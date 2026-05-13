A corrida foi curta – e a pressão era enorme: bastaram apenas um metro e meio até a marca do pênalti, onde a bola estava posicionada aos 101 minutos. Após alguns passos no mesmo lugar, ele mandou a bola no ângulo esquerdo e comemorou o gol com um salto de alegria. Foi o 3 a 2 para a AS Roma, marcado por Donyell Malen no fim de semana em Parma. Na disputa pelas vagas da Liga dos Campeões na Série A, os Giallorossi empataram com o Milan graças à vitória e, em quinto lugar, a duas rodadas do fim da temporada, ainda podem sonhar com a competição. Isso se deve principalmente a Donyell Malen, que só foi emprestado pelo Aston Villa no meio do ano. “Se tivéssemos contado com Malen na primeira metade da temporada, teríamos conquistado mais alguns pontos”, afirmou com certeza o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini.
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"Ninguém na Europa é melhor do que ele": graças a números como os de Harry Kane, um ex-jogador do BVB é a grande esperança da Holanda para a Copa do Mundo
Afinal, o holandês, que só deixou o Borussia Dortmund em janeiro de 2025, está arrasando na Itália: em Parma, ele marcou dois gols e agora soma 13 gols na temporada. Na tabela de artilheiros da Série A, isso o coloca atualmente em segundo lugar empatado, embora ele só tenha estreado pela Roma na 21ª rodada – e, claro, tenha marcado logo de cara. E há mais números surpreendentes sobre o jogador de 27 anos: desde que foi emprestado, ele marcou tantos gols quanto Harry Kane, do Bayern, no mesmo período, e mais do que qualquer outro jogador nas cinco principais ligas da Europa. Por isso, para a mídia italiana, agora está claro: esqueçam Kane, esqueçam Michael Olise, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé ou Lamine Yamal: “Ninguém na Europa é melhor do que ele”, escreveu o jornal esportivo Corriere dello Sport – sem deixar claro se se referia apenas ao número de gols ou se queria que isso fosse entendido como uma avaliação geral.
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A Roma pretende exercer a opção de compra de Donyell Malen
"Seus gols, suas arrancadas constantes, seus chutes potentes que lembram Batistuta. Ele converteu o pênalti com uma calma sobre-humana", destacou o jornal, referindo-se às qualidades que Malen voltou a demonstrar em Parma. “Ele está incrivelmente motivado e elevou ainda mais o nosso nível”, comemorou o técnico da Roma, Gasperini. Por isso, segundo o Voetbal International, já estaria claro que os italianos exercerão com prazer a opção de compra que acordaram com o Aston Villa: 25 milhões de euros serão repassados para a Inglaterra pelo artilheiro do clube.
Com isso, o Villa receberá exatamente o valor que foi investido em Malen. Mais cinco milhões de euros, ou seja, 30 milhões de euros, o BVB havia transferido ao PSV Eindhoven no verão de 2021. No time amarelo e preto, Malen passou por fases boas e ruins, terminou com 39 gols e 20 assistências em 132 partidas oficiais – e queria muito sair. Ele realizou o sonho da Premier League com o clube de Birmingham, mas lá, em seu primeiro ano, não conseguiu ir além do papel de reserva, com poucos minutos em campo. Assim, em janeiro, ele seguiu para a Itália, a fim de acumular mais minutos de jogo com vistas à Copa do Mundo.
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O técnico Gasperini está fazendo com Donyell Malen o mesmo que fez com Ademola Lookman
Na Roma, Malen encontrou o técnico Gasperini, que fez com o holandês exatamente o que já havia feito com sucesso na Atalanta de Bergamo com Ademola Lookman: colocou em campo, de forma consistente, como centroavante um jogador que, durante muitos anos, havia atuado principalmente na lateral, apesar de sua estatura inferior a 1,80 metro. Para o ex-jogador do Leipzig, Lookman, isso foi o impulso na carreira que o levou, entretanto, ao Atlético de Madrid. Para Malen, foi o salto evolutivo para se tornar um artilheiro que, embora atue bastante no campo adversário em outras posições, está sempre presente na área nos momentos decisivos. Os dois “verdadeiros” centrais do elenco da Roma, Artem Dovbyk e Evan Ferguson, tiveram que assistir Malen roubar-lhes o lugar em um piscar de olhos.
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Donyell, a grande esperança da Holanda na Copa do Mundo
A excelente fase de Malen também é uma ótima notícia para Ronald Koeman, o técnico da seleção holandesa. Afinal, a Oranje conta com Brian Brobbey e Wout Weghorst, dois atacantes centrais que Malen supera facilmente com seus números na atual segunda metade da temporada. Desde o final de janeiro, Brobbey marcou um gol no campeonato pelo Sunderland, enquanto Weghorst marcou dois pelo Ajax de Amsterdã. Quem deve começar no centro do ataque pela Holanda na Copa do Mundo, que precisa lidar com a ausência do criativo meia Xavi Simons, lesionado, parece estar praticamente definido. Afinal, mesmo um técnico obstinado como Koeman dificilmente deixaria de escalar o suposto melhor jogador da Europa. Em caso de dúvida, Donyell Malen simplesmente marcará mais alguns gols pela Roma para convencer até mesmo os últimos céticos.
Os números de Donyell Malen na Série A:
Jogos: 16 Minutos em campo: 1311 Gols: 13 Assistências: 2