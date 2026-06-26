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Nicolas Pépé, que não teve sucesso no Arsenal, marca dois gols na vitória da Costa do Marfim sobre Curaçao, levando o país às oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez na história
Pepe recompensa a confiança de Fae com um gol duplo histórico
Depois de ter sido uma figura secundária há apenas sete meses, quando ficou de fora da seleção para a Copa Africana das Nações, Pepe voltou do ostracismo internacional para se tornar o talismã da Costa do Marfim.
Ele abriu o placar aos sete minutos em Filadélfia, aproveitando uma confusão na defesa para mandar a bola para o fundo da rede após receber passe de Yan Diomande. Em seguida, ampliou a vantagem aos 65 minutos com um chute clássico de pé esquerdo no ângulo superior. Foi uma atuação que justificou a decisão de Emerse Fae de trazê-lo de volta à seleção, especialmente depois que o ponta reencontrou seu faro de gol na Espanha, pelo Villarreal — deixando definitivamente para trás o final difícil de sua carreira no Arsenal.
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A Costa do Marfim quebra a maldição da Copa do Mundo
Apesar de ter contado com figuras lendárias como Didier Drogba e Yaya Touré no passado, a Costa do Marfim nunca havia conseguido passar da fase de grupos em suas três participações anteriores, em 2006, 2010 e 2014. Essa vitória marca uma virada histórica para os gigantes da África Ocidental, que muitas vezes enfrentaram dificuldades nos momentos decisivos. Ao terminar em segundo lugar no Grupo E, com seis pontos, a seleção finalmente alcançou a façanha que escapou à sua “Geração de Ouro”.
“Minha mensagem aos torcedores é: aproveitem essa classificação histórica, comemorem”, disse Fae após a partida. “Quando terminarmos de comemorar, por favor, continuem nos enviando vibrações positivas para que possamos chegar o mais longe possível neste torneio. Estou muito feliz com este resultado. Nem tudo foi perfeito, mas não levar gols é bom para o nosso moral. Agora, nosso grupo precisa aproveitar essa vitória. É fácil se recuperar depois de uma vitória.”
Espírito e união impulsionam os Elefantes
Embora as manchetes se concentrem no brilhantismo individual de Pepe, Fae não hesitou em destacar o espírito coletivo de um elenco que parece estar amadurecendo no momento certo. O técnico observou que, apesar do que está em jogo e da pressão do torneio, o ambiente no grupo continua otimista e coeso.
“Este grupo está amadurecendo. Todos estão em sua primeira Copa do Mundo, mas estão se desenvolvendo bem — é uma equipe que se mantém unida. Até mesmo os jogadores que disputam posições semelhantes estão rindo juntos, sempre juntos. Temos uma competição saudável, o que ajuda cada jogador a dar o seu melhor”, acrescentou Fae. Os marfinenses se beneficiaram de um maior aproveitamento das chances, já que Curaçao conseguiu apenas dois chutes a gol, apesar de ter demonstrado muito espírito durante toda a partida.
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Curaçao se despede de cabeça erguida
Para Curaçao, o torneio termina com a eliminação, mas a equipe deixa para trás uma das histórias mais emocionantes da expansão de 2026. Como a menor nação em população a se classificar na história, ela provou que tinha seu lugar ao conquistar um ponto contra o Equador no início da fase de grupos. Contra os marfinenses, a equipe estava longe de ser um adversário fácil, com Juninho Bacuna perdendo uma chance de ouro de empatar o placar pouco antes do apito do intervalo. A Onda Azul se manteve competitiva até o último minuto, mas, no fim das contas, não conseguiu superar Yassin Fofana no gol marfinense.
“Esta equipe superou a si mesma contra seleções de nível mundial”, disse o técnico Advocaat. “Os pontas [da Costa do Marfim] valem 50m cada um… O mais importante quando começamos era nos classificar para a Copa Ouro. E só depois de conseguirmos isso, nos classificar para a Copa do Mundo.” Questionado se Curaçao poderia se classificar para a Copa do Mundo novamente, Advocaat se mostrou otimista. “Quando você vê como jogamos na segunda e na terceira partida”, disse ele, “isso é muito promissor.”
Com o torneio chegando às oitavas de final, o foco muda para até onde essa renovada seleção da Costa do Marfim pode chegar. Um teste monumental os aguarda, já que devem enfrentar a França de Kylian Mbappé ou a Noruega de Erling Haaland. No entanto, com Pepe de volta à boa forma e uma defesa que tem se mostrado difícil de ser vencida, os Elefantes podem muito bem ser a zebra da fase eliminatória.