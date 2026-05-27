"Ninguém quer jogar contra ele": Toni Kroos sente falta desta estrela da DFB na convocação para a Copa do Mundo de 2026

Felix, seu irmão e coapresentador do podcast, também gostaria que Bisseck tivesse participado da Copa do Mundo; no entanto, os dois irmãos expressaram, de modo geral, sua satisfação com as decisões de escalação tomadas pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann: “Tudo bem, não dá para nos armar de sabichões e achar que sabemos mais do que ele”, resumiu Kroos.

Bisseck disputou até agora apenas uma partida pela seleção alemã, mas mesmo assim o jogador nascido em Colônia era considerado candidato a uma convocação para o torneio nos EUA, Canadá e México.

No seu clube, o Inter de Milão, o zagueiro central é, afinal, titular. Na última temporada, ele entrou em campo 36 vezes em todas as competições (três gols, três assistências) e teve, assim, participação decisiva no triunfo dos Nerazzurri no campeonato e na copa.