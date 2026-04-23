Nicolas Jackson deve voltar ao Chelsea, já que o Bayern de Munique não pretende mantê-lo, apesar de seu excelente desempenho como substituto de Harry Kane

Apesar da impressionante passagem de Jackson pela Allianz Arena desde que chegou ao Bayern de Munique por empréstimo de uma temporada, por 16,5 milhões de euros, vindo do Chelsea em setembro de 2025, seu futuro na Alemanha permanece incerto. Embora seu desempenho em campo tenha sido brilhante, a diretoria do Bayern estaria envolvida em um debate complicado sobre uma transferência definitiva. O principal obstáculo é o pacote financeiro substancial necessário para garantir o jogador da seleção do Senegal a longo prazo, o que leva muitos sinais a apontar para uma possível saída no final da temporada.

No entanto, a diretoria esportiva do clube continua firmemente do lado de Jackson. Kompany valoriza as qualidades do jogador de 24 anos e gostaria de mantê-lo além do verão. O atacante tem desempenhado com eficácia seu papel como principal reserva de Kane, marcando nove gols e dando quatro assistências, apesar de ter recebido tempo de jogo relativamente limitado na Bundesliga e nas competições de copa.