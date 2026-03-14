"Ninguém no estádio sabe por que ele recebeu o cartão amarelo-vermelho": o FC Bayern de Munique critica o árbitro Christian Dingert por causa de jogadas polêmicas envolvendo Luis Diaz e Harry Kane

"Estou incrivelmente orgulhoso da resistência mental dos rapazes. Hoje foi um jogo agitado e houve muitas jogadas decisivas sobre as quais provavelmente haverá opiniões divergentes", começou Kompany após a partida, em entrevista à DAZN.

O Bayern teve que jogar em desvantagem numérica ainda antes do intervalo, após um cartão vermelho para Nicolas Jackson (42º minuto). O líder da tabela disputou a fase final do jogo com apenas nove jogadores, já que Luis Diaz recebeu de Dingert seu segundo cartão amarelo por uma suposta simulação e, assim, também teve que sair de campo mais cedo com cartão amarelo-vermelho (84º minuto).

Enquanto Kompany admitiu que “não há discussão” sobre a expulsão de Jackson após sua entrada dura contra Martin Terrier, a expulsão de Diaz o irritou ainda mais. Essa foi “a pior”, resmungou o técnico do Bayern. “Ninguém no estádio sabe por que ele recebeu o cartão duplo.”

Diaz havia driblado o goleiro do Leverkusen, Janis Blaswich, dentro da área, fintado e caído no chão. Como Blaswich recuou visivelmente e o colombiano buscou claramente o contato, a decisão de não marcar pênalti foi certamente correta. Kompany também viu dessa forma, mas teria desejado mais tato por parte de Dingert e, assim, pelo menos, que não houvesse expulsão.

“Ele se levanta imediatamente. Ele nem sequer tentou conseguir um pênalti. Ele caiu, houve contato, mas ele se levanta imediatamente e, mesmo assim, recebe o cartão amarelo e, em seguida, o cartão amarelo-vermelho. Isso dói, agora ele também está suspenso para o próximo jogo”, lamentou Kompany. “Alguém precisa me explicar por que isso é cartão amarelo nesta fase.”