O atacante de 25 anos está representando o Senegal na Copa do Mundo, mas seu futuro no clube está se tornando um dos principais assuntos em vésperas da temporada 2026-27. Depois de passar a temporada anterior emprestado na Allianz Arena, Jackson está voltando ao oeste de Londres com a intenção de disputar sua vaga sob o comando do recém-contratado Xabi Alonso.

De acordo com o Football Insider, Jackson está adiando qualquer possível saída do clube para o final da janela de transferências, a fim de ter a melhor chance possível de causar impacto. Entende-se que Alonso deseja avaliar pessoalmente todo o seu elenco antes de identificar quais jogadores farão parte de seu projeto de longo prazo em Stamford Bridge.



