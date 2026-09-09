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'Ninguém me disse nada!' - Gabriel Jesus critica a diretoria do Arsenal pelo tratamento antes de surpreendente transferência para o Barcelona
Escanteado no Emirates
Jesus finalmente quebrou o silêncio sobre sua transferência de grande repercussão do Arsenal para o Barcelona, fazendo uma dura crítica à diretoria do clube inglês. O atacante revelou uma ruptura na comunicação nas semanas finais de sua passagem pelo Emirates Stadium, sugerindo que seu profissionalismo foi recebido com um afastamento repentino e sem explicação por parte de quem estava no comando.
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Jesus é forçado a treinar sozinho
O internacional brasileiro detalhou a natureza confusa de suas últimas sessões em Londres, explicando como foi deixado de lado sem qualquer conversa formal sobre seu futuro ou seu papel nos planos de Mikel Arteta.
"A verdade é que eu estava treinando, fiz toda a pré-temporada normalmente com o Arsenal, e já sabia que, provavelmente, não jogaria tanto ou não teria tantas oportunidades. Mas ninguém me falou nada", disse Jesus à SportyTV. "Sou um profissional, obviamente estava treinando com o grupo, e do nada me colocaram para treinar separado do grupo."
O ex-jogador do Manchester City expressou sua confusão por ter sido retirado do grupo principal, especialmente porque sentia que estava fisicamente preparado para a nova temporada. Jesus sustentou que permaneceu dedicado à sua forma física e às suas obrigações profissionais, mesmo quando ficou claro que o clube estava seguindo uma direção diferente.
"Eu estava dando o meu máximo [nos treinos] para estar pronto, caso tivesse a chance de jogar em alto nível novamente, e então, na última semana, [tudo aconteceu] muito rápido", acrescentou Jesus, refletindo sobre a rapidez com que sua situação no clube se deteriorou.
Uma súbita tábua de salvação para o Barcelona
Com a sua situação no Arsenal se tornando insustentável devido à sua exclusão das atividades do time principal, uma solução surgiu rapidamente na forma do interesse do gigante catalão. Jesus explicou que a transferência para o Camp Nou foi facilitada por conversas de alto nível envolvendo a diretoria do Barcelona, que agiu de forma decisiva assim que tomou conhecimento de sua disponibilidade.
Jesus atribui a rapidez do negócio à intervenção do diretor esportivo do Barcelona e do presidente do clube, que entraram em contato pessoalmente para garantir sua assinatura durante uma frenética semana final da janela. "O trabalho do Deco, do presidente [do Barcelona] e do clube... Meu agente foi incrível. Quando tivemos certeza de que eu tinha a oportunidade de vir, obviamente eu disse sim na hora, não importava o quê. Agora estou muito feliz por estar aqui", concluiu o atacante.
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De olho na vida em La Liga
Agora estabelecido na Espanha, Jesus está focado em revitalizar sua carreira sob os holofotes de La Liga. A mudança marca um capítulo significativo para o jogador de 29 anos, que chegou ao Arsenal com grandes expectativas em 2022. Embora seu período em Londres tenha incluído momentos de brilho e um papel central no ressurgimento do clube, a forma amarga como saiu claramente deixou marcas.
Para o Arsenal, a saída de Jesus representa o fim de uma era, enquanto o clube continua a desenvolver suas opções de ataque. Para o jogador, porém, a mudança para o Barcelona é uma oportunidade de provar que seus críticos estavam errados e mostrar que ele ainda pode competir no mais alto nível do futebol europeu.
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