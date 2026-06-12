Getty
Traduzido por
Nico Schlotterbeck reage ao interesse do Real Madrid, com José Mourinho ansioso para acionar a cláusula de rescisão especial do zagueiro do Borussia Dortmund
O Real Madrid está de olho na estrela do Dortmund
O técnico do Real Madrid, Mourinho, está ansioso para acionar uma cláusula de rescisão específica no contrato de Schlotterbeck com o Dortmund, avaliada entre 50 e 60 milhões de euros. De acordo com a Sky Sport e a SPORT BILD, o gigante espanhol já iniciou contato com o representante do zagueiro a respeito de uma transferência no meio do ano. É importante ressaltar que essa opção de saída está restrita a apenas três clubes de elite, sendo que o Liverpool e o Real Madrid já foram confirmados como dois dos destinos previstos.
- Getty Images Sport
Schlotterbeck defende uma abordagem internacional
Falando do centro de treinamento da seleção alemã nos Estados Unidos, antes da estreia no torneio, Schlotterbeck abordou as crescentes especulações da mídia. Embora reconheça os rumores de transferência que o ligam aos gigantes espanhóis, o jogador de 26 anos insistiu que suas prioridades imediatas continuam firmemente voltadas para a seleção, sob o comando de Julian Nagelsmann.
Ele disse: “Sim, é claro que você ouve falar sobre algo assim pela mídia, mas, basicamente, eu já disse isso há algumas semanas — o foco total agora está na Copa do Mundo, na primeira partida. No Catar, vimos como uma estreia como essa pode ser. É extremamente importante, e é por isso que, mesmo tendo ouvido falar sobre isso, não está na minha cabeça de jeito nenhum.”
Matthaus defende cláusula polêmica
Embora a inclusão de uma cláusula de rescisão tenha gerado forte reação negativa em parte da torcida do Dortmund, a lenda alemã Lothar Matthäus defendeu o acordo como um compromisso lógico para ambas as partes.
Matthaus enfatizou que a extensão protege a situação financeira do Dortmund ao mesmo tempo em que preserva as ambições profissionais do jogador, especialmente considerando o interesse anterior de grandes rivais nacionais, como o Bayern de Munique. Ele afirmou: “Sempre foi uma questão de ele querer dar o próximo passo.
Por outro lado, ele também está comprometido com o Borussia Dortmund. Mas se o Real Madrid vier bater à porta, você quer manter uma porta aberta, pelo menos uma pequena fresta pela qual possa passar.”
- Getty Images Sport
Os testes iniciais determinam o futuro
Schlotterbeck enfrenta um teste imediato no domingo, quando entrará em campo ao lado de Jonathan Tah na estreia da Alemanha na fase de grupos contra Curaçao, em Houston. Um bom desempenho no torneio inevitavelmente intensificará a disputa pela contratação entre o Real Madrid e o Liverpool quando a janela de transferências abrir oficialmente.
O Dortmund deve se preparar para uma inevitável abordagem pelo seu zagueiro estrela, ao mesmo tempo em que procura possíveis substitutos para a defesa, a fim de reforçar o elenco para a próxima temporada nacional.