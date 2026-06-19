Nico Williams quer um contrato vitalício no Athletic Club, enquanto o ex-alvo do Barcelona descarta novos rumores sobre transferência

O atacante passou por uma temporada nacional incrivelmente desafiadora, marcada por graves problemas físicos, incluindo um episódio doloroso de osteíte púbica que o deixou de fora de uma semifinal crucial na Europa. Após se recuperar, uma lesão muscular sofrida durante um confronto contra o Valência o forçou a perder três partidas consecutivas contra o Espanyol, o Celta de Vigo e o Real Madrid, embora o técnico da seleção nacional, Luis de la Fuente, tenha mantido total confiança em suas capacidades.

Williams acrescentou: “Existem lesões que simplesmente te deixam arrasado. A pubalgia é incrivelmente frustrante porque, num dia, você vê a luz no fim do túnel e, no dia seguinte, se sente péssimo. Isso pode se arrastar indefinidamente, mas eu já me recuperei disso.

“Essa lesão é diferente porque há um prazo fixo de recuperação de três ou quatro semanas. No momento, me sinto bem, mas, obviamente, há risco de recaída; o músculo pode ficar fatigado e se romper novamente. Mas o técnico dá muita segurança e confiança para nós que estamos nessa fase.

“O plano era que eu tivesse alguns minutos para recuperar meu ritmo de jogo, o que é muito importante. O técnico me deu esses minutos, e estou muito grato pela oportunidade e por poder continuar recuperando meu ritmo.”