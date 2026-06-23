“Ninguém mais qualificado” - John Terry critica duramente o Chelsea pela rejeição ao técnico interino, que considera “quase ofensiva”

Em participação no programa “Sports Uncensored”, Terry revelou sua decepção com as decisões da diretoria do Chelsea. Tendo disputado 717 partidas e marcado 67 gols como capitão histórico do clube, Terry se sentia especialmente qualificado para o cargo.

Quando Enzo Maresca e, posteriormente, Liam Rosenior foram demitidos, o Chelsea escolheu o técnico da base, Calum McFarlane, como técnico interino. Piers Morgan classificou a decisão de ignorar Terry como “quase ofensiva”. Defendendo suas próprias credenciais, Terry afirmou: “Mas quando surge uma oportunidade e um técnico deixa o clube, e o Chelsea está procurando um técnico interino, não havia ninguém nas instalações — nem na academia nem no centro de treinamento da equipe principal — que fosse mais qualificado do que eu em termos de qualificações.”