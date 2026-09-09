O internacional brasileiro detalhou a natureza confusa de suas últimas sessões em Londres, explicando como foi deixado de lado sem qualquer conversa formal sobre seu futuro ou seu papel nos planos de Mikel Arteta.

"A verdade é que eu estava treinando, fiz toda a pré-temporada normalmente com o Arsenal, e já sabia que, provavelmente, não jogaria tanto ou não teria tantas oportunidades. Mas ninguém me falou nada", disse Jesus à SportyTV. "Sou um profissional, obviamente estava treinando com o grupo, e do nada me colocaram para treinar separado do grupo."

O ex-jogador do Manchester City expressou sua confusão por ter sido retirado do grupo principal, especialmente porque sentia que estava fisicamente preparado para a nova temporada. Jesus sustentou que permaneceu dedicado à sua forma física e às suas obrigações profissionais, mesmo quando ficou claro que o clube estava seguindo uma direção diferente.

"Eu estava dando o meu máximo [nos treinos] para estar pronto, caso tivesse a chance de jogar em alto nível novamente, e então, na última semana, [tudo aconteceu] muito rápido", acrescentou Jesus, refletindo sobre a rapidez com que sua situação no clube se deteriorou.



