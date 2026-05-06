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"Ninguém dá nada de mão beijada para Lamine" - Yamal, estrela lesionada do Barcelona, "treina três horas por dia" para se recuperar a tempo da Copa do Mundo, revela o técnico da Espanha
Por dentro da exaustiva rotina de recuperação de Yamal
Ao discursar na apresentação de sua autobiografia, *A Vida é Treinada Todos os Dias*, De la Fuente falou abertamente sobre a maturidade profissional do jogador de 18 anos. O técnico da seleção espanhola não hesitou em desmentir qualquer mito de que Yamal dependa exclusivamente do talento natural, destacando, em vez disso, uma rotina diária exaustiva destinada a levá-lo de volta à sua melhor forma física.
“Além de seu grande talento, ele treina três horas por dia, vai à academia, consulta seu fisioterapeuta, seu nutricionista e seu psicólogo, e se dedica ao seu treinamento invisível, que é o mais importante. O treinamento invisível é algo que muitas pessoas desconhecem. Trata-se de passar 24 horas pensando no seu trabalho. Ninguém dá nada de mão beijada para Lamine”, explicou De La Fuente.
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Progresso da recuperação e situação na Copa do Mundo
Há um otimismo crescente quanto à disponibilidade do ponta para o torneio na América do Norte, após uma lesão muscular sofrida no final de abril. Yamal voltou recentemente aos treinos em campo no centro de treinamento do Barcelona. De la Fuente continua confiante de que seu craque estará pronto quando chegar a hora de disputar o torneio internacional.
“Falo sobre Lamine porque o conheço muito bem. Se Deus quiser, ele chegará à Copa do Mundo da melhor forma possível”, acrescentou o técnico. Enquanto o Barcelona continua preocupado com sua carga de trabalho, a comissão técnica da seleção nacional acompanha de perto sua evolução diária para garantir um retorno seguro às competições.
Estratégias para a jovem promessa do Barça
No entanto, a Espanha pode não colocar Yamal diretamente no fogo de batalha. Considerando que ele está fora do restante da temporada da La Liga, De la Fuente já havia sugerido que o jovem poderia ser utilizado como um substituto de grande impacto nas fases iniciais da Copa do Mundo. A estratégia é garantir que ele atinja 100% de sua capacidade para a fase decisiva do torneio. O técnico citou o exemplo de Dani Olmo na Euro 2024 como um modelo para a gestão de estrelas que retornam.
“Contemplamos todos os cenários. Se você está ganhando, se está perdendo, se o adversário fica com dez jogadores... Há jogadores que podem dar 20 minutos e isso também tem um valor enorme. Olmo chegou lesionado, estávamos prestes a descartá-lo, mas então ele foi decisivo no Campeonato Europeu”, disse De la Fuente.
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A possível convocação de Gavi para a Copa do Mundo
O técnico da Espanha também falou sobre a situação de outra estrela do Barcelona, Gavi, que voltou a ser considerado para uma vaga na seleção após sua recuperação. Após várias atuações impressionantes no clube, as portas da seleção parecem estar se abrindo novamente para o combativo meio-campista.
“Ele está em um momento muito bom. O melhor de tudo é que ele se recuperou. Está jogando de forma fantástica no clube e nós comemoramos. Essa é a melhor notícia. Depois, tomaremos a decisão de convocar ou não o jogador”, concluiu o técnico de 64 anos.