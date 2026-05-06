Ao discursar na apresentação de sua autobiografia, *A Vida é Treinada Todos os Dias*, De la Fuente falou abertamente sobre a maturidade profissional do jogador de 18 anos. O técnico da seleção espanhola não hesitou em desmentir qualquer mito de que Yamal dependa exclusivamente do talento natural, destacando, em vez disso, uma rotina diária exaustiva destinada a levá-lo de volta à sua melhor forma física.

“Além de seu grande talento, ele treina três horas por dia, vai à academia, consulta seu fisioterapeuta, seu nutricionista e seu psicólogo, e se dedica ao seu treinamento invisível, que é o mais importante. O treinamento invisível é algo que muitas pessoas desconhecem. Trata-se de passar 24 horas pensando no seu trabalho. Ninguém dá nada de mão beijada para Lamine”, explicou De La Fuente.