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“Ninguém mais qualificado” - John Terry critica duramente o Chelsea pela rejeição ao técnico interino, que considera “quase ofensiva”
A indiferença e as estatísticas
Em participação no programa “Sports Uncensored”, Terry revelou sua decepção com as decisões da diretoria do Chelsea. Tendo disputado 717 partidas e marcado 67 gols como capitão histórico do clube, Terry se sentia especialmente qualificado para o cargo.
Quando Enzo Maresca e, posteriormente, Liam Rosenior foram demitidos, o Chelsea escolheu o técnico da base, Calum McFarlane, como técnico interino. Piers Morgan classificou a decisão de ignorar Terry como “quase ofensiva”. Defendendo suas próprias credenciais, Terry afirmou: “Mas quando surge uma oportunidade e um técnico deixa o clube, e o Chelsea está procurando um técnico interino, não havia ninguém nas instalações — nem na academia nem no centro de treinamento da equipe principal — que fosse mais qualificado do que eu em termos de qualificações.”
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Uma ligação lendária com Stamford Bridge
Terry destacou que sua ligação de longa data com o Chelsea deveria ter sido um fator significativo. Sua carreira como jogador em Stamford Bridge rendeu uma incrível coleção de títulos, incluindo uma Liga dos Campeões, cinco títulos da Premier League, uma Liga Europa, cinco Copas da Inglaterra e quatro Copas da Liga.
Apesar de reconhecer que não está pronto para o cargo definitivo, o ex-zagueiro sentiu que poderia ter proporcionado aos torcedores o que eles precisavam durante um período turbulento. Ele acrescentou: “Mais importante ainda, e acima de tudo isso, fosse por um ou dois jogos, não havia ninguém mais ‘Chelsea’ do que eu. E, mais uma vez, para tocar o coração dos torcedores, dar a eles o que queriam naquele momento específico.”
O trabalho árduo nos bastidores
Ao abordar a sugestão de que Rosenior seria a escolha mais adequada, Terry defendeu vigorosamente sua própria trajetória como técnico. Desde que se aposentou como jogador do Aston Villa em 2018, após uma transferência sem custos do Chelsea no ano anterior, ele tem trabalhado diligentemente para construir uma base sólida. Ele expressou frustração pelo fato de a diretoria ter ignorado seus sacrifícios.
Respondendo ao comentarista Simon Jordan, Terry observou: “Passei quatro anos fazendo meus cursos de treinador, viajando por todo o país. Passei três anos e meio no Aston Villa como assistente técnico de Dean Smith, morando longe da minha família para poder assumir um cargo ou conseguir um emprego. E não estou falando do nível da Premier League nem do Championship.”
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O que vem a seguir para o Chelsea e Terry?
Olhando para o futuro, o Chelsea conta com um novo técnico permanente, Xabi Alonso, que buscará trazer de volta a estabilidade a Stamford Bridge. Enquanto isso, Terry continuará desempenhando suas funções em tempo parcial na estrutura da academia. Apesar dos recentes contratempos, a lenda condecorada continua focada no desenvolvimento de jovens talentos, enquanto aguarda pacientemente pela oportunidade certa para, finalmente, iniciar sua própria carreira como técnico.