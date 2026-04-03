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Niko Kovac defende Nico Schlotterbeck, enquanto o zagueiro do Borussia Dortmund nega publicamente ter chegado a um acordo contratual com o clube da Bundesliga
Kovac culpa a mídia pela confusão em torno do contrato
Kovac abordou as crescentes especulações em torno do futuro de Schlotterbeck, atribuindo claramente a culpa pela recente controvérsia aos meios de comunicação. Surgiram notícias sugerindo que um novo e lucrativo contrato, válido até 2031, estava prestes a ser assinado, o que levou o jogador a emitir um esclarecimento público.
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Técnico e jogador criticam manchetes "falsas"
O técnico do Dortmund expressou sua frustração com a disseminação de informações erradas, enfatizando que o jogador de 26 anos estava apenas reagindo a rumores externos. Kovac acredita que a situação foi bem conduzida pelo jogador, que sentiu a necessidade de esclarecer as coisas enquanto estava a serviço da seleção.
“Não foi o Schlotti quem ganhou as manchetes, mas aqueles que espalharam boatos que simplesmente não eram verdadeiros”, disse Kovac aos repórteres quando questionado sobre a situação. “O Schlotti tem o direito de esclarecer as coisas. Ele não fez nada de errado.”
O próprio Schlotterbeck admitiu estar “muito surpreso” com os detalhes específicos que vazaram para a imprensa, incluindo valores relativos a um aumento salarial e uma possível cláusula de rescisão. Falando após a vitória da Alemanha sobre Gana, ele confirmou que, embora as negociações estejam em andamento, nenhum contrato foi assinado ainda.
Ricken mantém a calma apesar da transição.
O diretor esportivo Lars Ricken afirmou na terça-feira que considerou compreensível a declaração de Schlotterbeck e insiste que o objetivo atual do clube é garantir o compromisso de longo prazo do jogador.
“As declarações de Nico são compreensíveis”, disse Ricken. “Não confirmamos nenhum avanço nem acordo, então foram as notícias recentes que nos surpreenderam. Nossa postura fundamental de mantê-lo no BVB a longo prazo não mudou. Continuamos trabalhando nisso.”
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E agora?
Embora o clube continue as negociações contratuais com os representantes do jogador, Schlotterbeck continuará focado em ajudar o Dortmund a terminar a temporada em grande estilo. Atualmente, o time ocupa a segunda posição na Bundesliga, nove pontos atrás do líder, o Bayern de Munique. O Die Roten enfrenta o Stuttgart no sábado.