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Nicolas Jackson fica sabendo da duração da suspensão na Bundesliga por uma falta violenta no empate do Bayern de Munique com o Bayer de Leverkusen
A análise do VAR agrava a sanção disciplinar
As medidas disciplinares decorrentes do acirrado confronto entre os dois primeiros colocados da Bundesliga foram definidas após uma análise dos incidentes da partida. Aos 41 minutos do jogo, disputado em 14 de março, Jackson cometeu uma entrada imprudente em Martin Terrier no círculo central. Embora o árbitro Christian Dingert tenha inicialmente mostrado um cartão amarelo, ele foi orientado pelo VAR a consultar o monitor ao lado do campo, que mostrou claramente uma pisada violenta no tornozelo de Terrier. O cartão vermelho recebido em seguida deixou os visitantes jogando mais da metade da partida com dez jogadores, situação que se agravou mais tarde quando Luis Diaz também recebeu cartão vermelho por uma segunda infração passível de cartão.
- AFP
O veredicto oficial da DFB
A Federação Alemã de Futebol divulgou sua decisão oficial sobre o incidente. Em comunicado oficial, a entidade declarou: “O tribunal desportivo da Federação Alemã de Futebol (DFB) suspendeu Nicolas Jackson, do clube da Bundesliga FC Bayern de Munique, por duas partidas do campeonato, na sequência de acusações apresentadas pela comissão de controle da DFB por uma falta perigosa. A suspensão também se aplica a todas as outras partidas oficiais do clube até que a pena de duas partidas seja cumprida.” A DFB confirmou ainda que a decisão é juridicamente vinculativa, pondo efetivamente fim a quaisquer esperanças que o Bayern pudesse ter de um recurso bem-sucedido.
Os crescentes problemas disciplinares do Bayern
A profundidade do elenco do Bayern está chegando ao seu limite, já que a ausência de Jackson nos próximos dois jogos representa um grande desafio. Apesar de terem dominado 70% da posse de bola contra o Leverkusen, os bávaros tiveram dificuldades para finalizar com precisão, um problema que só será agravado pela ausência forçada do atacante. A partida foi ainda mais prejudicada por um gol anulado de Joshua Kimmich e um cartão amarelo para Jonathan Tah, que também acarreta suspensão. Com Diaz também enfrentando suspensão após sua expulsão no final da partida, Kompany terá que comandar os próximos jogos do Bayern no campeonato nacional sem três jogadores-chave.
- AFP
Harry Kane está pronto para preencher a lacuna
Apesar da perda de Jackson, Kompany recebeu um incentivo, já que o carismático atacante Kane está gradualmente recuperando a forma física após um recente período fora dos gramados. Espera-se agora que o capitão da Inglaterra volte a liderar o ataque tanto nas competições nacionais quanto nas europeias, com a segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atalanta sendo o próximo compromisso do Bayern.
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