Nicolas Jackson é expulso por uma entrada violenta, antes de Luis Díaz receber o segundo cartão amarelo neste confronto acirrado entre Bayern e Bayer Leverkusen
Cartão vermelho desastroso para Jackson
O ponto de virada ocorreu aos 41 minutos, quando Jackson cometeu uma falta imprudente em Martin Terrier no círculo central. Inicialmente, recebeu um cartão amarelo, mas a decisão foi alterada para cartão vermelho direto depois que a revisão do VAR mostrou que ele pisou com força no tornozelo de Terrier. A expulsão obrigou o Bayern a jogar com dez jogadores, já em desvantagem no placar.
Gol logo no início para os anfitriões
O Leverkusen abriu o placar aos seis minutos, quando Luis Díaz perdeu a posse de bola para Montrell Culbreath. O ponta passou a bola para Patrik Schick, que serviu Aleix García; seu chute desviado não deu chances a Sven Ulreich. Para Garcia, foi seu segundo gol na Bundesliga nesta temporada. Apesar de o Bayern ter tido quase 70% de posse de bola, a equipe teve dificuldades para furar uma defesa disciplinada, com Jackson mandando a primeira chance real para fora.
Drama do VAR e gols anulados
A frustração dos visitantes aumentou aos 26 minutos, quando pensavam ter empatado. A cobrança de falta de Joshua Kimmich foi desviada por Ernest Poku, acertando o braço de Jonathan Tah antes de ricochetear para dentro do gol. No entanto, a comemoração durou pouco, pois o árbitro Christian Dingert analisou as imagens do VAR e anulou oficialmente o gol por mão na bola. Pouco depois, Tah recebeu um cartão amarelo contra seu ex-clube, garantindo uma suspensão para a próxima partida.
O Bayern ficou com nove jogadores
O Leverkusen continuou pressionando durante os quatro minutos de acréscimo, esticando a defesa improvisada do Bayern, e o primeiro tempo terminou com os anfitriões na frente por 1 a 0. O ímpeto da partida mudou fortemente a favor do Werkself, mas os visitantes logo reagiram. Eles viram um gol do substituto Harry Kane ser anulado logo após sua entrada, já passada a marca de uma hora de jogo. Em seguida, Luis Diaz conseguiu marcar para a equipe de Vincent Kompany, mantendo-a na disputa. No entanto, ele também foi expulso com um segundo cartão amarelo por simulação aos 84 minutos, e a partida terminou em 1 a 1 depois que o VAR anulou um gol da vitória do Leverkusen nos acréscimos.
