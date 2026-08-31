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"Ninguém pode desafiá-los?" - Thierry Henry apoia o Arsenal a ir até o fim na Premier League
Henry aponta o Arsenal como franco favorito
Henry apoiou oficialmente o Arsenal para defender seu título da Premier League, afirmando que não vê atualmente um time capaz de parar seu ex-clube. O Arsenal iniciou sua campanha de forma dominante com uma vitória por 3 a 0 sobre o Coventry City e, antes do confronto com o Aston Villa, o maior artilheiro da história do clube sente que o momento está firmemente do lado do gigante do norte de Londres.
Falando no Monday Night Football, da Sky Sports, Henry foi questionado se via o Arsenal como favorito ao troféu. "Sim, acho que sim", respondeu. "Você pode ver o que é o Arsenal e o que pode acontecer, embora nunca se saiba o que pode acontecer. Eu simplesmente não vejo agora um time que talvez possa desafiá-lo, embora o City tenha vencido muito bem no outro dia [contra o Crystal Palace].
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Estratégia de transferências de Arteta recebe muitos elogios
Um fator-chave na continuidade do domínio do Arsenal, segundo Henry, é o perfil específico de jogadores que Mikel Arteta recrutou durante a janela de transferências de verão. O Arsenal tem sido ativo no fortalecimento de sua base, trazendo opções defensivas versáteis e meio-campistas trabalhadores para garantir que o elenco consiga lidar com os rigores de uma longa temporada.
"Essas são muito a cara das contratações do Arteta, jogadores que eles gostariam de ter, um zagueiro que pode atuar em várias posições, eles contrataram um volante trabalhador [Bruno Guimaraes]", explicou Henry.
"Todos nós sabíamos que Piero Hincapie iria ficar... [eles contrataram] uma nova versão, uma mini versão, de Leandro Trossard em Christos Tzolis, espero que para ele.
Solidez defensiva diferencia o Arsenal
Henry não está sozinho em sua avaliação, já que Gary Neville também destacou recentemente a força defensiva do Arsenal como um fator decisivo. O ex-zagueiro do Manchester United acredita que Arteta montou a melhor linha defensiva do país, o que oferece a plataforma ideal para o sucesso.
"É incrível o que o Arsenal fez, na verdade, ao contratar Ezri Konsa, porque eles têm [Jurrien] Timber, [Ben] White, [Cristhian] Mosquera, [William] Saliba, Gabriel [Magalhaes], [Piero] Hincapie, [Riccardo] Calafiori, [Myles] Lewis-Skelly", disse Neville.
"Eles já têm oito defensores incríveis e agora contrataram mais um zagueiro realmente muito bom."
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Diminuindo a diferença para a elite
O consenso entre os comentaristas é que o Arsenal montou um elenco capaz de superar tanto o Manchester City quanto um Liverpool em transição. Embora o talento ofensivo de Chelsea e Liverpool continue sendo formidável, Neville argumenta que a solidez estrutural do time do Arsenal lhe dá vantagem.
"Se você perguntasse se trocaria os jogadores de frente do Arsenal pelos do United, do Liverpool, do Chelsea, talvez até ficasse com os jogadores de frente. Do ponto de vista defensivo ou no meio-campo, eu trocaria todos eles", acrescentou Neville. "O Arsenal, claro, quando você pensa em Timber, Calafiori, Saliba e Gabriel, isso é uma linha de quatro de verdade, com o goleiro David Raya atrás deles. É o único time de verdade para o qual olho neste momento."
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