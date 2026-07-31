A Fifa respondeu oficialmente à forte oposição em torno de seu projeto proposto FIFA Forward Enterprise (FFE). A entidade divulgou um comunicado público tentando esclarecer o que descreveu como "notícias incorretas da mídia" que atrapalharam o processo de consulta planejado.

A proposta controversa, defendida pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, envolve colocar atividades comerciais e operacionais de eventos em uma organização subsidiária. A Fifa nega categoricamente que a medida represente uma venda comercial dos maiores ativos do esporte, tentando amenizar a crescente revolta no futebol.

"Ninguém está vendendo o futebol. Isso não é algo que a Fifa consideraria em hipótese alguma", diz o comunicado.