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“Ninguém mais vê isso!”: Peter Schmeichel exalta Martin Odegaard como o melhor da Premier League após o Arsenal derrotar o Chelsea
Arsenal garante vitória de virada sobre o Chelsea
O Arsenal saiu vitorioso em um envolvente dérbi de Londres contra o Chelsea no domingo. O atual campeão da Premier League se recuperou de um revés no início para conquistar uma suada vitória por 2 a 1 no Emirates.
Morgan Rogers colocou os visitantes em uma surpreendente vantagem após apenas dois minutos, ao marcar de voleio. No entanto, o ex-atacante do Chelsea Kai Havertz empatou o placar no meio do primeiro tempo ao mandar a bola por entre Emiliano Martinez. Odegaard então se mostrou o autor do gol da vitória para o time de Mikel Arteta. O meia manteve a calma para colocar os mandantes em vantagem apenas cinco minutos após o reinício.
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Schmeichel destaca Odegaard com elogios especiais
O ex-goleiro do United, Schmeichel, ficou profundamente impressionado com a atuação decisiva de Odegaard na vitória. Ele destacou o norueguês com elogios máximos após o apito final.
"Meu Deus, como ele é bom? Para mim, ele foi o melhor jogador em campo", afirmou Schmeichel à Viaplay. "Claro, estamos vendo, estamos percebendo, de que tipo de jogador gostamos.
"Esse cara... o que ele faz por esse time é simplesmente muito impressionante. Tecnicamente, ele é muito bom. O que ele vê, ninguém mais vê isso. Tire-o do time do Arsenal e fica muito, muito difícil ver o que aconteceria então. Não acho que haja um time no país que tenha um jogador dessa qualidade."
Arsenal mostra energia e organização incomparáveis
Além do brilho individual de Odegaard, Schmeichel foi rápido em destacar a excepcional intensidade coletiva do Arsenal. Ele observou que o time de Arteta muitas vezes parece ter uma vantagem numérica em campo.
"Eu vi algo que ninguém mais tem nesta liga. Toda vez que eles perdem a bola, parece que há um jogador a mais do Arsenal em campo", explicou Schmeichel.
"Falamos sobre previsões antes do jogo, e foi isso que eu vi nos dois primeiros jogos. Nenhum outro time tem esse nível de intensidade, uma intensidade organizada, e também a capacidade de fazer isso.
"Uma coisa é se organizar para fazer isso, outra é ter a energia, e dava para ver, à medida que o jogo avançava, com as substituições, que não se nota diferença. É a mesma coisa."
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Arsenal volta a atenção para a Champions League
Com o embalo doméstico mantido, o Arsenal agora precisa se preparar para uma rápida virada de chave na competição europeia. A equipe de Arteta viajará para a Itália para iniciar sua campanha na Liga dos Campeões contra o gigante da Serie A Napoli na noite de quarta-feira. Depois da excursão no meio de semana, o Arsenal volta à ação na primeira divisão com uma desafiadora viagem para enfrentar o Sunderland fora de casa.
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