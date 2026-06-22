Nico Schlotterbeck ainda está “assimilando” o golpe devastador da lesão, depois que o zagueiro da Alemanha foi descartado da Copa do Mundo

O zagueiro alemão Schlotterbeck se pronunciou pela primeira vez após a dolorosa confirmação de seu revés devido a uma lesão na Copa do Mundo. O zagueiro central do Borussia Dortmund ficará afastado dos gramados por pelo menos dois meses após sofrer uma lesão no ligamento medial do tornozelo esquerdo, o que pôs fim às suas esperanças de levantar o troféu em campo.

O jogador, que já disputou 29 partidas pela seleção, sofreu a lesão durante a vitória da Alemanha por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim. Inicialmente, ele tentou continuar em campo, mas foi forçado a sair no intervalo, quando a gravidade do problema ficou clara. Uma ressonância magnética confirmou posteriormente a extensão da lesão, tirando-o do restante do torneio.