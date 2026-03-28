Na noite entre sábado, 27, e domingo, 28 de março, a Argentina disputou um amistoso pré-Mundial contra a Mauritânia. No Estádio Alberto José Armando, em Buenos Aires, a partida terminou em 2 a 1 para a equipe de Lionel Scaloni; o único jogador da Série A escalado como titular foi o meia-atacante do Como, Nico Paz: titular desde o início, marcou um gol e foi eleito o melhor em campo. O jogador nascido em 2004 marcou o gol do 2 a 0 aos 30 minutos do primeiro tempo, ampliando a vantagem inicial de Enzo Fernández.
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Nico Paz marca seu primeiro gol pela Argentina, em uma cobrança de falta diante de Messi: 2 a 1 contra a Mauritânia; Enzo Fernández também marcou
O GOL DE NICO PAZ
Para Nico Paz, este foi o primeiro gol com a camisa da Argentina: uma cobrança de falta da linha de meio-campo, chutada rasteira com o pé esquerdo no canto oposto ao goleiro, aproveitando a abertura na barreira. Tudo isso diante dos olhos de Leo Messi, que estava no banco e entraria no início do segundo tempo justamente no lugar do jogador do Como. Entre os jogadores que poderiam cobrar aquela falta estavam também Enzo Fernández e Thiago Almada; os três tiveram uma rápida conversa para decidir como cobrar e, no final, Nico Paz mandou a bola para o fundo da rede.
O OUTRO JOGADOR DA SÉRIE A EM CAMPO
Durante a partida, nenhum outro jogador do nosso campeonato entrou em campo; no banco estava o meio-campista do Como, Maximo Perrone, mas ele ficou fora durante os 90 minutos. Na escalação titular da Mauritânia, por outro lado, no meio-campo do 4-4-2 inicial foi escalado o meio-campista do Lecce, Oumar Ngom, substituído pouco mais de dez minutos antes do fim da partida. O próximo jogo da Argentina será também um amistoso contra a Zâmbia, marcado para a 1h15 da madrugada entre terça-feira, 31 de março, e quarta-feira, 1º de abril.