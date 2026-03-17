Nicolas Jackson fica sabendo da duração da suspensão na Bundesliga por uma falta violenta no empate do Bayern de Munique com o Bayer de Leverkusen

A profundidade do elenco do Bayern está chegando ao seu limite, já que a ausência de Jackson nos próximos dois jogos representa um grande desafio. Apesar de terem dominado 70% da posse de bola contra o Leverkusen, os bávaros tiveram dificuldades para finalizar com precisão, um problema que só será agravado pela ausência forçada do atacante. A partida foi ainda mais prejudicada por um gol anulado de Joshua Kimmich e um cartão amarelo para Jonathan Tah, que também acarreta suspensão. Com Diaz também enfrentando suspensão após sua expulsão no final da partida, Kompany terá que comandar os próximos jogos do Bayern no campeonato nacional sem três jogadores-chave.