Nicolo Tresoldi fala sobre ter recusado Jurgen Klopp enquanto o jogador de 22 anos segue dividido entre Alemanha e Itália

Em entrevista ao veículo alemão ran sobre suas conversas com o técnico de 59 anos, Tresoldi admitiu ter enfrentado um forte nervosismo antes da ligação. Ao relembrar a resposta empática do treinador da Alemanha à sua hesitação, o atacante revelou: "Ele me mandou uma mensagem primeiro e assinou com 'Best wishes, Kloppo'. Então eu soube imediatamente quem era. Depois disso, trocamos mensagens e falamos por telefone. Foi uma conversa muito boa.

"Ele entendeu isso muito bem. Tivemos uma troca muito boa. Espero ter causado uma boa impressão. Ele é um grande treinador e também uma grande pessoa. Então sou muito grato a ele pela conversa e pelo apoio.

"Eu estava extremamente nervoso. Contei imediatamente aos meus pais, que também estavam nervosos. Mas, no fim, foi simplesmente uma conversa muito boa."