Nike cancela sessão de fotos planejada em Londres com Karim Benzema por preocupações em relação ao seu passado controverso

A Nike cancelou, na noite de quarta-feira, uma sessão de filmagem agendada para um anúncio de campanha com Benzema. De acordo com uma reportagem do The Athletic, a empresa de material esportivo decidiu que Benzema não estava alinhado com os valores da marca. A filmagem estava marcada para acontecer em Londres na quinta-feira, com foco em uma colaboração entre Nike e Corteiz.

A marca havia concordado em fornecer uma verba de produtos de € 75.000 e providenciar a viagem. No entanto, a Nike investigou mais a fundo o histórico dele e cancelou tudo. Em comunicado, a Nike disse: “Este projeto não reflete uma relação mais ampla entre o atleta e a Nike. Lamentamos que as conversas tenham chegado tão longe.”