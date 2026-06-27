Nico Paz fica! O Como aceita a proposta de €60 milhões do Real Madrid, enquanto o gigante da La Liga inclui uma cláusula de recompra mais alta no acordo

Paz, de 21 anos, tem sido uma peça fundamental para o Como nas duas últimas temporadas. Na última temporada, ele marcou impressionantes 12 gols na Série A, ajudando o clube à beira do lago a garantir uma vaga na Liga dos Campeões. Esperava-se que o Real Madrid acionasse sua cláusula de rescisão e o incorporasse ao elenco para a próxima temporada, enquanto a Inter de Milão estava disposta a pagar o alto valor exigido pelo gigante espanhol para contratá-lo neste verão, mas o Como agiu com rapidez suficiente para garantir que ele continue fazendo parte do elenco de Cesc Fàbregas por enquanto.