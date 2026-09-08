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TSG Hoffenheim v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Niko Kovac elogia o capitão interino Waldemar Anton por estabelecer o padrão no Borussia Dortmund

N. Kovac
W. Anton
Borussia Dortmund x Villarreal
Borussia Dortmund
Villarreal
Liga dos Campeões
Bundesliga

O técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, elogiou o capitão interino Waldemar Anton depois de estabelecer padrões elevados em todo o elenco antes da estreia na Liga dos Campeões contra o Villarreal. O zagueiro assumiu a braçadeira após uma grave lesão no joelho do capitão do clube, Emre Can, com Kovac destacando sua liderança no Signal Iduna Park.

  • Zagueiro assume papel de capitão

    O zagueiro Anton está pronto para liderar o Dortmund mais uma vez quando receber o Villarreal na estreia da fase de liga da Champions League, na terça-feira, no Signal Iduna Park. O jogador de 30 anos tem usado a braçadeira de capitão em todas as partidas oficiais nesta temporada após a lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do capitão do clube, Can. Kovac revelou que entregar a braçadeira ao defensor foi uma escolha fácil, dado sua enorme influência no vestiário.

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  • 1. FC Heidenheim 1846 v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    Kovac elogia qualidades de liderança

    Kovac acredita que a dedicação incansável de Anton e sua atitude de nunca desistir oferecem o modelo perfeito para os talentos mais jovens do Borussia Dortmund seguirem. Falando antes da estreia europeia de terça-feira, o treinador exaltou o impacto do defensor: "Ele é alguém que lidera pelo exemplo; alguém que nunca desiste. E é disso que se precisa, especialmente para servir de exemplo aos jogadores mais jovens. Ele já era um capitão em espírito na temporada passada, mesmo sem a braçadeira, porque sua presença leva os outros jogadores com ele."

  • Anton saboreia noite europeia

    Anton destacou que todo o elenco está ansioso para deixar sua marca no continente e determinado a garantir os três pontos diante de sua torcida. Ao falar sobre a empolgação da equipe antes de enfrentar o time espanhol, Anton disse: "A expectativa é enorme. Um jogo em casa na Liga dos Campeões é algo especial para todo jogador. A temporada passada ficou para trás. Agora temos que seguir em frente e dar o primeiro passo amanhã."

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  • imago-sport-1082457919.jpgPressefoto Baumann

    Gigantes alemães miram embalo

    O Dortmund está determinado a repetir a atuação dominante da temporada passada após golear o Villarreal por 4 a 0 no Westfalenstadion, com um eficiente xG de 4,03 em 13 finalizações. Em forte contraste, os visitantes chegam sob enorme pressão depois de perder cinco jogos consecutivos fora de casa na Liga dos Campeões sem balançar as redes. Garantir a vitória na noite de estreia é imperativo para a equipe de Kovac estabelecer embalo inicial na fase de liga antes de a tabela ficar mais pesada.

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