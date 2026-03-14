O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, criticou o desempenho do árbitro Christian Dingert após o empate em 1 a 1 do FCB contra o Bayer de Leverkusen. Duas jogadas polêmicas, em particular, causaram grande irritação no time campeão.
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"Ninguém no estádio sabe por que ele recebeu o cartão amarelo-vermelho": o FC Bayern de Munique critica o árbitro Christian Dingert por causa de jogadas polêmicas envolvendo Luis Diaz e Harry Kane
"Estou incrivelmente orgulhoso da resistência mental dos rapazes. Hoje foi um jogo agitado e houve muitas jogadas decisivas sobre as quais provavelmente haverá opiniões divergentes", começou Kompany após a partida, em entrevista à DAZN.
O Bayern teve que jogar em desvantagem numérica ainda antes do intervalo, após um cartão vermelho para Nicolas Jackson (42º minuto). O líder da tabela disputou a fase final do jogo com apenas nove jogadores, já que Luis Diaz recebeu de Dingert seu segundo cartão amarelo por uma suposta simulação e, assim, também teve que sair de campo mais cedo com cartão amarelo-vermelho (84º minuto).
Enquanto Kompany admitiu que “não há discussão” sobre a expulsão de Jackson após sua entrada dura contra Martin Terrier, a expulsão de Diaz o irritou ainda mais. Essa foi “a pior”, resmungou o técnico do Bayern. “Ninguém no estádio sabe por que ele recebeu o cartão duplo.”
Diaz havia driblado o goleiro do Leverkusen, Janis Blaswich, dentro da área, fintado e caído no chão. Como Blaswich recuou visivelmente e o colombiano buscou claramente o contato, a decisão de não marcar pênalti foi certamente correta. Kompany também viu dessa forma, mas teria desejado mais tato por parte de Dingert e, assim, pelo menos, que não houvesse expulsão.
“Ele se levanta imediatamente. Ele nem sequer tentou conseguir um pênalti. Ele caiu, houve contato, mas ele se levanta imediatamente e, mesmo assim, recebe o cartão amarelo e, em seguida, o cartão amarelo-vermelho. Isso dói, agora ele também está suspenso para o próximo jogo”, lamentou Kompany. “Alguém precisa me explicar por que isso é cartão amarelo nesta fase.”
- AFP
Cartão amarelo-vermelho para Luis Díaz agita os ânimos no Bayern de Munique: "Nunca na vida simulei uma falta"
Após o apito final, Kompany, ainda em campo e visivelmente irritado, procurou o contato com Dingert. “Eu sempre aperto a mão”, defendeu-se ele contra as especulações de que teria recusado o aperto de mão ao árbitro. “Na minha opinião, hoje foi uma má atuação do árbitro, mas isso não muda em nada o meu respeito por ele. Essas coisas acontecem.”
Enquanto isso, o meio-campista Joshua Kimmich e o zagueiro Jonathan Tah também se irritaram com o cartão amarelo-vermelho dado a Diaz. “Quando vejo as imagens, há claramente um contato, não dá para negar. Quando se está nessa situação, espera-se um pouco pelo contato – é claro que ele cai um pouco cedo, por isso também não digo que seja pênalti”, comentou Kimmich e criticou: “Mesmo assim, ele ainda é atingido mais tarde, cai no chão e se levanta imediatamente. Não quero defender um pênalti aqui, mas isso não é, de jeito nenhum, simulação.”
Enquanto Kompany dispensou a coletiva de imprensa obrigatória após o jogo, porque a comitiva do Bayern já estava voltando, Dingert admitiu mais tarde ter expulsado Diaz por engano: “É claro que, em retrospecto, eu vejo isso de outra forma”, disse o árbitro à Sky.
Assim como Kimmich, Tah também avaliou a cena na Sky: “Sim, ele cai e também é tocado um pouco. Mas ele se levanta imediatamente, não faz drama, não faz teatro. Por isso me pergunto por que se decide que foi simulação e se reage como se ele tivesse feito teatro”, disse o jogador da seleção alemã, cujo suposto gol de empate no primeiro tempo foi anulado pelo VAR porque a bola bateu em seu braço.
