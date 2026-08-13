Segundo o The Sun, o atacante do Chelsea Jackson está pronto para lutar pelo seu futuro em Stamford Bridge, apesar do forte interesse do Aston Villa e de vários clubes da Espanha. O atacante de 25 anos voltou ao elenco dos Blues após a turnê de pré-temporada pela Ásia, onde teria ficado profundamente impressionado com os métodos do novo técnico Alonso.

Embora a expectativa seja de que o mercado de transferências esquente nos últimos dias da janela, a posição atual de Jackson é um sinal claro de intenção para a diretoria do Chelsea. Diferentemente do verão anterior, quando as chegadas de Liam Delap e Joao Pedro o fizeram cair na hierarquia e entrar em uma disputa por aparições no banco, o ex-jogador do Villarreal agora está confiante de que pode desempenhar um papel fundamental.