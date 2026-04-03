Niko Kovac defende Nico Schlotterbeck, enquanto o zagueiro do Borussia Dortmund nega publicamente ter chegado a um acordo contratual com o clube da Bundesliga

O técnico do Dortmund expressou sua frustração com a disseminação de informações erradas, enfatizando que o jogador de 26 anos estava apenas reagindo a rumores externos. Kovac acredita que a situação foi bem conduzida pelo jogador, que sentiu a necessidade de esclarecer as coisas enquanto estava a serviço da seleção.

“Não foi o Schlotti quem ganhou as manchetes, mas aqueles que espalharam boatos que simplesmente não eram verdadeiros”, disse Kovac aos repórteres quando questionado sobre a situação. “O Schlotti tem o direito de esclarecer as coisas. Ele não fez nada de errado.”

O próprio Schlotterbeck admitiu estar “muito surpreso” com os detalhes específicos que vazaram para a imprensa, incluindo valores relativos a um aumento salarial e uma possível cláusula de rescisão. Falando após a vitória da Alemanha sobre Gana, ele confirmou que, embora as negociações estejam em andamento, nenhum contrato foi assinado ainda.