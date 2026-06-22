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Nico Schlotterbeck ainda está “assimilando” o golpe devastador da lesão, depois que o zagueiro da Alemanha foi descartado da Copa do Mundo
O alemão Schlotterbeck foi descartado
O zagueiro alemão Schlotterbeck se pronunciou pela primeira vez após a dolorosa confirmação de seu revés devido a uma lesão na Copa do Mundo. O zagueiro central do Borussia Dortmund ficará afastado dos gramados por pelo menos dois meses após sofrer uma lesão no ligamento medial do tornozelo esquerdo, o que pôs fim às suas esperanças de levantar o troféu em campo.
O jogador, que já disputou 29 partidas pela seleção, sofreu a lesão durante a vitória da Alemanha por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim. Inicialmente, ele tentou continuar em campo, mas foi forçado a sair no intervalo, quando a gravidade do problema ficou clara. Uma ressonância magnética confirmou posteriormente a extensão da lesão, tirando-o do restante do torneio.
Schlotterbeck quebra o silêncio nas redes sociais
Em uma mensagem emocionante compartilhada nas redes sociais, Schlotterbeck pediu tempo e privacidade para lidar com a situação, ao mesmo tempo em que pediu aos torcedores que continuem apoiando a seleção nacional. Ele enfatizou a importância da união em torno da campanha da Alemanha na Copa do Mundo.
“Olá, torcedores, ainda preciso de um pouco de tempo para assimilar tudo e falar sobre isso mais tarde. Portanto, não farei nenhuma declaração detalhada por enquanto”, escreveu Schlotterbeck. “O que importa agora é a equipe. Ela merece o apoio total de todos os alemães. Vamos nos unir e mostrar que estamos ao lado desta seleção alemã tanto nos momentos bons quanto nos difíceis, e apoiá-la em sua jornada rumo ao título da Copa do Mundo. Obrigado pela compreensão.”
Nagelsmann apoia zagueiro “positivo”
Apesar do contratempo físico, Schlotterbeck optou por permanecer com o elenco na base da equipe nos Estados Unidos. Essa decisão foi elogiada pela comissão técnica, já que o zagueiro continua sendo uma figura influente no vestiário, mesmo que não possa contribuir em campo. O técnico Julian Nagelsmann revelou que a comissão técnica está fazendo todo o possível para manter o ânimo do jogador elevado durante esse período difícil.
“Todos nós temos tentado animá-lo. Felizmente, ele é um cara muito positivo que já está olhando para frente”, disse Nagelsmann ao falar sobre o estado de espírito do zagueiro. O técnico valoriza claramente a presença do jogador de 26 anos, observando que sua decisão de permanecer no centro de treinamento é “um bom sinal. Porque ele também tem influência fora de campo”.
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Schlotterbeck é associado à elite
Schlotterbeck renovou recentemente seu contrato com o Dortmund até 2031 e tem sido cotado para uma transferência para clubes de elite da Europa neste verão. Seu novo contrato com o time alemão incluiria, segundo relatos, uma cláusula de rescisão válida até 19 de julho, permitindo que ele seja transferido por um valor entre €50m e €60m para um seleto grupo de clubes, liderado pelo Real Madrid e pelo Liverpool.