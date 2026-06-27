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Nico Paz fica! O Como aceita a proposta de €60 milhões do Real Madrid, enquanto o gigante da La Liga inclui uma cláusula de recompra mais alta no acordo
Como garantir o futuro de Paz
Em uma reviravolta dramática no mercado de transferências, conforme noticiado pelo *La Gazzetta dello Sport*, o Como concordou em recomprar Paz do Real por uma quantia substancial de 60 milhões de euros. O clube italiano agiu de forma decisiva para impedir que o gigante espanhol ativasse sua opção original de recompra a preço reduzido antes do prazo final que se aproximava. Esse investimento financeiro recorde garante que o conceituado meia argentino permanecerá à beira do lago por pelo menos mais uma temporada, servindo de âncora para o time antes de sua histórica campanha de estreia na Liga dos Campeões.
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A Talisman se compromete com o projeto
Paz, de 21 anos, tem sido uma peça fundamental para o Como nas duas últimas temporadas. Na última temporada, ele marcou impressionantes 12 gols na Série A, ajudando o clube à beira do lago a garantir uma vaga na Liga dos Campeões. Esperava-se que o Real Madrid acionasse sua cláusula de rescisão e o incorporasse ao elenco para a próxima temporada, enquanto a Inter de Milão estava disposta a pagar o alto valor exigido pelo gigante espanhol para contratá-lo neste verão, mas o Como agiu com rapidez suficiente para garantir que ele continue fazendo parte do elenco de Cesc Fàbregas por enquanto.
O Real Madrid mantém o controle sobre o futuro
As complexas negociações exigiram uma reformulação estrutural do acordo inicial que trouxe o jogador formado na base para a Itália por apenas 6 milhões de euros há dois verões. Naquele acordo original, o Real Madrid detinha 50% dos direitos de revenda, além de cláusulas de recompra escalonadas por três temporadas, com o segundo prazo de €10 milhões se aproximando na próxima terça-feira. O Real Madrid, buscando levantar capital imediato para o projeto do novo técnico José Mourinho, usou essa vantagem para negociar o novo pacote de €60 milhões, estruturado em quatro parcelas anuais, ao mesmo tempo em que estabeleceu uma opção de recompra revisada de €80 milhões para o próximo verão.
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O desafio da Liga dos Campeões está por vir
O Como precisa agora equilibrar esse imenso investimento financeiro com as regras do Fair Play Financeiro, enquanto continua a montar um elenco competitivo para uma campanha exaustiva em várias frentes. Manter sua joia mais brilhante representa um impulso psicológico monumental para a torcida apaixonada do clube, diante de uma aventura europeia sem precedentes no Stadio Sinigaglia. A atenção se volta agora para a próxima janela de transferências de verão, quando a diretoria buscará garantir reforços defensivos para complementar o meio-campo repleto de estrelas liderado por Fábregas.