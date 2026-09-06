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Nico Williams encerra jejum na liga em vitória do Athletic Bilbao por 3 a 0 sobre o Atlético de Madrid
Nico Williams lidera vitória do Athletic
De acordo com o Marca, Nico Williams impulsionou a segunda vitória do Athletic Bilbao na temporada de La Liga, abrindo o placar no triunfo por 3 a 0 sobre o Atletico Madrid em San Mames. O Athletic Bilbao produziu uma impressionante arrancada de um minuto no início do segundo tempo para desmontar a equipe de Diego Simeone.
Nico abriu o placar de cabeça depois que uma finalização de seu irmão, Inaki Williams, foi desviada para a área.
Segundos depois, Nico e Inaki combinaram em um rápido contra-ataque para deixar Robert Navarro em condições de marcar o segundo gol do Athletic Bilbao, antes de Oihan Sancet fazer o terceiro já no fim e completar a vitória.
- AFP
Williams exalta Terzic como "espetacular"
O gol marcou o primeiro tento de Nico na liga desde maio, quando ele balançou as redes duas vezes em uma vitória sobre o Alaves. Após o apito final, o jovem ponta elogiou o técnico Edin Terzic por transformar a abordagem tática da equipe.
"O treinador que temos é espetacular, e dá para ver isso em campo", disse Nico. "Ele nos passou muitas coisas novas que estamos assimilando perfeitamente."
"No segundo tempo, ele realmente nos colocou no jogo com uma grande conversa no vestiário", acrescentou Nico. "Estamos muito felizes com o estilo de jogo do treinador."
Terzic elogia a coragem da equipe
Terzic demonstrou satisfação com a forma como seu elenco executou o plano de jogo diante de uma oposição de elite. O treinador alemão elogiou os torcedores em San Mames, ao mesmo tempo em que destacou a coragem demonstrada por seus jogadores após um susto no início, quando Kang-In Lee acertou a trave.
O Athletic se ajustou de forma inteligente ao longo da partida, mudando para uma linha de três na defesa no segundo tempo para conter as alterações táticas do Atletico.
"Vejo um time que está sempre pronto para lutar pela vitória", disse Terzic. "Para mim, o mais importante foi a forma como reagimos... mostramos coragem de verdade."
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Foco se volta para o Elche
A vitória garante triunfos consecutivos ao Athletic Bilbao, dando um forte impulso à equipe na busca por consistência na tabela da liga.
Nico destacou que os três pontos tiveram um sabor especial após o recente triunfo fora de casa, dando ao elenco confiança na visão de longo prazo de Terzic.
Terzic insistiu que a equipe voltará imediatamente sua atenção para o confronto de sábado pela liga contra o Elche CF, enquanto busca dar sequência à boa fase.
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