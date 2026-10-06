Domenic Aquilina
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Nicolo Tresoldi fala sobre ter recusado Jurgen Klopp enquanto o jogador de 22 anos segue dividido entre Alemanha e Itália
Promissor atacante adia definição sobre seleção principal
O atacante da seleção sub-21 da Alemanha, Tresoldi, explicou de forma franca sua decisão de recusar uma convocação para a equipe principal feita por Klopp enquanto avalia seu futuro internacional. Aos 22 anos, ele segue em uma encruzilhada na carreira, dividido entre se comprometer com a Alemanha ou com a Itália no nível principal. Ele optou por uma abordagem cautelosa após contatos diretos das duas federações, que disputam intensamente para garantir sua lealdade a longo prazo.
- Getty Images Sport
Jovem revela conversa com Klopp
Em entrevista ao veículo alemão ran sobre suas conversas com o técnico de 59 anos, Tresoldi admitiu ter enfrentado um forte nervosismo antes da ligação. Ao relembrar a resposta empática do treinador da Alemanha à sua hesitação, o atacante revelou: "Ele me mandou uma mensagem primeiro e assinou com 'Best wishes, Kloppo'. Então eu soube imediatamente quem era. Depois disso, trocamos mensagens e falamos por telefone. Foi uma conversa muito boa.
"Ele entendeu isso muito bem. Tivemos uma troca muito boa. Espero ter causado uma boa impressão. Ele é um grande treinador e também uma grande pessoa. Então sou muito grato a ele pela conversa e pelo apoio.
"Eu estava extremamente nervoso. Contei imediatamente aos meus pais, que também estavam nervosos. Mas, no fim, foi simplesmente uma conversa muito boa."
Figuras de destaque intensificam a batalha por contratação
Klopp não é o único peso-pesado envolvido na disputa, com o diretor esportivo da Alemanha, Rudi Voller, e o técnico da Itália, Mancini, fazendo lobby ativamente pelo jovem atacante.
Sobre seu diálogo construtivo com Voller, Tresoldi afirmou: "Conversamos várias vezes. Ele entende muito bem a minha situação porque também jogou na Itália por muito tempo e conhece os dois países. Ele sabe que essa decisão não é fácil. Para mim, é algo especial poder falar com alguém como ele. Quando atacantes desse calibre falam com você, isso significa alguma coisa."
Ao abordar a investida pessoal de Mancini, acrescentou: "Sim, ele também entrou em contato comigo. Foi uma situação parecida. Para mim, é algo especial quando dois técnicos tão bem-sucedidos dedicam tempo para falar comigo. Isso me mostra que estou no caminho certo. Sou muito grato aos dois por isso. Todo o resto vai ficar claro com o tempo."
- Domenic Aquilina
Foco no sub-21 antecede decisão sobre a carreira
Por enquanto, Tresoldi está canalizando toda a sua energia para ajudar a Alemanha a encerrar sua campanha de classificação para a Euro Sub-21 contra a Geórgia na noite de terça-feira. Tendo já contribuído para vitórias consecutivas nesta Data Fifa, o artilheiro enfrenta um último teste para ajudar a garantir o lugar de sua equipe na fase final. Uma decisão definitiva sobre sua seleção principal só virá depois que os compromissos nas categorias de base terminarem e sua campanha doméstica ganhar ainda mais ritmo.
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