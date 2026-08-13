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Nicolas Jackson está pronto para ignorar o interesse do Aston Villa e brigar por uma vaga no Chelsea sob o comando de Xabi Alonso
Jackson escolhe seguir em Londres
Segundo o The Sun, o atacante do Chelsea Jackson está pronto para lutar pelo seu futuro em Stamford Bridge, apesar do forte interesse do Aston Villa e de vários clubes da Espanha. O atacante de 25 anos voltou ao elenco dos Blues após a turnê de pré-temporada pela Ásia, onde teria ficado profundamente impressionado com os métodos do novo técnico Alonso.
Embora a expectativa seja de que o mercado de transferências esquente nos últimos dias da janela, a posição atual de Jackson é um sinal claro de intenção para a diretoria do Chelsea. Diferentemente do verão anterior, quando as chegadas de Liam Delap e Joao Pedro o fizeram cair na hierarquia e entrar em uma disputa por aparições no banco, o ex-jogador do Villarreal agora está confiante de que pode desempenhar um papel fundamental.
- AFP
Unai Emery mantém o interesse
Apesar do desejo de Jackson de permanecer em Londres, o Aston Villa segue como uma ameaça constante na disputa por sua contratação. Unai Emery nunca escondeu sua admiração pelo atacante senegalês, tendo sido o treinador que originalmente lhe deu sua oportunidade de despontar no futebol europeu.
O interesse vindo de Villa Park não é o único fator externo, já que um grande clube espanhol não identificado também fez consultas formais sobre a disponibilidade do centroavante. Com a janela se aproximando de sua reta final, esses clubes monitoram a situação de perto, prontos para agir caso o Chelsea decida seguir em uma direção diferente.
A jornada de Jackson de Stamford Bridge a Munique
Jackson se juntou ao Chelsea no verão de 2023, vindo do clube espanhol Villarreal, por uma taxa reportada de £32 milhões, em um contrato de oito anos. No entanto, ele teve dificuldades para se firmar de vez na equipe titular, tendo feito 81 partidas pelo Chelsea, com 30 gols marcados e 12 assistências.
No verão passado, ele foi emprestado ao Bayern de Munique. Durante sua passagem pela Alemanha, disputou 34 partidas, marcou 11 gols e deu quatro assistências, ajudando o clube a conquistar a dobradinha nacional de liga e copa, embora o Bayern tenha decidido, no fim das contas, não tornar a transferência definitiva.
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Retornos das seleções e próximos jogos
Durante sua passagem pelo Chelsea, Jackson conquistou tanto a Liga Conferência da Uefa na temporada 2024–25 quanto a Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025. O atacante retorna a Londres após seu compromisso com a seleção de Senegal na Copa do Mundo deste verão, na qual sua equipe foi eliminada na fase de 32 avos de final pela Bélgica, embora ele tenha conseguido dar uma assistência na partida contra a Noruega.
Enquanto isso, o Chelsea segue sua preparação de pré-temporada e enfrentará a Real Sociedad em um amistoso no sábado. O Chelsea então iniciará sua campanha na Premier League com um jogo fora de casa contra o Fulham em 24 de agosto.
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