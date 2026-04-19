Que ninguém venha dizer que Niko Kovac não tem um lado romântico (no futebol). O técnico do Borussia Dortmund tinha imaginado tudo isso de forma tão bonita. Pela primeira vez desde 7 de fevereiro de 2026, quando o time venceu por 2 a 1 contra o VfL Wolfsburg, Niko Kovac escalou Niklas Süle novamente como titular do BVB na partida fora de casa contra o TSG Hoffenheim. Foi no TSG que Süle iniciou sua carreira profissional em 2013 e mais tarde se tornou o primeiro jogador do Kraichgau a ser convocado para a seleção alemã. “É claro que é sempre bom jogar contra os antigos clubes. Essa também era a minha intenção com o Niki”, disse Kovac após a derrota por 1 a 2, a segunda consecutiva do BVB na Bundesliga, que, devido a uma sequência extremamente infeliz de circunstâncias desagradáveis, pode vir a ser a última partida de Süle com a camisa do BVB.
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Niklas Süle se lesiona e causa um pênalti no que pode ter sido seu último jogo pelo BVB: o trágico desfecho de uma substituição mal sucedida
Aos 37 minutos, Süle escorregou infelizmente dentro da área ao tentar marcar o atacante do Hoffenheim, Andrej Kramaric, e torceu o joelho. Já durante a queda, ele contorceu o rosto de dor; pouco antes de cair de costas, Süle estendeu o braço para cima. No mesmo instante, a bola chutada por Kramaric acertou sua mão. O árbitro Daniel Siebert deixou o jogo prosseguir inicialmente, depois permitiu que Süle fosse atendido, esperou até que o zagueiro, com lágrimas nos olhos e apoiado por socorristas, saísse mancando do campo e só então correu para a linha lateral para rever as imagens da jogada. Ele decidiu – de acordo com as regras totalmente absurdas sobre mão na bola – marcar pênalti. Quando Kramaric converteu o pênalti, fazendo 1 a 0, Süle já estava nos bastidores do estádio. “Ainda não sabemos nada com certeza. Pelo menos ele conseguiu pisar. Isso já é um bom sinal”, relatou Kovac mais tarde. O diretor executivo Lars Ricken, porém, estava menos otimista: “Já há suspeita de uma lesão grave. Ele está no vestiário com uma bandagem no joelho”, relatou.
Süle deixará o BVB no verão, após quatro anos em grande parte infelizes. Isso já está definido desde meados de março. Mas agora, o infeliz deslize de Süle, que resultou em uma grave lesão no joelho e causou um pênalti, pode, para piorar ainda mais, ter proporcionado involuntariamente uma imagem que ficará marcada de sua passagem pelo BVB.
Não que isso ainda fosse necessário, já havia, por exemplo, aquela foto dele pouco antes da final da Liga dos Campeões de 2024, que o mostrava com a camisa bem apertada na barriga durante o treino.
E, além disso, imagens mais do que suficientes da reabilitação. Até sábado, Süle havia ficado fora de ação por um total de 226 dias nas duas últimas temporadas. 226 dias ou 39 jogos perdidos por lesões. Só nesta temporada, ele já havia ficado de fora devido a uma lesão muscular e no dedo do pé, problemas nas costas e uma distensão na coxa. A partida contra seu primeiro clube profissional foi apenas sua décima atuação na Bundesliga nesta temporada, na qual ele somou 485 minutos em campo.
- AFP
Niklas Süle poderia ter dado o troco no Bayern de Munique ao se transferir para o BVB
Tanto Süle quanto o BVB teriam preferido evitar esse desfecho (caso os piores temores se concretizassem) de uma parceria que já estava completamente fracassada.
No entanto, foi um verdadeiro golpe de mestre para o Borussia quando Süle se transferiu para a região do Ruhr no verão de 2022, sem custo de transferência. Pois o FC Bayern de Munique, clube pelo qual Süle estava sob contrato desde 2017 e onde ele havia sido um titular indiscutível, sobretudo sob o comando de um certo Niko Kovac, desejava renová-lo. Mesmo que não sob todas as circunstâncias.
