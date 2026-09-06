A reação aguerrida de sábado marcou um feito memorável para Kovac em seu 50º jogo de Bundesliga no comando técnico. Ao levar seu total a 107 pontos, ele superou o recorde anterior do clube, de Lucien Favre, com 106, de maior pontuação acumulada ao longo dos primeiros 50 jogos de liga à frente da equipe.

Falando após o apito final, Kovac disse: "Foi uma vitória com sorte, é preciso dizer isso, especialmente quando você vence o jogo graças a um gol contra. Mas foi uma exibição fantástica de energia, que mostra do que o time é capaz. Foi um jogo muito intenso. Sabíamos que precisávamos dar tudo contra o Hoffenheim. Todo mundo viu a qualidade que eles têm.

"Eu teria preferido nos ver abrir 2 a 0. Só acordamos depois de ficar 2 a 0 atrás. Antes disso, o Hoffenheim jogou muito, muito bem. Eles nos causaram problemas e, depois de ficar 2 a 0 atrás, fomos com tudo e fizemos algumas boas substituições. Os jogadores que entraram trouxeram algo a mais."