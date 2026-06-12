Nico Schlotterbeck reage ao interesse do Real Madrid, com José Mourinho ansioso para acionar a cláusula de rescisão especial do zagueiro do Borussia Dortmund

Falando do centro de treinamento da seleção alemã nos Estados Unidos, antes da estreia no torneio, Schlotterbeck abordou as crescentes especulações da mídia. Embora reconheça os rumores de transferência que o ligam aos gigantes espanhóis, o jogador de 26 anos insistiu que suas prioridades imediatas continuam firmemente voltadas para a seleção, sob o comando de Julian Nagelsmann.

Ele disse: “Sim, é claro que você ouve falar sobre algo assim pela mídia, mas, basicamente, eu já disse isso há algumas semanas — o foco total agora está na Copa do Mundo, na primeira partida. No Catar, vimos como uma estreia como essa pode ser. É extremamente importante, e é por isso que, mesmo tendo ouvido falar sobre isso, não está na minha cabeça de jeito nenhum.”