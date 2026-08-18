Nigéria demite técnico das Super Falcons, Justine Madugu, enquanto sonho da Copa do Mundo vira pesadelo

A NFF demitiu o técnico da Nigéria, Madugu, e toda a sua comissão técnica com efeito imediato. A decisão vem após o fracasso da Nigéria em se classificar para a Copa do Mundo Feminina da FIFA pela primeira vez na história.

A demissão põe um fim dramático à passagem de Madugu, apenas um ano depois de ele levar a Nigéria ao 10º título da WAFCON, ampliando o próprio recorde. Ele havia assumido o cargo de forma interina em setembro de 2024, após a renúncia do técnico americano Randy Waldrum.

No entanto, as campeãs africanas sofreram uma queda acentuada na WAFCON deste ano, sem conseguir chegar às semifinais antes de perder por 2 a 1 para a África do Sul em um playoff. A derrota encerrou o orgulhoso histórico da Nigéria de disputar todas as Copas do Mundo Femininas desde o torneio inaugural, em 1991.