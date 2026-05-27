"Ele já tinha chamado minha atenção no ano passado. É um excelente zagueiro central que, acima de tudo, transmite uma certa presença. Ninguém quer jogar contra ele, nem entrar necessariamente em disputas", elogiou o ex-meio-campista em seu podcast 'Einfach mal Luppen', referindo-se ao jogador de 25 anos.
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"Ninguém quer jogar contra ele": Toni Kroos sente falta desta estrela da DFB na convocação para a Copa do Mundo de 2026
Felix, seu irmão e coapresentador do podcast, também gostaria que Bisseck tivesse participado da Copa do Mundo; no entanto, os dois irmãos expressaram, de modo geral, sua satisfação com as decisões de escalação tomadas pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann: “Tudo bem, não dá para nos armar de sabichões e achar que sabemos mais do que ele”, resumiu Kroos.
Bisseck disputou até agora apenas uma partida pela seleção alemã, mas mesmo assim o jogador nascido em Colônia era considerado candidato a uma convocação para o torneio nos EUA, Canadá e México.
No seu clube, o Inter de Milão, o zagueiro central é, afinal, titular. Na última temporada, ele entrou em campo 36 vezes em todas as competições (três gols, três assistências) e teve, assim, participação decisiva no triunfo dos Nerazzurri no campeonato e na copa.
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Bisseck fica em desvantagem diante de Anton, Rüdiger e Thiaw
Em vez de Bisseck, Nagelsmann optou pela dupla titular na zaga, formada por Jonathan Tah (FC Bayern de Munique) e Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund); atrás deles, Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid) e Malick Thiaw (Newcastle United) são as alternativas.
Na Copa do Mundo de 2026, a Alemanha enfrentará Curaçao, Costa do Marfim e Equador no Grupo E.