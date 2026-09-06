De acordo com o Marca, Nico Williams impulsionou a segunda vitória do Athletic Bilbao na temporada de La Liga, abrindo o placar no triunfo por 3 a 0 sobre o Atletico Madrid em San Mames. O Athletic Bilbao produziu uma impressionante arrancada de um minuto no início do segundo tempo para desmontar a equipe de Diego Simeone.

Nico abriu o placar de cabeça depois que uma finalização de seu irmão, Inaki Williams, foi desviada para a área.

Segundos depois, Nico e Inaki combinaram em um rápido contra-ataque para deixar Robert Navarro em condições de marcar o segundo gol do Athletic Bilbao, antes de Oihan Sancet fazer o terceiro já no fim e completar a vitória.