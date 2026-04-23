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Nicolas Jackson deve voltar ao Chelsea, já que o Bayern de Munique não pretende mantê-lo, apesar de seu excelente desempenho como substituto de Harry Kane
É improvável que a tentativa de Kompany de contratar Jackson tenha sucesso
Apesar da impressionante passagem de Jackson pela Allianz Arena desde que chegou ao Bayern de Munique por empréstimo de uma temporada, por 16,5 milhões de euros, vindo do Chelsea em setembro de 2025, seu futuro na Alemanha permanece incerto. Embora seu desempenho em campo tenha sido brilhante, a diretoria do Bayern estaria envolvida em um debate complicado sobre uma transferência definitiva. O principal obstáculo é o pacote financeiro substancial necessário para garantir o jogador da seleção do Senegal a longo prazo, o que leva muitos sinais a apontar para uma possível saída no final da temporada.
No entanto, a diretoria esportiva do clube continua firmemente do lado de Jackson. Kompany valoriza as qualidades do jogador de 24 anos e gostaria de mantê-lo além do verão. O atacante tem desempenhado com eficácia seu papel como principal reserva de Kane, marcando nove gols e dando quatro assistências, apesar de ter recebido tempo de jogo relativamente limitado na Bundesliga e nas competições de copa.
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Divisão interna sobre o futuro do atacante
De acordo com a Sky Germany, Jackson provavelmente deixará o Bayern no meio do ano. Apesar do impacto positivo que causou no vestiário e durante os jogos, não há, no momento, negociações concretas sobre uma prorrogação do seu empréstimo ou uma transferência definitiva. Isso deixa o atacante em uma situação de incerteza, à medida que a temporada se aproxima de suas últimas semanas.
Tanto a diretoria do clube quanto Kompany estariam satisfeitos com seu profissionalismo, e parece haver pouco a criticar sobre o desempenho esportivo e a conduta do atacante. No entanto, da forma como as coisas estão atualmente, está previsto o fim de seu contrato, com a diretoria avaliando a relação custo-benefício do acordo de maneira diferente da comissão técnica.
O retorno do Chelsea está próximo
Sem avanços nas negociações, espera-se que Jackson retorne ao seu clube de origem, o Chelsea, assim que a atual temporada chegar ao fim. O clube londrino terá então de decidir os próximos passos para o atacante, que chegou ao Chelsea no verão de 2023, vindo do Villarreal, com um contrato de longo prazo válido até 2031. Durante sua passagem por Stamford Bridge, Jackson disputou 81 partidas, marcando 30 gols e dando 12 assistências, além de conquistar os troféus da UEFA Conference League e da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Dada sua passagem produtiva na Alemanha e seu histórico repleto de conquistas na Inglaterra, ele já despertou o interesse de vários outros clubes europeus.
Neste momento, o Bayern de Munique mantém uma postura visivelmente discreta em relação a essa questão. Nem uma nova cessão nem uma transferência definitiva estão sendo ativamente buscadas pelo gigante alemão, o que sugere que o clube está disposto a deixá-lo partir, independentemente de suas contribuições para a busca por títulos nesta temporada.
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Em busca de um reserva de longo prazo para Kane
Independentemente do destino pessoal de Jackson, a orientação estratégica do Bayern permanece inalterada. Enquanto o clube continua avaliando suas opções para reforçar o ataque, Jackson já desempenhou um papel importante nesta campanha histórica; ele já garantiu o título da Bundesliga e ajudou a equipe a chegar à final da DFB-Pokal. Enquanto o Bayern se prepara para uma semifinal de alto risco da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, o atacante senegalês continua sendo uma peça fundamental na busca do elenco pelo prestigioso triplo. No entanto, os responsáveis ainda buscam uma solução de longo prazo para a posição atrás de Kane, enquanto continuam os debates internos sobre o perfil ideal para essa função.