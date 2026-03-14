FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-BAYERN MUNICH
خالد محمود

Traduzido por

Nicolas Jackson é expulso por uma entrada violenta, antes de Luis Díaz receber o segundo cartão amarelo neste confronto acirrado entre Bayern e Bayer Leverkusen

O confronto decisivo entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique tomou um rumo explosivo quando o atacante Nicolas Jackson foi expulso, deixando os visitantes com apenas 10 jogadores em campo. A equipe de Vincent Kompany enfrentou um início de jogo desastroso na BayArena, com o Leverkusen abrindo o placar antes da entrada imprudente de Jackson. Em seguida, depois que os campeões da Bundesliga empataram com Luis Díaz, o colombiano recebeu o segundo cartão amarelo, e a partida terminou em 1 a 1.

  • Cartão vermelho desastroso para Jackson

    O ponto de virada ocorreu aos 41 minutos, quando Jackson cometeu uma falta imprudente em Martin Terrier no círculo central. Inicialmente, recebeu um cartão amarelo, mas a decisão foi alterada para cartão vermelho direto depois que a revisão do VAR mostrou que ele pisou com força no tornozelo de Terrier. A expulsão obrigou o Bayern a jogar com dez jogadores, já em desvantagem no placar.

  Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - Bundesliga

    Gol logo no início para os anfitriões

    O Leverkusen abriu o placar aos seis minutos, quando Luis Díaz perdeu a posse de bola para Montrell Culbreath. O ponta passou a bola para Patrik Schick, que serviu Aleix García; seu chute desviado não deu chances a Sven Ulreich. Para Garcia, foi seu segundo gol na Bundesliga nesta temporada. Apesar de o Bayern ter tido quase 70% de posse de bola, a equipe teve dificuldades para furar uma defesa disciplinada, com Jackson mandando a primeira chance real para fora.

  • Drama do VAR e gols anulados

    A frustração dos visitantes aumentou aos 26 minutos, quando pensavam ter empatado. A cobrança de falta de Joshua Kimmich foi desviada por Ernest Poku, acertando o braço de Jonathan Tah antes de ricochetear para dentro do gol. No entanto, a comemoração durou pouco, pois o árbitro Christian Dingert analisou as imagens do VAR e anulou oficialmente o gol por mão na bola. Pouco depois, Tah recebeu um cartão amarelo contra seu ex-clube, garantindo uma suspensão para a próxima partida.

  Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - Bundesliga

    O Bayern ficou com nove jogadores

    O Leverkusen continuou pressionando durante os quatro minutos de acréscimo, esticando a defesa improvisada do Bayern, e o primeiro tempo terminou com os anfitriões na frente por 1 a 0. O ímpeto da partida mudou fortemente a favor do Werkself, mas os visitantes logo reagiram. Eles viram um gol do substituto Harry Kane ser anulado logo após sua entrada, já passada a marca de uma hora de jogo. Em seguida, Luis Diaz conseguiu marcar para a equipe de Vincent Kompany, mantendo-a na disputa. No entanto, ele também foi expulso com um segundo cartão amarelo por simulação aos 84 minutos, e a partida terminou em 1 a 1 depois que o VAR anulou um gol da vitória do Leverkusen nos acréscimos.

