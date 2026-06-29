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“Ninguém está mais qualificado” para vencer a Copa do Mundo do que Didier Deschamps, afirma Gary Lineker, que critica a FIFA por impedir que a França preste homenagem ao técnico
Deschamps é aclamado como o líder por excelência
Lineker tem grandes expectativas em relação à França à medida que a Copa do Mundo avança, identificando os campeões de 2018 como a equipe a ser batida. Em entrevista aoL’Equipe, o lendário atacante, agora comentarista, destacou que a presença de Deschamps à beira do campo — que assumiu o comando em julho de 2012 e levou os Bleus ao título da Copa do Mundo de 2018 e à final quatro anos depois — dá aos franceses uma vantagem que nenhuma outra nação consegue igualar.
“A França não está apenas entre as favoritas, mas é a favorita”, afirmou Lineker. “Não vejo ninguém mais qualificado do que Deschamps para saber como vencer esta competição. Afinal, ele é um técnico que já ganhou uma Copa do Mundo e, em seguida, levou sua equipe a uma segunda final. Ele parece ser um líder verdadeiramente excepcional.”
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Lineker critica a FIFA por causa da polêmica sobre a braçadeira de capitão
Embora Lineker tenha elogiado muito a seleção francesa, ele expressou profunda frustração com a FIFA depois que a entidade, segundo relatos, impediu a equipe de usar braçadeiras pretas. Os jogadores esperavam prestar homenagem à mãe de Deschamps, que faleceu recentemente, durante a partida contra a Noruega. Após a vitória por 4 a 1 na sexta-feira — jogo que ele perdeu para comparecer ao funeral —, Deschamps voltou para Boston no sábado e se reuniu com o time.
Lineker não mediu palavras ao avaliar a situação, classificando a decisão como desrespeitosa, dada a tragédia pessoal pela qual o técnico passou. “A perda de sua mãe é uma tragédia, é realmente triste, e ainda não consigo acreditar que a FIFA não tenha permitido que os jogadores usassem braçadeiras pretas. Mas isso é outro assunto...”, disse ele.
A Alemanha descartou os rivais como “fracos”
Em nítido contraste com sua admiração pelos Les Bleus, Lineker fez uma crítica contundente à seleção alemã comandada por Julian Nagelsmann. Apesar de seu histórico de quatro títulos da Copa do Mundo e de terem liderado o grupo na edição atual, mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Equador na última rodada, o vencedor da Chuteira de Ouro de 1986 acredita que a atual seleção alemã — que agora aguarda o confronto das oitavas de final contra o Paraguai — é uma sombra do que já foi e provavelmente não representará uma ameaça para os principais favoritos.
“Acho que é uma das seleções alemãs mais fracas que já vi”, observou Lineker, referindo-se às dificuldades da equipe em grandes torneios recentes. “Não é a seleção alemã mais forte. Lembrem-se de que ela nem sequer passou da fase de grupos nas duas últimas Copas do Mundo.” Seus comentários sugerem que os gigantes tradicionais não inspiram mais o temor que costumavam inspirar no cenário mundial.
Previsão de uma trajetória tranquila para os Bleus
Com as fases eliminatórias se aproximando, Lineker está confiante de que a França seguirá seu caminho no torneio com facilidade. Os Bleus garantiram sua vaga após dominarem o grupo com nove pontos, resultado de vitórias sobre o Senegal (3 a 1), o Iraque (3 a 0) e a Noruega (4 a 1). A equipe tem sido impulsionada pela excelente fase dos craques Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, que vêm jogando em grande estilo, com quatro gols cada um. Com esse ímpeto, Lineker acredita que a profundidade do elenco e o talento à disposição de Deschamps tornam a equipe praticamente imbatível, independentemente de quem venha a enfrentar no futuro próximo.
“A França pode se classificar para as quartas de final sem nenhum problema. Então, acredito que vocês podem dormir tranquilos”, concluiu Lineker, tranquilizando os torcedores franceses quanto à posição da seleção no topo da tabela. Com estrelas como Mbappé e Dembélé liderando o ataque, o comentarista vê poucos obstáculos no caminho para a terceira estrela na camisa francesa.