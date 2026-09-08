AFP
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Nicolas Jackson abre sua conta enquanto o Aston Villa sobrevive a susto no fim em thriller da Champions League contra o Club Brugge
Villa garante vitória na estreia da Liga dos Campeões
O Aston Villa teve o início perfeito em sua campanha na fase de liga da Champions League 2026-27, na primeira rodada. A equipe de Unai Emery foi até o Estádio Jan Breydel e garantiu uma vitória suada por 3 a 2 sobre o time belga Club Brugge.
O Aston Villa começou a partida com uma postura ofensiva incrível e foi rapidamente recompensado. John McGinn balançou as redes aos 11 minutos para dar vantagem cedo aos visitantes.
No entanto, a equipe da casa respondeu imediatamente diante de sua torcida barulhenta. Apenas oito minutos depois, Hugo Vetlesen aproveitou um passe de Jan Virgili para empatar o placar em 1 a 1.
- AFP
Jackson marca pela primeira vez pelo Villa
Apesar do revés repentino, o Aston Villa rapidamente recuperou a compostura para voltar à frente no placar. Aos 22 minutos, Emiliano Buendia deixou o nome na súmula ao concluir com categoria um passe de Joao Gomes. Os visitantes então ampliaram a vantagem apenas dois minutos antes do apito do intervalo. O reforço de verão Nicolas Jackson roubou a cena. O atacante marcou seu primeiro gol oficial pelo novo clube aos 43 minutos, levando os visitantes para o vestiário com uma vantagem dominante de 3 a 1.
Brugge reage, mas não evita a derrota
Com uma vantagem de dois gols, o Villa enfrentou um Brugge determinado após a volta do intervalo. Os donos da casa pressionaram forte para voltar ao jogo e encontraram um alento vital aos 59 minutos, após um momento decisivo dentro da área.
Joaquin Seys aproveitou uma cabeçada de Nicolo Tresoldi e tentou cruzar para a área, mas a bola bateu no braço de Aaron Wan-Bissaka. O árbitro assinalou pênalti de acordo com as atuais regras de toque de mão da Champions League, dando um enorme alento ao time da casa. Tresoldi assumiu a responsabilidade na cobrança e não desperdiçou. O atacante deslocou com confiança o goleiro do Villa, Zion Suzuki, e preparou um fim de jogo tenso na Bélgica.
Apesar de uma onda de pressão no fim por parte da equipe belga, o time de Emery mostrou impressionante solidez defensiva. O Villa administrou com sucesso os minutos finais sem sofrer outro gol, protegendo sua vantagem mínima até o apito final para voltar à Inglaterra com a vitória.
- AFP
Emery volta a atenção para a Premier League
O Aston Villa agora precisa mudar rapidamente o foco de volta para as competições nacionais, enquanto se prepara para enfrentar o Nottingham Forest em seu próximo compromisso pela Premier League.
Por outro lado, o Brugge estará desesperado para voltar a vencer no cenário doméstico. A equipe tentará se recuperar desta frustrante derrota europeia quando enfrentar o Antwerp na Pro League Belga.
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