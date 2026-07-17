Getty
Traduzido por
“Ninguém jamais conseguiu parar Lionel Messi” – Por que a Inglaterra “não pode reclamar” da dolorosa lição aprendida na semifinal da Copa do Mundo, em uma aula magistral dada pelo maior jogador de todos os tempos da Argentina
Mais uma chance perdida pela Inglaterra na Copa do Mundo de 2026
Thomas Tuchel conduziu sua equipe à competição com o objetivo de pôr fim a 60 anos de sofrimento. Os imortais de 1966 permanecerão inigualáveis por pelo menos mais um ciclo de grandes torneios, com mais um capítulo de oportunidades perdidas por pouco sendo adicionado aos livros de história.
A Inglaterra demonstrou qualidades de luta louváveis — especialmente nas partidas das oitavas de final contra o México e a Noruega — para chegar às semifinais do principal evento da FIFA. Apesar de ter aberto o placar contra a Argentina com Anthony Gordon, os Três Leões não conseguiram garantir a vitória.
- (C)Getty Images
Tática de Tuchel é questionada após derrota nas semifinais para a Argentina
Tuchel enfrentou muitas perguntas incômodas após aquele glorioso fracasso, já que se considera que o técnico alemão errou em sua abordagem tática ao exigir uma retração coletiva. O fato de ter convidado a pressão de Messi e companhia resultou no desfecho esperado.
Um jogador com oito Bolas de Ouro no currículo, e que agora parece estar prestes a conquistar o nono, ficou relativamente discreto durante a maior parte dos 85 minutos em Atlanta. Messi deu assistência para Enzo Fernández marcar o gol de empate de longa distância, enquanto a Inglaterra lotava seu time titular com jogadores de mentalidade defensiva.
O maior jogador sul-americano de todos os tempos, então, cruzou com precisão para Lautaro Martínez cabecear para o gol no segundo minuto dos acréscimos, destacando mais uma vez o quão difícil é conter o maestro do Inter Miami — mesmo aos 39 anos de idade.
Messi, o maior de todos os tempos da Argentina, fez a Inglaterra pagar por seus erros
Questionado sobre ter sido superado por um dos maiores jogadores que já calçaram chuteiras, o ex-zagueiro da Inglaterra Lescott — em entrevista concedida em parceria com o Unibet Casino Online — disse ao GOAL: “Não acho que tenha sido uma verdadeira aula de mestre em termos de desempenho geral, mas sim, acho que houve momentos marcantes. Acho que ele está muito ciente de onde se encontra na carreira.
“Ele ainda dita o ritmo dos jogos? Sim, mas em momentos mais discretos, e ele simplesmente aprimora esses momentos e os aproveita. Acho que, quando o time ficou atrás no placar, dava para perceber que ele pensou: ‘tudo bem, agora preciso elevar meu nível’. Ele simplesmente tocou na bola com muito mais frequência — acho que foi ele quem mais tocou na bola na última meia hora.
“Acho que isso prova que, quando jogadores desse calibre decidem o resultado das partidas, não importa quais táticas você queira adotar ou quais jogadores queira colocar em campo: eles é que vão decidir o jogo.
“É um pouco injusto que estejamos criticando desempenhos, táticas e decisões tomadas e, ao mesmo tempo, elogiando o melhor jogador que já atuou neste esporte. Não sei como essas coisas se equilibram.
“Não podemos reclamar que fizemos algo errado, mas, ao mesmo tempo, ele simplesmente fez o que sabe fazer. Ninguém jamais conseguiu pará-lo, ninguém, na história do futebol, ninguém jamais conseguiu parar Messi, mas estamos frustrados por não termos conseguido.”
- Getty
A magia de Messi prolonga os 60 anos de sofrimento da Inglaterra
Os “se”, “mas” e “talvez” são inevitáveis depois de ver mais uma oportunidade gloriosa de disputar o título mais prestigiado escapar por entre os dedos. A Inglaterra estava exatamente onde queria estar, mas, ao longo dos anos, criou o hábito de falhar nos momentos decisivos.
Messi ajudou a virar o jogo em uma partida acirrada, sem que houvesse dúvida de que ele teria alguma influência no desenrolar da partida, mas os Três Leões — e Tuchel em particular — ficarão desapontados por terem dado a uma ameaça tão clara e óbvia o tempo e o espaço de que ele precisava para agitar sua varinha mágica e lançar feitiços que mudaram o rumo da partida.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.