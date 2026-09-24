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Nike cancela sessão de fotos planejada em Londres com Karim Benzema por preocupações em relação ao seu passado controverso
Nike cancela sessão de fotos de campanha em Londres
A Nike cancelou, na noite de quarta-feira, uma sessão de filmagem agendada para um anúncio de campanha com Benzema. De acordo com uma reportagem do The Athletic, a empresa de material esportivo decidiu que Benzema não estava alinhado com os valores da marca. A filmagem estava marcada para acontecer em Londres na quinta-feira, com foco em uma colaboração entre Nike e Corteiz.
A marca havia concordado em fornecer uma verba de produtos de € 75.000 e providenciar a viagem. No entanto, a Nike investigou mais a fundo o histórico dele e cancelou tudo. Em comunicado, a Nike disse: “Este projeto não reflete uma relação mais ampla entre o atleta e a Nike. Lamentamos que as conversas tenham chegado tão longe.”
- AFP
Controvérsia histórica assombra ex-jogador da seleção nacional
A decisão da Nike decorre do fato de Benzema ter sido anteriormente condenado por cumplicidade em chantagem no caso de um escândalo de vídeo sexual envolvendo seu ex-companheiro de seleção da França Mathieu Valbuena, em 2015. O caso ofuscou sua carreira internacional, fazendo com que ele ficasse cinco anos sem representar seu país.
Um tribunal de Versalhes condenou Benzema a um ano de prisão com pena suspensa e a uma multa de € 75.000 em 2021. Um recurso inicial foi abandonado em 2022. Ao abordar a situação jurídica na época, seu advogado Hugues Vigier afirmou: “Ele é culpado perante a lei, isso é verdade. Mas a verdade judicial é diferente da realidade.” Um representante de Benzema confirmou que a Nike abordou oficialmente o jogador a respeito da colaboração.
Busca por novo patrocinador de chuteiras continua
Benzema começou o início da carreira usando chuteiras da Nike, mas passou a grande maioria de seus dias como jogador com a Adidas, juntando-se à marca alemã em 2007. A Adidas chegou até a lançar um par de chuteiras exclusivo para Benzema quando ele ganhou a Bola de Ouro em 2022. No entanto, seu contrato com a Adidas expirou recentemente, deixando seus representantes livres para explorar novos caminhos comerciais. Antes desta sessão cancelada, Nike e Benzema tiveram conversas iniciais sobre um papel mais amplo como embaixador, embora a Nike tenha insistido que não havia planos ativos. Essa incerteza comercial coincide com sua situação em campo, já que Benzema está atualmente sem clube após deixar o clube saudita Al Hilal no fim de agosto.
- Getty
O que vem a seguir para o atacante veterano?
Benzema segue sem clube e sem um grande patrocinador de chuteiras à medida que o outono avança. Embora o atacante não tenha anunciado qualquer intenção de se aposentar, seu futuro imediato nos gramados é incerto após suas breves passagens pelo Al Hilal. Benzema agora precisará encontrar parceiros comerciais alternativos enquanto seus representantes trabalham para garantir uma nova equipe para ele antes que a temporada atual avance muito mais.
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