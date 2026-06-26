Para Curaçao, o torneio termina com a eliminação, mas a equipe deixa para trás uma das histórias mais emocionantes da expansão de 2026. Como a menor nação em população a se classificar na história, ela provou que tinha seu lugar ao conquistar um ponto contra o Equador no início da fase de grupos. Contra os marfinenses, a equipe estava longe de ser um adversário fácil, com Juninho Bacuna perdendo uma chance de ouro de empatar o placar pouco antes do apito do intervalo. A Onda Azul se manteve competitiva até o último minuto, mas, no fim das contas, não conseguiu superar Yassin Fofana no gol marfinense.

“Esta equipe superou a si mesma contra seleções de nível mundial”, disse o técnico Advocaat. “Os pontas [da Costa do Marfim] valem 50m cada um… O mais importante quando começamos era nos classificar para a Copa Ouro. E só depois de conseguirmos isso, nos classificar para a Copa do Mundo.” Questionado se Curaçao poderia se classificar para a Copa do Mundo novamente, Advocaat se mostrou otimista. “Quando você vê como jogamos na segunda e na terceira partida”, disse ele, “isso é muito promissor.”

Com o torneio chegando às oitavas de final, o foco muda para até onde essa renovada seleção da Costa do Marfim pode chegar. Um teste monumental os aguarda, já que devem enfrentar a França de Kylian Mbappé ou a Noruega de Erling Haaland. No entanto, com Pepe de volta à boa forma e uma defesa que tem se mostrado difícil de ser vencida, os Elefantes podem muito bem ser a zebra da fase eliminatória.