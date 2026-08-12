"Ninguém mais está autorizado a falar em meu nome": Rafael Leao se pronuncia para esclarecer seu futuro no Milan em meio a rumores de transferência que o ligam ao Galatasaray

Leao fez um alerta firme contra as "especulações e histórias que não são verdadeiras" que atualmente cercam seu futuro profissional. Em sua conta pessoal no Instagram, o jogador de 27 anos expressou sua frustração com o barulho constante sobre uma possível saída de San Siro. O astro de Portugal deixou claro que quer que o foco permaneça em suas atuações esportivas, e não nas manchetes geradas por terceiros durante a atual janela de transferências.

Em uma declaração direta compartilhada por meio de um Story no Instagram, Leao insistiu que sua representação profissional é conduzida exclusivamente por um seleto círculo próximo. "Meu único pensamento está no campo: estou concentrado em dar o meu melhor, em cada jogo e em cada treino", escreveu Leao em uma publicação com uma foto dele treinando com o Milan. Ele continuou: "Só para evitar qualquer forma de especulação e histórias que não são verdadeiras, repito que já faz algum tempo que confiei todos os meus interesses exclusivamente à minha família e aos meus advogados. Ninguém mais está autorizado a falar por mim. Minha mente está nos próximos objetivos."