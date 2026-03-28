Nico Paz marca seu primeiro gol pela Argentina, em uma cobrança de falta diante de Messi: 2 a 1 contra a Mauritânia; Enzo Fernández também marca

Para Nico Paz, este foi o primeiro gol com a camisa da Argentina: uma cobrança de falta da linha de meio-campo, chutada rasteira com o pé esquerdo no canto oposto ao goleiro, aproveitando a abertura na barreira. E tudo isso diante dos olhos de Leo Messi, que estava no banco e entraria no início do segundo tempo justamente no lugar do jogador do Como. Entre os jogadores que poderiam cobrar aquela falta estavam também Enzo Fernández e Thiago Almada; os três tiveram uma rápida conversa para decidir como cobrar e, no final, Nico Paz mandou a bola para o fundo da rede.







