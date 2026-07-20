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Neymar-WilliamsGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Traduzido por

Nico Williams dedica a conquista da Espanha na Copa do Mundo ao seu “ídolo” Neymar, após a “linda” vitória na final contra a Argentina

N. Williams
Neymar
Espanha
Espanha x Argentina
Argentina
Copa do Mundo

O atacante espanhol Nico Williams dedicou a histórica vitória da La Roja na final da Copa do Mundo contra a Argentina ao seu “ídolo”, Neymar. O craque do Athletic Club deu a assistência decisiva na prorrogação para o gol da vitória de Ferran Torres no New York New Jersey Stadium, garantindo que seu país conquistasse seu segundo título mundial, igualando-se à França e ao Uruguai.

  • A “La Roja” garante a vitória

    Os campeões europeus conquistaram com sucesso o título máximo após derrotarem seus adversários, que jogavam com dez jogadores, na prorrogação. A equipe de Luis de la Fuente foi totalmente dominante durante todo o confronto, registrando um total de 20 chutes a gol contra uma Argentina muito defensiva, que conseguiu apenas três. Entrando em campo no segundo tempo, Williams causou um impacto imediato no ataque espanhol, que bombardeou incansavelmente a teimosa Albiceleste.

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    Williams elogia seu ídolo do futebol

    O jogador de 24 anos não conseguiu esconder sua alegria após o apito final e, de forma surpreendente, dedicou o maior troféu do futebol ao camisa 10 do Brasil, que foi eliminado nas oitavas de final com a Seleção. Em entrevista à Caze TV, Williams afirmou: “Estou muito feliz, para mim isso é a coisa mais linda. Eu idolatro o Neymar, espero que ele esteja assistindo a gente, isso também é para ele.”

  • Torres sela triunfo histórico

    Uma final acirrada sob o sol escaldante tomou um rumo decisivamente favorável aos vencedores pouco antes da prorrogação, com Enzo Fernández sendo expulso por uma entrada imprudente em Pau Cubarsi. O gol decisivo finalmente surgiu no início do segundo tempo da prorrogação, quando Williams avançou pela lateral e desviou de cabeça com maestria para o ex-atacante do Manchester City, Ferran Torres, que finalizou com precisão. O próprio Williams já havia balançado as redes no início da partida, mas o gol foi anulado devido a uma falta de Mikel Merino em Nicolas Otamendi.

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    O que vem a seguir?

    Com essa conquista, a La Roja entra para a história como o primeiro país a deter simultaneamente os títulos mundiais masculino e feminino. Espera-se que um elenco jovem, que conta com talentos excepcionais como Lamine Yamal, mantenha seu domínio no próximo ciclo de torneios, após a pausa para os jogos internacionais. Enquanto isso, o foco de Williams voltará imediatamente às suas obrigações no Athletic Club, mas não antes de desfrutar de férias bem merecidas.