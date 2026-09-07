“Ninguém mais vê isso!”: Peter Schmeichel exalta Martin Odegaard como o melhor da Premier League após o Arsenal derrotar o Chelsea

O Arsenal saiu vitorioso em um envolvente dérbi de Londres contra o Chelsea no domingo. O atual campeão da Premier League se recuperou de um revés no início para conquistar uma suada vitória por 2 a 1 no Emirates.

Morgan Rogers colocou os visitantes em uma surpreendente vantagem após apenas dois minutos, ao marcar de voleio. No entanto, o ex-atacante do Chelsea Kai Havertz empatou o placar no meio do primeiro tempo ao mandar a bola por entre Emiliano Martinez. Odegaard então se mostrou o autor do gol da vitória para o time de Mikel Arteta. O meia manteve a calma para colocar os mandantes em vantagem apenas cinco minutos após o reinício.