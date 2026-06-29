“Ninguém está mais qualificado” para vencer a Copa do Mundo do que Didier Deschamps, afirma Gary Lineker, que critica a FIFA por impedir que a França preste homenagem ao técnico

Lineker tem grandes expectativas em relação à França à medida que a Copa do Mundo avança, identificando os campeões de 2018 como a equipe a ser batida. Em entrevista aoL’Equipe, o lendário atacante, agora comentarista, destacou que a presença de Deschamps à beira do campo — que assumiu o comando em julho de 2012 e levou os Bleus ao título da Copa do Mundo de 2018 e à final quatro anos depois — dá aos franceses uma vantagem que nenhuma outra nação consegue igualar.

“A França não está apenas entre as favoritas, mas é a favorita”, afirmou Lineker. “Não vejo ninguém mais qualificado do que Deschamps para saber como vencer esta competição. Afinal, ele é um técnico que já ganhou uma Copa do Mundo e, em seguida, levou sua equipe a uma segunda final. Ele parece ser um líder verdadeiramente excepcional.”