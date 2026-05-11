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Nico Williams escapa de lesão grave; estrela do Athletic Club deve retornar para a campanha da Espanha na Copa do Mundo
Os exames descartam lesões graves nos tendões
O Athletic Club e a seleção espanhola podem dar um suspiro de alívio coletivo após os resultados dos exames médicos de Williams.
O ponta passou por um exame na manhã de segunda-feira, que descartou com sucesso qualquer lesão grave no tendão da coxa, confirmando especificamente que o tendão não foi afetado. Essa era a principal preocupação tanto dos médicos do clube quanto da comissão técnica da seleção nacional depois que o jogador foi forçado a sair de campo no primeiro tempo da partida da La Liga disputada em San Mamés.
De acordo com o Marca, o diagnóstico indica um período de recuperação de aproximadamente três semanas. Esse prazo é um grande alívio para o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, pois sugere que o MVP da final da Euro 2024 estará disponível para convocação quando a seleção para a Copa do Mundo for definida.
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A estreia da Espanha na Copa do Mundo está próxima
O otimista cronograma de recuperação significa que Williams está, teoricamente, a caminho de estar disponível para a estreia da Espanha na Copa do Mundo contra Cabo Verde, no dia 15 de junho. Embora possa perder o amistoso preparatório contra o Iraque, no dia 4 de junho, espera-se que ele se junte à seleção para os preparativos nos Estados Unidos.
De la Fuente teria se mostrado disposto a esperar pela recuperação do jogador, mesmo que isso significasse perder as duas primeiras partidas da fase de grupos, mas essas medidas podem não ser mais necessárias.
Dada a natureza do adversário na estreia, a comissão técnica ainda pode optar por reintegrar Williams gradualmente às competições. No entanto, tê-lo integrado ao grupo desde o início do torneio nos EUA é um cenário que parecia improvável há apenas 24 horas.
Espanha enfrenta uma lista crescente de lesionados
De la Fuente está passando por um período de incerteza em relação a vários jogadores importantes do ataque. Além das preocupações com Nico, o técnico da Espanha está acompanhando de perto a condição física de Lamine Yamal e Mikel Merino, que também vêm enfrentando pequenos problemas físicos.
A comissão técnica está trabalhando horas extras para garantir que o núcleo da equipe que conquistou o título na Alemanha permaneça intacto para o grande evento mundial.
Víctor Muñoz é outro nome sob observação, após sofrer uma pequena lesão na panturrilha. Embora Muñoz seja uma adição mais recente à seleção, sua lesão é considerada a menos grave do grupo.
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Ajustes do Athletic Club no final da temporada
Para o Athletic Club, a notícia é agridoce. Embora comemorem o fato de que seu principal jogador tenha evitado uma baixa prolongada, a lesão acaba efetivamente com a participação de Nico na reta final da temporada da Liga Espanhola.
Ernesto Valverde terá que encontrar soluções alternativas nas laterais, já que os Leões buscam terminar a temporada com força total, mesmo sem sua principal arma ofensiva.