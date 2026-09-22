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Nicolo Tresoldi segue indeciso sobre o futuro internacional enquanto Itália e Alemanha disputam a estrela do Club Brugge
Dupla nacionalidade provoca disputa
O atacante do Club Brugge, Tresoldi, segue indeciso sobre comprometer seu futuro internacional no nível principal com a Alemanha ou mudar de seleção para defender seu país de nascimento, a Itália. Nascido em Cagliari, filho de pai italiano e mãe argentina de ascendência italiana, o jogador de 22 anos se mudou para a Alemanha aos 13 para se juntar ao Hannover 96, antes de posteriormente obter a cidadania. Apesar de ter somado 24 partidas pela seleção sub-21 da Alemanha, seu status duplo desencadeou uma acirrada disputa entre as duas potências europeias.
- Matthias Koch
Di Salvo pede postura paciente
O técnico da seleção sub-21 da Alemanha, Antonio Di Salvo, confirmou o dilema do atacante após conversas diretas sobre suas lealdades de longo prazo. Embora tenha ressaltado que a decisão final cabe inteiramente ao jogador, Di Salvo celebrou a disposição contínua do atacante de seguir atuando por sua equipe de base nesse meio-tempo.
Ao revelar os detalhes da conversa particular dos dois ao Kicker, Di Salvo explicou: "Essa não é uma pergunta que precisa ser feita a mim, mas eu conversei com ele e ele disse que ainda não consegue tomar uma decisão."
Saudando o compromisso imediato de Tresoldi de permanecer no time de base, o treinador acrescentou: "E isso é um grande sinal para nós."
A era moderna molda lealdades
As disputas por jogadores com dupla nacionalidade se tornaram cada vez mais frequentes no futebol moderno, à medida que a mobilidade transfronteiriça remodela o cenário internacional. A situação de Tresoldi ressalta as complexas considerações emocionais e profissionais que os jovens de hoje enfrentam antes de definir sua escolha em nível principal por uma única seleção.
Ao refletir sobre a mudança no cenário da elegibilidade internacional na mesma entrevista à Kicker, Di Salvo afirmou: "Acho que o mundo mudou. Há 20 ou 30 anos, os jogadores não precisavam tomar essas decisões de forma alguma. Mas o mundo se tornou mais global, e muitos jogadores têm a oportunidade de jogar por um segundo ou até um terceiro país. Se eles precisam de tempo, você tem que dar esse tempo a eles."
- Photo News
Boa fase atrai interesse
A fase artilheira de Tresoldi torna cada vez mais difícil adiar sua escolha após cinco gols em nove partidas por todas as competições em 2026-27. Com contrato com o Brugge até junho de 2029, suas atuações consistentes no cenário nacional e europeu parecem destinadas a provocar uma disputa entre Roberto Mancini e Jurgen Klopp antes da próxima pausa internacional. Manter a calma sob esse holofote implacável definirá seu caminho.
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