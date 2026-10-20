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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
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“Ninguém é intocável!”: Jose Mourinho faz duro alerta ao elenco antes do desafio contra o RB Leipzig

Real Madrid
J. Mourinho
Real Madrid x Leipzig
Leipzig
Liga dos Campeões

O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, afirmou que nenhum jogador tem vaga garantida como titular para a partida de quarta-feira contra o RB Leipzig pela Champions League. O treinador português também traçou metas etapa por etapa para o Real Madrid na competição europeia nesta temporada.

  • Mourinho exige concentração constante apesar da sequência impressionante

    O técnico do Real Madrid Jose Mourinho falou à imprensa antes do confronto de quarta-feira pela Champions League da Uefa, na fase de liga, contra o RB Leipzig, no Santiago Bernabéu. O Real Madrid chega à partida após vencer o Sevilla por 4 a 1 em La Liga e conquistar uma vitória emocionante por 4 a 3 sobre a Roma, fora de casa, em competição europeia.

    Apesar das vitórias recentes, Mourinho ressaltou que os resultados anteriores não garantem nada na busca do Real Madrid por uma vaga entre os oito primeiros.

    “Só porque você venceu três, não significa que vencerá o quarto”, alertou Mourinho.

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    Técnico do Real Madrid rejeita status de “intocáveis” para os craques

    Ao falar sobre a escalação e a disputa por vagas nas pontas entre Vinicius Junior e Yan Diomande, ex-astro do Leipzig, Mourinho mandou um recado firme ao elenco. "Ninguém é intocável", declarou Mourinho. "Não gosto desse conceito de jogador intocável."

    "O que torna um jogador intocável é seu desempenho em campo", afirmou o treinador português.

    "Vinicius vai jogar pela ponta esquerda amanhã. Yan não sabe se vai jogar amanhã ou não, então imagine", observou.

  • Mourinho elogia a dedicação do elenco e traça metas realistas

    Mourinho elogiou a dedicação de seu elenco e destacou os hábitos de recuperação de Jude Bellingham e Diomande, além dos de companheiros de equipe como Ibrahima Konate. “Jude tem essa cultura de recuperação e de cuidados meticulosos. Diomande sempre vem à tarde com o fisioterapeuta”, observou Mourinho.

    Sobre as ambições europeias, Mourinho pediu expectativas realistas: “O objetivo do Real Madrid neste momento não é vencer a Champions League, mas se classificar para a próxima fase.”

    “Vamos dar um passo de cada vez: primeiro, tentar terminar entre os 11 ou 12 primeiros e, depois, fazer de tudo para vencê-la”, acrescentou.

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    Real Madrid se prepara para teste contra o Leipzig antes do El Clásico

    Com um importante confronto nacional contra o Barcelona no fim de semana, Mourinho segue totalmente concentrado em conquistar os três pontos diante de um Leipzig que tenta se recuperar da derrota por 6 a 1 para o Bayern de Munique.

    O Real Madrid tem um bom retrospecto em casa contra adversários alemães: marcou em 26 jogos europeus consecutivos como mandante diante de clubes da Bundesliga.

    O Real Madrid recebe o RB Leipzig na quarta-feira, às 20h (GMT), no Santiago Bernabéu.

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