnico da Inglaterra quer ver uma reação que comprove que o espírito competitivo de sua equipe permanece intacto antes de voltarem para casa.

    “O importante para nós é nos recuperarmos e reagirmos”, acrescentou Tuchel. “É isso que se deve fazer no mais alto nível do esporte, e é isso que faremos.” Apesar de suas queixas pessoais em relação à repescagem, uma vitória contra os Bleus garantiria à Inglaterra seu melhor resultado em uma Copa do Mundo disputada fora de casa, proporcionando um pequeno consolo para uma eliminação dolorosa.

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