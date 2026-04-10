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Nico Schlotterbeck finalmente assina! O Borussia Dortmund confirma a renovação do contrato por um longo prazo, um golpe para o Real Madrid
Acabar com as especulações sobre a saída
O anúncio põe fim a um período de grande incerteza quanto à situação do jogador de 26 anos no clube. Notícias recentes sugeriam que as prolongadas negociações contratuais haviam colocado a diretoria do BVB em uma situação delicada, com os torcedores cada vez mais preocupados com uma possível saída no meio do ano, diante do interesse do Real Madrid, do Bayern de Munique e de outros clubes. Ao assinar contrato até 2031, Schlotterbeck silenciou definitivamente esses rumores.
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A ampliação de Schlotterbeck é considerada fundamental
Em declarações na sede do clube, o CEO Carsten Cramer destacou a importância do acordo: “A renovação do contrato com Nico Schlotterbeck é de enorme importância. Ele tem um grande valor para nós, tanto como jogador quanto como pessoa. E o Nico sabe muito bem o que tem em nosso clube. Ele é muito valorizado e sente que estamos construindo algo aqui. Por isso, estamos muito satisfeitos por termos conseguido prorrogar seu contrato, que expiraria no próximo ano, antes do previsto.”
Líder no coração da defesa
Schlotterbeck tornou-se uma figura indispensável para o time preto e amarelo desde que chegou de Freiburg em 2022. Durante sua passagem por Dortmund, o zagueiro central canhoto disputou 155 partidas oficiais, marcando 10 gols e dando 18 assistências. Sua confiabilidade também lhe rendeu 25 convocações para a seleção alemã, consolidando seu status como um dos maiores talentos defensivos da Europa.
O diretor esportivo Lars Ricken expressou seu alívio por ter finalizado os termos antes da reta final da temporada. “Nosso objetivo foi alcançado. Isso era importante para mim. Nico é um líder no BVB e na seleção nacional. Estamos felizes por ele ter voltado ao mais alto nível tão rapidamente após sua recente lesão grave. Isso demonstra sua força de vontade e classe”, afirmou Ricken.
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Compromisso com o projeto de Dortmund
Para Schlotterbeck, a decisão de assinar uma renovação de contrato por cinco anos não foi tomada de ânimo leve. Apesar do interesse de outros clubes, o zagueiro está convencido de que o projeto que está sendo construído em Dortmund é o ambiente certo para ele atingir seu auge e, finalmente, trazer grandes títulos de volta para a apaixonada torcida do clube.
Refletindo sobre as negociações, Schlotterbeck disse: “Estou muito feliz por ter renovado meu contrato no BVB. Conscientemente, levei meu tempo, pois é uma decisão importante para mim”.
Ele acrescentou: “Tivemos boas conversas o tempo todo, mas, para mim, não foi um processo que se concluiu após uma ou duas semanas. Os responsáveis me mostraram um bom plano e eu sei o que tenho no clube. Meu objetivo é conquistar títulos junto com o Dortmund.”