“A bola bate no meu cotovelo. Parece que foi mão, por isso não pode valer”, admitiu Tah com compreensão. Kompany, no entanto, tinha uma opinião diferente e não conseguia entender a anulação do gol. Ele entende que o árbitro deve seguir a regra de que um gol não pode valer se houver toque de mão imediatamente antes. Mas: “O que Jonathan Tah poderia fazer? Ele não fez nada de propósito e o braço dele estava junto ao corpo”, disse Kompany.
O gol anulado de Harry Kane também irrita o Bayern: "Para mim, não foi mão"
Mas foi o segundo gol anulado do Bayern naquela tarde de sábado que causou muito mais polêmica. Aos 30 minutos do segundo tempo, Harry Kane, que havia entrado em campo pouco antes, bloqueou com o cotovelo um chute longo de Blaswich, e a bola chegou a Diaz na área do Leverkusen, pois o zagueiro Jarell Quansah demorou a reagir. Diaz então cruzou para Kane, que empurrou a bola para o suposto empate.
No entanto, também aqui o VAR interveio e Dingert anulou o gol devido a uma suposta mão de Kane. Uma decisão igualmente muito controversa, já que o braço de Kane estava junto ao corpo e o inglês não tocou na bola com o braço de forma intencional.
“Para mim, isso não é mão”, enfatizou Tah. “Ele se vira, o braço não está longe do corpo. Portanto, para mim não é mão, mas o árbitro decidiu assim.” Kompany, por sua vez, falou de “um gol claramente válido”. O jogador de 39 anos explicou seu ponto de vista dizendo que o braço de Kane só se estendeu levemente após o contato com a bola: “Nas imagens, parece que o braço dele está indo em direção à bola, mas não foi assim. Então, esse gol é anulado.”
O goleiro Sven Ulreich, que voltou a defender o gol do Bayern pela primeira vez em muito tempo devido às ausências de Manuel Neuer e Jonas Urbig, aproveitou a jogada de Kane para fazer uma crítica geral ao VAR: “Às vezes é realmente questionável. Sempre há algo, sempre há uma situação duvidosa. É futebol e é sempre um momento específico, que a gente tem que deixar a cargo do árbitro.” Em decisões cristalinas, o árbitro de vídeo pode “intervir à vontade”, continuou o goleiro. “Mas não agora, aqui, onde a gente se pergunta se ainda há um pouco de mão na defesa ou não. Ele chuta a um metro de distância. Não há uma linha clara, nem de maneira geral, nem no caso da mão.”
Dingert explicou posteriormente os motivos da sua decisão: “Da minha posição, não percebi isso. O VAR recomendou que eu revisasse a imagem da perspectiva atrás do gol. E foi aí que percebi: o braço entra levemente na trajetória do chute e, com isso, a fase de ataque foi iniciada e o Bayern conseguiu controlar a jogada.”
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O suposto gol da vitória do Leverkusen é anulado devido a um impedimento mínimo
O Leverkusen abriu o placar com um gol de Aleix Garcia aos 6 minutos. Após os dois gols anulados, o Bayern conseguiu empatar aos 69 minutos, quando Diaz marcou o gol do empate em 1 a 1, após uma excelente assistência de Michael Olise.
Pouco antes do apito final, o FCB teve sorte mesmo estando com dois jogadores a menos. Jonas Hofmann marcou, nos acréscimos, o suposto gol da vitória do Leverkusen, levando a BayArena à euforia por alguns instantes. Como Hofmann estava minimamente impedido, o VAR anulou também esse gol.
Os próximos jogos do FC Bayern de Munique:
Data Hora Partida Quarta-feira, 18 de março 21h FC Bayern x Atalanta (Liga dos Campeões) Sábado, 21 de março 15h30 FC Bayern x Union Berlin (Bundesliga) Sábado, 4 de abril 15h30 SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga) Sábado, 11 de abril 18h30 FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)