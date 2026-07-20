Nico Williams dedica a conquista da Espanha na Copa do Mundo ao seu “ídolo” Neymar, após a “linda” vitória na final contra a Argentina

Uma final acirrada sob o sol escaldante tomou um rumo decisivamente favorável aos vencedores pouco antes da prorrogação, com Enzo Fernández sendo expulso por uma entrada imprudente em Pau Cubarsi. O gol decisivo finalmente surgiu no início do segundo tempo da prorrogação, quando Williams avançou pela lateral e desviou de cabeça com maestria para o ex-atacante do Manchester City, Ferran Torres, que finalizou com precisão. O próprio Williams já havia balançado as redes no início da partida, mas o gol foi anulado devido a uma falta de Mikel Merino em Nicolas Otamendi.