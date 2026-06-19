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Nico Williams quer um contrato vitalício no Athletic Club, enquanto o ex-alvo do Barcelona descarta novos rumores sobre transferência
Williams promete lealdade incondicional ao gigante basco
O talentoso atacante basco tornou-se o centro das atenções de uma longa saga de transferências no verão passado, em meio ao intenso interesse do Barcelona, antes de optar por assinar uma renovação de contrato de longo prazo em Bilbao. Em declarações feitas a partir do centro de treinamento da seleção espanhola em Chattanooga, Williams ressaltou seu total compromisso com a diretoria do clube. Ele esclareceu que seu futuro a longo prazo está inteiramente nas mãos da diretoria, embora sua preferência pessoal seja permanecer fiel a um único clube.
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Atacante desmente rumores sobre transferência
Williams deixou bem claro seu carinho pelos Los Leones durante uma recente participação no popular programa esportivo da Cadena Ser, o El Larguero. O ponta explicou que sua prioridade imediata é demonstrar gratidão aos torcedores que o apoiaram ao longo de um ano turbulento.
Williams afirmou: “Me sinto muito à vontade no Athletic. A primeira coisa que quero fazer é retribuir o carinho que me demonstraram este ano. Gostaria de cumprir todo o meu contrato — assinaria isso agora mesmo —, mas no futebol tudo pode acontecer. Se o clube quiser se livrar de mim, terei que sair, mas se dependesse de mim, assinaria para ficar lá pelo resto da vida.”
Lesões atrapalham a campanha nacional
O atacante passou por uma temporada nacional incrivelmente desafiadora, marcada por graves problemas físicos, incluindo um episódio doloroso de osteíte púbica que o deixou de fora de uma semifinal crucial na Europa. Após se recuperar, uma lesão muscular sofrida durante um confronto contra o Valência o forçou a perder três partidas consecutivas contra o Espanyol, o Celta de Vigo e o Real Madrid, embora o técnico da seleção nacional, Luis de la Fuente, tenha mantido total confiança em suas capacidades.
Williams acrescentou: “Existem lesões que simplesmente te deixam arrasado. A pubalgia é incrivelmente frustrante porque, num dia, você vê a luz no fim do túnel e, no dia seguinte, se sente péssimo. Isso pode se arrastar indefinidamente, mas eu já me recuperei disso.
“Essa lesão é diferente porque há um prazo fixo de recuperação de três ou quatro semanas. No momento, me sinto bem, mas, obviamente, há risco de recaída; o músculo pode ficar fatigado e se romper novamente. Mas o técnico dá muita segurança e confiança para nós que estamos nessa fase.
“O plano era que eu tivesse alguns minutos para recuperar meu ritmo de jogo, o que é muito importante. O técnico me deu esses minutos, e estou muito grato pela oportunidade e por poder continuar recuperando meu ritmo.”
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Metas de condicionamento físico ideal se aproximam
Após o frustrante empate em 0 a 0 na estreia contra Cabo Verde, partida em que Williams entrou apenas como reserva aos 86 minutos, a Espanha precisa desesperadamente de um resultado positivo no domingo contra a Arábia Saudita, enquanto o ponta luta para recuperar a forma e convencer a comissão técnica de que está pronto para ser titular.
Williams concluiu: “Acho que estarei 100% antes das oitavas de final, bem a tempo para a partida contra o Uruguai. Estamos tentando acelerar o processo de recuperação, embora com um certo grau de cautela. Recuperar essa forma depois de ficar tanto tempo fora é difícil, mas acho que estarei bem para o jogo contra o Uruguai. Preciso entrar no ritmo contra a Arábia Saudita, mas é o técnico quem decide quantos minutos vou jogar.
Para mim, ao voltar de uma lesão, é melhor começar a partida para que eu possa entrar no mesmo ritmo dos adversários e dos companheiros, mas ficarei feliz com qualquer função que me for atribuída.”