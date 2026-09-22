O técnico da seleção sub-21 da Alemanha, Antonio Di Salvo, confirmou o dilema do atacante após conversas diretas sobre suas lealdades de longo prazo. Embora tenha ressaltado que a decisão final cabe inteiramente ao jogador, Di Salvo celebrou a disposição contínua do atacante de seguir atuando por sua equipe de base nesse meio-tempo.

Ao revelar os detalhes da conversa particular dos dois ao Kicker, Di Salvo explicou: "Essa não é uma pergunta que precisa ser feita a mim, mas eu conversei com ele e ele disse que ainda não consegue tomar uma decisão."

Saudando o compromisso imediato de Tresoldi de permanecer no time de base, o treinador acrescentou: "E isso é um grande sinal para nós."