Nico Schlotterbeck finalmente assina! O Borussia Dortmund confirma a renovação do contrato por um longo prazo, um golpe para o Real Madrid

Para Schlotterbeck, a decisão de assinar uma renovação de contrato por cinco anos não foi tomada de ânimo leve. Apesar do interesse de outros clubes, o zagueiro está convencido de que o projeto que está sendo construído em Dortmund é o ambiente certo para ele atingir seu auge e, finalmente, trazer grandes títulos de volta para a apaixonada torcida do clube.

Refletindo sobre as negociações, Schlotterbeck disse: “Estou muito feliz por ter renovado meu contrato no BVB. Conscientemente, levei meu tempo, pois é uma decisão importante para mim”.

Ele acrescentou: “Tivemos boas conversas o tempo todo, mas, para mim, não foi um processo que se concluiu após uma ou duas semanas. Os responsáveis me mostraram um bom plano e eu sei o que tenho no clube. Meu objetivo é conquistar títulos junto com o Dortmund.”