Nico Williams escapa de lesão grave; estrela do Athletic Club deve retornar para a campanha da Espanha na Copa do Mundo

O Athletic Club e a seleção espanhola podem dar um suspiro de alívio coletivo após os resultados dos exames médicos de Williams.

O ponta passou por um exame na manhã de segunda-feira, que descartou com sucesso qualquer lesão grave no tendão da coxa, confirmando especificamente que o tendão não foi afetado. Essa era a principal preocupação tanto dos médicos do clube quanto da comissão técnica da seleção nacional depois que o jogador foi forçado a sair de campo no primeiro tempo da partida da La Liga disputada em San Mamés.

De acordo com o Marca, o diagnóstico indica um período de recuperação de aproximadamente três semanas. Esse prazo é um grande alívio para o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, pois sugere que o MVP da final da Euro 2024 estará disponível para convocação quando a seleção para a Copa do Mundo for definida.