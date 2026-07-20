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Nico Williams dedica a conquista da Espanha na Copa do Mundo ao seu “ídolo” Neymar, após a “linda” vitória na final contra a Argentina
A “La Roja” garante a vitória
Os campeões europeus conquistaram com sucesso o título máximo após derrotarem seus adversários, que jogavam com dez jogadores, na prorrogação. A equipe de Luis de la Fuente foi totalmente dominante durante todo o confronto, registrando um total de 20 chutes a gol contra uma Argentina muito defensiva, que conseguiu apenas três. Entrando em campo no segundo tempo, Williams causou um impacto imediato no ataque espanhol, que bombardeou incansavelmente a teimosa Albiceleste.
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Williams elogia seu ídolo do futebol
O jogador de 24 anos não conseguiu esconder sua alegria após o apito final e, de forma surpreendente, dedicou o maior troféu do futebol ao camisa 10 do Brasil, que foi eliminado nas oitavas de final com a Seleção. Em entrevista à Caze TV, Williams afirmou: “Estou muito feliz, para mim isso é a coisa mais linda. Eu idolatro o Neymar, espero que ele esteja assistindo a gente, isso também é para ele.”
Torres sela triunfo histórico
Uma final acirrada sob o sol escaldante tomou um rumo decisivamente favorável aos vencedores pouco antes da prorrogação, com Enzo Fernández sendo expulso por uma entrada imprudente em Pau Cubarsi. O gol decisivo finalmente surgiu no início do segundo tempo da prorrogação, quando Williams avançou pela lateral e desviou de cabeça com maestria para o ex-atacante do Manchester City, Ferran Torres, que finalizou com precisão. O próprio Williams já havia balançado as redes no início da partida, mas o gol foi anulado devido a uma falta de Mikel Merino em Nicolas Otamendi.
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O que vem a seguir?
Com essa conquista, a La Roja entra para a história como o primeiro país a deter simultaneamente os títulos mundiais masculino e feminino. Espera-se que um elenco jovem, que conta com talentos excepcionais como Lamine Yamal, mantenha seu domínio no próximo ciclo de torneios, após a pausa para os jogos internacionais. Enquanto isso, o foco de Williams voltará imediatamente às suas obrigações no Athletic Club, mas não antes de desfrutar de férias bem merecidas.
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