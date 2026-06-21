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Nicolas Jackson quer deixar o Chelsea? Atualização sobre a transferência do atacante senegalês após a passagem por empréstimo pelo Bayern de Munique, ao lado de Harry Kane, que resultou na conquista do título da Bundesliga
Alonso avaliará Jackson na pré-temporada
O atacante de 25 anos está representando o Senegal na Copa do Mundo, mas seu futuro no clube está se tornando um dos principais assuntos em vésperas da temporada 2026-27. Depois de passar a temporada anterior emprestado na Allianz Arena, Jackson está voltando ao oeste de Londres com a intenção de disputar sua vaga sob o comando do recém-contratado Xabi Alonso.
De acordo com o Football Insider, Jackson está adiando qualquer possível saída do clube para o final da janela de transferências, a fim de ter a melhor chance possível de causar impacto. Entende-se que Alonso deseja avaliar pessoalmente todo o elenco antes de identificar quais jogadores farão parte de seu projeto de longo prazo em Stamford Bridge.
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O Bayern de Munique decide não avançar com a contratação definitiva
Jackson teve uma passagem bem-sucedida pela Alemanha, onde contribuiu para a conquista do título da Bundesliga pelo Bayern de Munique, mesmo tendo atuado como opção de rodízio atrás de Harry Kane. Apesar de suas contribuições, o gigante bávaro decidiu não tornar a contratação definitiva neste verão.
O clube alemão detinha uma opção de compra de 70 milhões de libras pelo atacante, mas acabou optando por não exercê-la, abrindo caminho para seu retorno à Inglaterra. “Ele vai voltar ao Chelsea nesta pré-temporada e tenho certeza de que Jackson vai tentar causar uma boa impressão em Xabi Alonso”, explicou o correspondente especializado em transferências Pete O’Rourke no podcast Transfer Insider. “É um recomeço para todos no Chelsea e tenho certeza de que Alonso vai ficar de olho em todos.”
Crescente interesse da Série A e da Premier League
Embora Jackson continue focado em impressionar a diretoria em Londres, não faltam possíveis interessados caso ele seja considerado dispensável. Os gigantes da Série A, Juventus e Napoli, têm demonstrado interesse no versátil atacante, já que buscam reforçar suas linhas ofensivas para a nova temporada.
Mais perto de casa, o Newcastle United também tem sido associado a uma possível contratação do ex-jogador do Villarreal. O ex-chefe de olheiros do Manchester United, Mick Brown, indicou que os Magpies foram procurados a respeito de uma possível negociação.
Acredita-se que os representantes de Jackson tenham se empenhado em avaliar o interesse em toda a Europa, garantindo que as opções permaneçam em aberto caso seu caminho no Chelsea continue bloqueado.
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Disputa por vagas no Stamford Bridge
Jackson enfrenta uma batalha difícil para garantir tempo de jogo regular na próxima temporada, dada a profundidade do elenco ofensivo do Chelsea. Com jogadores como João Pedro e Liam Delap já no elenco, Alonso precisa administrar uma linha de ataque lotada, especialmente sem competições europeias no calendário para oferecer oportunidades extras de rodízio.
No entanto, a capacidade de Jackson de atuar em várias posições no ataque e seu contrato de longo prazo, válido até 2033, dão ao Chelsea bastante margem de manobra.