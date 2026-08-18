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Nigéria demite técnico das Super Falcons, Justine Madugu, enquanto sonho da Copa do Mundo vira pesadelo
NFF demite Madugu, técnico da Nigéria
A NFF demitiu o técnico da Nigéria, Madugu, e toda a sua comissão técnica com efeito imediato. A decisão vem após o fracasso da Nigéria em se classificar para a Copa do Mundo Feminina da FIFA pela primeira vez na história.
A demissão põe um fim dramático à passagem de Madugu, apenas um ano depois de ele levar a Nigéria ao 10º título da WAFCON, ampliando o próprio recorde. Ele havia assumido o cargo de forma interina em setembro de 2024, após a renúncia do técnico americano Randy Waldrum.
No entanto, as campeãs africanas sofreram uma queda acentuada na WAFCON deste ano, sem conseguir chegar às semifinais antes de perder por 2 a 1 para a África do Sul em um playoff. A derrota encerrou o orgulhoso histórico da Nigéria de disputar todas as Copas do Mundo Femininas desde o torneio inaugural, em 1991.
- Getty Images Sport
Força-tarefa é criada para investigar falha
Em resposta à eliminação histórica, o presidente da NFF, Ibrahim Gusau, inaugurou um comitê de apuração dos fatos na segunda-feira. O grupo recebeu duas semanas para investigar as causas diretas e remotas do colapso.
"Vocês devem investigar as causas diretas e remotas das más campanhas das seleções nacionais nos últimos tempos, mas com referência específica ao fracasso inesperado das Super Falcons em se classificar para a Copa do Mundo", afirmou Gusau. "Vocês terão duas semanas para fazer o trabalho e apresentar o relatório."
Presidido pelo ex-secretário-geral da NFF Fanny Amun, o comitê inclui a ex-capitã das Super Falcons Desire Oparanozie e o ex-capitão das Super Eagles Mutiu Adepoju. Amun confirmou que o grupo aceitará contribuições do público enquanto se dedica ao processo.
Derrota encerra orgulhoso recorde na Copa do Mundo
O fracasso da Nigéria em chegar às semifinais da WAFCON tirou da equipe uma vaga de classificação automática para o torneio de 2027, no Brasil. A derrota posterior no playoff para a África do Sul fechou oficialmente todas as rotas restantes para o principal torneio global. As Super Falcons haviam sido anteriormente a única seleção africana a participar de todas as nove edições anteriores da Copa do Mundo Feminina.
- NurPhoto
Incerteza sobre a liderança antes das eleições da NFF
A crise no futebol nigeriano vai muito além da comissão técnica, com questionamentos crescentes sobre a liderança da federação. Os atuais dirigentes da NFF enfrentam incerteza antes das eleições marcadas para 27 de setembro, em Lafia.
ESPN indica que dirigentes da National Sports Commission estudam pedir ao presidente Bola Tinubu que suspenda as eleições e instale um comitê temporário de normalização. A NSC teria informado a FIFA sobre a possível intervenção.
Segundo os estatutos da FIFA, qualquer comitê de normalização deve ser formalmente nomeado pela FIFA em consulta com a CAF para evitar suspensão por interferência de terceiros. Enquanto o painel investigativo prepara seu relatório, o futebol nigeriano enfrenta um período crucial de reestruturação.
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