Pressefoto Baumann
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Niko Kovac admite que o Borussia Dortmund teve "sorte" em virada incrível com três gols que atordoa o Hoffenheim
Dortmund protagoniza virada sensacional
Os donos da casa pareciam em total controle depois que Leon Avdullahu e Tim Lemperle colocaram o Hoffenheim em vantagem de dois gols aos 54 minutos. No entanto, o Dortmund protagonizou uma reação extraordinária com gols de Serhou Guirassy e Fabio Silva, antes de um dramático gol contra tardio de Albian Hajdari selar a vitória. O resultado marcou a primeira vez que o Dortmund virou uma desvantagem de dois gols para vencer uma partida fora de casa da Bundesliga desde janeiro de 2022.
- Kirchner-Media
“Foi uma vitória com sorte”
A reação aguerrida de sábado marcou um feito memorável para Kovac em seu 50º jogo de Bundesliga no comando técnico. Ao levar seu total a 107 pontos, ele superou o recorde anterior do clube, de Lucien Favre, com 106, de maior pontuação acumulada ao longo dos primeiros 50 jogos de liga à frente da equipe.
Falando após o apito final, Kovac disse: "Foi uma vitória com sorte, é preciso dizer isso, especialmente quando você vence o jogo graças a um gol contra. Mas foi uma exibição fantástica de energia, que mostra do que o time é capaz. Foi um jogo muito intenso. Sabíamos que precisávamos dar tudo contra o Hoffenheim. Todo mundo viu a qualidade que eles têm.
"Eu teria preferido nos ver abrir 2 a 0. Só acordamos depois de ficar 2 a 0 atrás. Antes disso, o Hoffenheim jogou muito, muito bem. Eles nos causaram problemas e, depois de ficar 2 a 0 atrás, fomos com tudo e fizemos algumas boas substituições. Os jogadores que entraram trouxeram algo a mais."
Goleiro relembra batalha
A vitória na PreZero Arena deixa o Borussia Dortmund firmemente na segunda colocação da tabela, com o máximo de seis pontos em dois jogos. Essa força mental se mostrou decisiva para suportar as persistentes ondas de pressão do adversário ao longo de toda a partida.
O goleiro Gregor Kobel acrescentou à Sky: "Eles foram muito bem na pressão e no encaixe da marcação sobre nós. Também nos pressionaram repetidamente quando tinham a bola.
"Tivemos dificuldade para entrar no jogo, para criar combinações eficazes e para ganhar as segundas bolas. Em certa medida, estávamos correndo atrás. Depois de [nosso primeiro gol], foi um jogo aberto, que ficou indo e voltando um pouco, mas fomos nós que conseguimos marcar. É muito bom ter vencido aqui."
- AFP
Campanha europeia começa rapidamente
O Dortmund precisa mudar rapidamente o foco para o continente, já que recebe a equipe espanhola do Villarreal na estreia da fase de liga da Champions League, no Signal Iduna Park, na noite de terça-feira. Um teste de consistência no cenário doméstico virá na sequência, quando voltar à ação na Bundesliga para enfrentar o recém-promovido Paderborn no próximo fim de semana. A principal prioridade de Kovac será manter o ritmo ofensivo da equipe enquanto faz rotações no elenco durante uma sequência exigente de partidas.
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