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“Ninguém quer jogar” - Thomas Tuchel defende a “conquista” da Inglaterra nas semifinais, enquanto o técnico critica a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo contra a França
Tuchel questiona a disputa pela medalha de bronze
A Inglaterra foi condenada à disputa pelo terceiro lugar após uma derrota por 2 a 1 para a Argentina na quarta-feira, e Tuchel não hesitou em expressar sua frustração com a obrigação de disputar mais uma partida. O técnico alemão sugeriu que a intensidade de uma semifinal da Copa do Mundo torna quase impossível para os jogadores se motivarem para uma partida em que o prêmio máximo já não está mais em jogo.
“Nenhum dos nossos jogadores e nenhum dos jogadores franceses quer disputar essa partida”, disse Tuchel aos repórteres após a derrota. “Eles querem disputar a final. Demos tudo de nós para chegar lá. Todo mundo joga para ganhar a Copa do Mundo, mas é assim que as coisas são. Temos um dia a menos de recuperação do que a França, mas vamos encarar isso com profissionalismo.”
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Defendendo a classificação dos Três Leões para a semifinal
Apesar das críticas após a eliminação da Inglaterra, Tuchel foi enfático ao afirmar que chegar às semifinais deve ser considerado um sucesso para a seleção nacional. Embora a seca de títulos desde 1966 continue, o ex-técnico do Chelsea destacou que muitas outras potências tradicionais não conseguiram chegar tão longe quanto sua equipe na América do Norte.
Refletindo sobre o torneio como um todo, Tuchel disse: “Teremos que esperar quatro anos antes de participar de outra Copa do Mundo”, lembrou ele à imprensa. “Chegar às semifinais já é uma conquista por si só, é claro. Muitas grandes nações do futebol são eliminadas antes das semifinais. É uma conquista, mas ninguém quer ouvir isso no momento, inclusive eu, porque somos muito exigentes conosco mesmos.”
Responsabilidade tática
O técnico tem enfrentado forte crítica por sua decisão de mudar para uma defesa com cinco jogadores depois que Anthony Gordon abriu o placar para a Inglaterra contra a Albiceleste. Críticos, incluindo Wayne Rooney, sugeriram que a mudança defensiva gerou uma pressão que acabou levando à virada da Argentina no final da partida, mas Tuchel permanece firme em suas escolhas técnicas e em seu futuro na Federação Inglesa de Futebol (FA).
Ao comentar sobre a aposta tática, ele disse: “No momento, não tenho arrependimentos. A equipe deu tudo de si e estivemos muito, muito perto. Merecíamos estar ganhando por 1 a 0. Fizemos uma das nossas melhores partidas, talvez a melhor, dadas as circunstâncias. A equipe esteve excelente – só não conseguimos levar a vitória até o fim.” Ele também confirmou que não tem intenção de se demitir, com os olhos firmemente voltados para o Campeonato Europeu de 2028.
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Aproveitar o confronto contra a França para se recuperar
Embora possa não gostar do confronto, Tuchel reconhece que o jogo em Miami representa o primeiro passo no processo de recuperação de um time que esteve muito perto de fazer história. Diante da seleção da França, que também sofreu uma decepção nas semifinais, o técnico da Inglaterra quer ver uma reação que comprove que o espírito competitivo de sua equipe permanece intacto antes de voltarem para casa.
“O importante para nós é nos recuperarmos e reagirmos”, acrescentou Tuchel. “É isso que se deve fazer no mais alto nível do esporte, e é isso que faremos.” Apesar de suas queixas pessoais em relação à repescagem, uma vitória contra os Bleus garantiria à Inglaterra seu melhor resultado em uma Copa do Mundo disputada fora de casa, proporcionando um pequeno consolo para uma eliminação dolorosa.
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