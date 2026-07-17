Questionado sobre ter sido superado por um dos maiores jogadores que já calçaram chuteiras, o ex-zagueiro da Inglaterra Lescott — em entrevista concedida em parceria com o Unibet Casino Online — disse ao GOAL: “Não acho que tenha sido uma verdadeira aula de mestre em termos de desempenho geral, mas sim, acho que houve momentos marcantes. Acho que ele está muito ciente de onde se encontra na carreira.

“Ele ainda dita o ritmo dos jogos? Sim, mas em momentos mais discretos, e ele simplesmente aprimora esses momentos e os aproveita. Acho que, quando o time ficou atrás no placar, dava para perceber que ele pensou: ‘tudo bem, agora preciso elevar meu nível’. Ele simplesmente tocou na bola com muito mais frequência — acho que foi ele quem mais tocou na bola na última meia hora.

“Acho que isso prova que, quando jogadores desse calibre decidem o resultado das partidas, não importa quais táticas você queira adotar ou quais jogadores queira colocar em campo: eles é que vão decidir o jogo.

“É um pouco injusto que estejamos criticando desempenhos, táticas e decisões tomadas e, ao mesmo tempo, elogiando o melhor jogador que já atuou neste esporte. Não sei como essas coisas se equilibram.

“Não podemos reclamar que fizemos algo errado, mas, ao mesmo tempo, ele simplesmente fez o que sabe fazer. Ninguém jamais conseguiu pará-lo, ninguém, na história do futebol, ninguém jamais conseguiu parar Messi, mas estamos frustrados por não termos conseguido.”