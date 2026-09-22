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Club Brugge KV v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduzido por

Nicolo Tresoldi segue indeciso sobre o futuro internacional enquanto Itália e Alemanha disputam a estrela do Club Brugge

N. Tresoldi
A. di Salvo
Itália
Liga das Nações A
Alemanha
Club Brugge
Campeonato Belga

O atacante do Club Brugge Nicolo Tresoldi está no centro de uma disputa entre Itália e Alemanha por sua escolha de seleção principal. O centroavante de 22 anos, nascido em Cagliari, que segue como peça importante da equipe sub-21 da Alemanha, ainda não decidiu seu futuro no nível principal, enquanto as duas potências europeias acompanham de perto sua prolífica campanha doméstica.

  • Dupla nacionalidade provoca disputa

    O atacante do Club Brugge, Tresoldi, segue indeciso sobre comprometer seu futuro internacional no nível principal com a Alemanha ou mudar de seleção para defender seu país de nascimento, a Itália. Nascido em Cagliari, filho de pai italiano e mãe argentina de ascendência italiana, o jogador de 22 anos se mudou para a Alemanha aos 13 para se juntar ao Hannover 96, antes de posteriormente obter a cidadania. Apesar de ter somado 24 partidas pela seleção sub-21 da Alemanha, seu status duplo desencadeou uma acirrada disputa entre as duas potências europeias.

    • Publicidade
  • imago-sport-1066233773.jpgMatthias Koch

    Di Salvo pede postura paciente

    O técnico da seleção sub-21 da Alemanha, Antonio Di Salvo, confirmou o dilema do atacante após conversas diretas sobre suas lealdades de longo prazo. Embora tenha ressaltado que a decisão final cabe inteiramente ao jogador, Di Salvo celebrou a disposição contínua do atacante de seguir atuando por sua equipe de base nesse meio-tempo.

    Ao revelar os detalhes da conversa particular dos dois ao Kicker, Di Salvo explicou: "Essa não é uma pergunta que precisa ser feita a mim, mas eu conversei com ele e ele disse que ainda não consegue tomar uma decisão."

    Saudando o compromisso imediato de Tresoldi de permanecer no time de base, o treinador acrescentou: "E isso é um grande sinal para nós."

  • A era moderna molda lealdades

    As disputas por jogadores com dupla nacionalidade se tornaram cada vez mais frequentes no futebol moderno, à medida que a mobilidade transfronteiriça remodela o cenário internacional. A situação de Tresoldi ressalta as complexas considerações emocionais e profissionais que os jovens de hoje enfrentam antes de definir sua escolha em nível principal por uma única seleção.

    Ao refletir sobre a mudança no cenário da elegibilidade internacional na mesma entrevista à Kicker, Di Salvo afirmou: "Acho que o mundo mudou. Há 20 ou 30 anos, os jogadores não precisavam tomar essas decisões de forma alguma. Mas o mundo se tornou mais global, e muitos jogadores têm a oportunidade de jogar por um segundo ou até um terceiro país. Se eles precisam de tempo, você tem que dar esse tempo a eles."

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  • imago-sport-1083586875.jpgPhoto News

    Boa fase atrai interesse

    A fase artilheira de Tresoldi torna cada vez mais difícil adiar sua escolha após cinco gols em nove partidas por todas as competições em 2026-27. Com contrato com o Brugge até junho de 2029, suas atuações consistentes no cenário nacional e europeu parecem destinadas a provocar uma disputa entre Roberto Mancini e Jurgen Klopp antes da próxima pausa internacional. Manter a calma sob esse holofote implacável definirá seu caminho.