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Mohamed Saeed

Traduzido por

Nicolas Jackson quer deixar o Chelsea? Atualização sobre a situação de transferência do atacante senegalês após a passagem por empréstimo pelo Bayern de Munique, ao lado de Harry Kane, que resultou na conquista do título da Bundesliga

N. Jackson
Chelsea
Mercado da bola
Premier League
Bayern de Munique
Bundesliga

Nicolas Jackson teria decidido permanecer no Chelsea, na tentativa de provar seu valor ao novo técnico Xabi Alonso. O atacante senegalês deve retornar a Stamford Bridge após uma passagem produtiva por empréstimo na Bundesliga, pelo Bayern de Munique.

  • Alonso avaliará Jackson na pré-temporada

    O atacante de 25 anos está representando o Senegal na Copa do Mundo, mas seu futuro no clube está se tornando um dos principais assuntos em vésperas da temporada 2026-27. Depois de passar a temporada anterior emprestado na Allianz Arena, Jackson está voltando ao oeste de Londres com a intenção de disputar sua vaga sob o comando do recém-contratado Xabi Alonso.

    De acordo com o Football Insider, Jackson está adiando qualquer possível saída do clube para o final da janela de transferências, a fim de ter a melhor chance possível de causar impacto. Entende-se que Alonso deseja avaliar pessoalmente todo o seu elenco antes de identificar quais jogadores farão parte de seu projeto de longo prazo em Stamford Bridge.


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    O Bayern de Munique decide não avançar com a contratação definitiva

    Jackson teve uma passagem bem-sucedida pela Alemanha, onde contribuiu para a conquista do título da Bundesliga pelo Bayern de Munique, mesmo tendo atuado como opção de rodízio atrás de Harry Kane. Apesar de suas contribuições, o gigante bávaro decidiu não tornar a contratação definitiva neste verão.

    O clube alemão detinha uma opção de compra de 70 milhões de libras pelo atacante, mas acabou optando por não exercê-la, abrindo caminho para seu retorno à Inglaterra. “Ele vai voltar ao Chelsea nesta pré-temporada e tenho certeza de que Jackson vai tentar causar uma boa impressão em Xabi Alonso”, explicou o correspondente especializado em transferências Pete O’Rourke no podcast Transfer Insider. “É um recomeço para todos no Chelsea e tenho certeza de que Alonso vai ficar de olho em todos.”

  • Crescente interesse da Série A e da Premier League

    Embora Jackson continue focado em impressionar a diretoria em Londres, não faltam possíveis interessados caso ele seja considerado dispensável. Os gigantes da Série A, Juventus e Napoli, têm demonstrado interesse no versátil atacante, já que buscam reforçar suas linhas ofensivas para a nova temporada.

    Mais perto de casa, o Newcastle United também tem sido associado a uma possível contratação do ex-jogador do Villarreal. O ex-olheiro-chefe do Manchester United, Mick Brown, indicou que os Magpies foram procurados a respeito de uma possível negociação.

    Acredita-se que os representantes de Jackson tenham se empenhado em avaliar o interesse em toda a Europa, garantindo que as opções permaneçam em aberto caso seu caminho no Chelsea continue bloqueado.


  • Xabi AlonsoGetty Images

    Disputa por vagas no Stamford Bridge

    Jackson enfrenta uma batalha difícil para garantir tempo de jogo regular na próxima temporada, dada a profundidade do elenco ofensivo do Chelsea. Com jogadores como João Pedro e Liam Delap já no elenco, Alonso precisa administrar uma linha de ataque lotada, especialmente sem competições europeias no calendário para oferecer oportunidades extras de rodízio.

    No entanto, a capacidade de Jackson de atuar em várias posições no ataque e seu contrato de longo prazo, válido até 2033, dão ao Chelsea bastante margem de manobra.