As negociações se arrastaram por muito tempo; no início da primavera, Süle finalmente decidiu pela transferência sem custo de transferência — também devido à sensação latente de não ter sido suficientemente valorizado pelo campeão recordista. Süle provavelmente teria preferido ir para a Inglaterra, mas o BVB também era uma boa opção; as chances não eram nada ruins de que Süle pudesse mostrar ao FCB, com essa transferência, do que ele é capaz. Além disso, ele teria recebido 14 milhões de euros por ano em Dortmund.
Naquela época, o time de Munique estava um pouco em busca de um rumo, vagando sem rumo pelo mercado de dirigentes e treinadores e não tinha um elenco harmonioso em todas as temporadas. Em algum momento, a sequência de títulos do Bayern poderia ser interrompida, e o Dortmund parecia estar apenas esperando pela oportunidade. E foi o que aconteceu: na temporada 2022/2023, o Bayern realmente vacilou um pouco, Nagelsmann foi demitido na primavera por motivos até hoje bastante inexplicáveis, o BVB estava lá e, antes da 34ª rodada, já parecia o campeão certo. O resto da história é conhecido: Jamal Musiala marcou de forma sensacional aos 89 minutos, fazendo 2 a 1 para o FC Bayern de Munique em Colônia; o gol de Niklas Süle, que empatou em 2 a 2 na disputa indireta contra o FSV Mainz 05 aos seis minutos do tempo adicional, não foi suficiente: os muniqueus conquistaram seu 33º título, o décimo primeiro consecutivo.
- Imago/RHR-Foto
Süle disputou 29 partidas da Bundesliga em seu primeiro ano no BVB e foi um pilar fundamental da equipe, especialmente na segunda metade da temporada. Em dezembro de 2023, aconteceu a jogada mais espetacular de Süle pelo BVB: na partida da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, ele impediu de forma espetacular o 0 a 1 de Kylian Mbappé com uma entrada na pequena área: Süle correu atrás do chute de Mbappé e, com uma entrada, conseguiu tirar a bola do gol.
Era a imagem que Süle e o BVB gostariam de ter pintado sobre o tempo que passaram juntos. Uma imagem para emoldurar, uma entrada deslizante, pelo menos tão importante e emocionante quanto um gol. O BVB empatou em 1 a 1, venceu o difícil grupo e só encerrou sua trajetória na Liga dos Campeões na final de Wembley. Süle ficou no banco durante os 90 minutos da derrota por 2 a 0 para o Real Madrid; na Liga dos Campeões, ele havia perdido a vaga de titular após as oitavas de final, não apenas, mas também devido à sua forma física.
Ele perdeu a Euro 2024, mas, em vez disso, passou a frequentar regularmente o terapeuta mental, perdeu dez quilos e apresentou-se na pré-temporada em excelente forma. “Niki se esforçou muito mais do que todos os outros. Se ele se mantiver saudável e trabalhar nos seus pontos fracos, vai ficar muito, muito melhor”, elogiou o então diretor esportivo Sebastian Kehl. Mas a boa fase não durou muito: lesões e oscilações de rendimento marcaram a temporada; no meio disso, durante a derrota por 2 a 5 para o Real Madrid em outubro de 2025, seu companheiro de equipe Ramy Bensebaini caiu sobre o pé dele: 37 dias de afastamento forçado.
Niklas Süle: Quando e onde ele voltará a jogar?
Niko Kovac ainda tentou promovê-lo a candidato à Copa do Mundo de 2026 logo após sua chegada a Dortmund, mas Süle continuou sofrendo muitas lesões e jogou pouco, tanto sob o comando de Kovac quanto na temporada passada e na atual.
É claro que ninguém mais fala da Copa do Mundo de 2026 e de Niklas Süle no mesmo fôlego; em vez disso, a questão é quando ele, que já teve que voltar após duas lesões no ligamento cruzado, poderá voltar a jogar futebol. E, acima de tudo: onde.