Henry apoiou oficialmente o Arsenal para defender seu título da Premier League, afirmando que não vê atualmente um time capaz de parar seu ex-clube. O Arsenal iniciou sua campanha de forma dominante com uma vitória por 3 a 0 sobre o Coventry City e, antes do confronto com o Aston Villa, o maior artilheiro da história do clube sente que o momento está firmemente do lado do gigante do norte de Londres.

Falando no Monday Night Football, da Sky Sports, Henry foi questionado se via o Arsenal como favorito ao troféu. "Sim, acho que sim", respondeu. "Você pode ver o que é o Arsenal e o que pode acontecer, embora nunca se saiba o que pode acontecer. Eu simplesmente não vejo agora um time que talvez possa desafiá-lo, embora o City tenha vencido muito bem no outro dia [contra o Crystal Palace].