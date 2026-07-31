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"Ninguém está vendendo o futebol!" - Fifa responde à polêmica e oferece explicação após plano de Copa do Mundo de Gianni Infantino provocar revolta
Fifa aborda controvérsia da Copa do Mundo
A Fifa respondeu oficialmente à forte oposição em torno de seu projeto proposto FIFA Forward Enterprise (FFE). A entidade divulgou um comunicado público tentando esclarecer o que descreveu como "notícias incorretas da mídia" que atrapalharam o processo de consulta planejado.
A proposta controversa, defendida pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, envolve colocar atividades comerciais e operacionais de eventos em uma organização subsidiária. A Fifa nega categoricamente que a medida represente uma venda comercial dos maiores ativos do esporte, tentando amenizar a crescente revolta no futebol.
"Ninguém está vendendo o futebol. Isso não é algo que a Fifa consideraria em hipótese alguma", diz o comunicado.
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Financiamento sem precedentes prometido às federações membro
Para conquistar federações céticas, a Fifa delineou incentivos financeiros significativos ligados à subsidiária proposta. A entidade prometeu que cada associação-membro (MA) receberia US$ 20 milhões em financiamento do FIFA Forward Development entre 2027 e 2030, independentemente de apoiar ou não o plano.
Além disso, um "Programa FIFA Fast Forward" voluntário adicional ofereceria um pagamento único de mais US$ 20 milhões por associação. A Fifa afirma que esse financiamento extra seria apoiado por investimento externo, sem alterar a estrutura geral de governança do esporte.
"O valor comercial criado seria compartilhado entre todas as 211 MAs, permitindo que cada MA faça investimentos significativos no futebol em seus respectivos países", acrescentou o comunicado.
Fifa destaca princípios democráticos
Ao abordar as críticas da Uefa e de outras confederações, que se sentiram pegas de surpresa, a Fifa ressaltou que o plano continua aberto para discussão completa e votação. A entidade afirmou que nenhuma entidade regional isoladamente tem o direito de bloquear uma proposta em nome de todas as 211 associações-membro.
"Todos têm o direito de expressar sua oposição e de buscar mais esclarecimentos, mas nenhuma entidade isoladamente pode alegar representar todas as 211 associações-membro ao redor do mundo", afirmou a Fifa. "Cada associação-membro deve ter permissão para analisar a proposta e opinar sobre a definição de seu próprio futuro. Esses são os princípios democráticos da Fifa."
A Fifa esclareceu que os componentes divulgados até agora representam apenas o ponto de partida do processo de consulta. As associações-membro terão o poder democrático de aprovar, rejeitar ou alterar os termos individualmente ou em sua totalidade.
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O que acontece a seguir na saga da Copa do Mundo?
O destino do projeto FIFA Forward Enterprise agora depende inteiramente de Infantino conseguir convencer a maioria das associações-membro a apoiar a iniciativa. A Fifa confirmou que, se a proposta não obtiver apoio da maioria, as operações comerciais permanecerão completamente inalteradas
"Sem o apoio da maioria das AMs, as atividades comerciais da Fifa permaneceriam inalteradas. A FFE não seria estabelecida", confirmou a entidade.
Com as confederações continentais ainda profundamente divididas sobre o cronograma apressado e as preocupações com a governança, o próximo processo de consulta determinará o futuro comercial do futebol internacional.
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