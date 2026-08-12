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"Ninguém mais está autorizado a falar em meu nome": Rafael Leao se pronuncia para esclarecer seu futuro no Milan em meio a rumores de transferência que o ligam ao Galatasaray
Leao quebra o silêncio sobre o futuro no Milan
Leao fez um alerta firme contra as "especulações e histórias que não são verdadeiras" que atualmente cercam seu futuro profissional. Em sua conta pessoal no Instagram, o jogador de 27 anos expressou sua frustração com o barulho constante sobre uma possível saída de San Siro. O astro de Portugal deixou claro que quer que o foco permaneça em suas atuações esportivas, e não nas manchetes geradas por terceiros durante a atual janela de transferências.
Em uma declaração direta compartilhada por meio de um Story no Instagram, Leao insistiu que sua representação profissional é conduzida exclusivamente por um seleto círculo próximo. "Meu único pensamento está no campo: estou concentrado em dar o meu melhor, em cada jogo e em cada treino", escreveu Leao em uma publicação com uma foto dele treinando com o Milan. Ele continuou: "Só para evitar qualquer forma de especulação e histórias que não são verdadeiras, repito que já faz algum tempo que confiei todos os meus interesses exclusivamente à minha família e aos meus advogados. Ninguém mais está autorizado a falar por mim. Minha mente está nos próximos objetivos."
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O interesse do Galatasaray e a avaliação de transferência
O momento da explosão de Leao é significativo, já que o gigante turco Galatasaray segue sendo ligado a uma investida de peso pelo ex-jogador do Lille. Embora o ponta português tenha sugerido anteriormente, no fim da última temporada, que sentia que sua trajetória no Milan havia chegado ao fim natural, uma transferência para uma das cinco principais ligas da Europa ainda não se concretizou. Isso deixou a Super Lig como um destino em potencial, com Fenerbahce e Besiktas também apontados como interessados, ao lado do atual campeão turco.
O Milan, porém, mantém firme sua posição em relação às exigências financeiras por seu atacante estrela. Apesar das notícias de que o Galatasaray já apresentou propostas, o Milan teria rejeitado uma oferta inicial na casa dos €35 milhões. Diz-se que o clube italiano quer um pacote total de pelo menos €60 milhões, incluindo bônus, para sequer considerar sancionar uma venda.
Disputa por representação nos bastidores
Ao nomear apenas sua família e seus advogados como vozes legítimas para sua carreira, o jogador parece estar se distanciando de agentes ou intermediários que possam estar conversando com clubes como o Galatasaray. A situação fica ainda mais complicada pelo fato de que o Milan não demonstrou nenhum desejo imediato de estender o contrato atual de Leao, que deve expirar em junho de 2028.
Essa segurança de longo prazo dá ao clube vantagem nas negociações, mas também significa que a tensão entre um jogador que anteriormente buscava um "novo desafio" e um clube aberto à venda certa pode se arrastar ao longo do mês de agosto.
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Incerteza paira à medida que o prazo se aproxima
Apesar de seu compromisso público com os treinos e o desempenho, a sombra da janela de transferências continua grande sobre Milanello. A posição do clube é clara: não aceitará empréstimos com opção ou obrigação de compra, exigindo uma saída em definitivo e uma taxa de transferência significativa. À medida que o prazo final se aproxima, a questão permanece: se algum clube finalmente atenderá ao valor pedido de € 50 milhões mais € 10 milhões em bônus estabelecido pela diretoria do Milan. Até lá, Leao segue se integrando aos preparativos da pré-temporada, já tendo participado de amistosos recentes.
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