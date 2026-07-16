A Inglaterra foi condenada à disputa pelo terceiro lugar após uma derrota por 2 a 1 para a Argentina na quarta-feira, e Tuchel não hesitou em expressar sua frustração com a obrigação de disputar mais uma partida. O técnico alemão sugeriu que a intensidade de uma semifinal da Copa do Mundo torna quase impossível para os jogadores se motivarem para uma partida em que o prêmio máximo já não está mais em jogo.

“Nenhum dos nossos jogadores e nenhum dos jogadores franceses quer disputar essa partida”, disse Tuchel aos repórteres após a derrota. “Eles querem disputar a final. Demos tudo de nós para chegar lá. Todo mundo joga para ganhar a Copa do Mundo, mas é assim que as coisas são. Temos um dia a menos de recuperação do que a França, mas vamos encarar isso com profissionalismo.”