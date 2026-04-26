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Genoa CFC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Nico Paz, do Como, foi levado ao hospital após sofrer uma lesão na cabeça durante o confronto da Série A contra o Genoa

N. Paz
Como
Campeonato Italiano
Genoa x Como
Genoa

O meio-campista do Como, Nico Paz, foi levado ao hospital para exames após sofrer uma lesão preocupante na cabeça durante a vitória de sua equipe por 2 a 0 sobre o Genoa pela Série A. O jogador da seleção argentina sofreu uma colisão de cabeças no primeiro tempo e relatou graves problemas de visão, o que levou o técnico Cesc Fàbregas a substituí-lo por precaução.

  • Problemas de visão obrigam à substituição

    Segundo o Football Italia, Paz passou por um momento assustador na tarde de domingo, no Estádio Luigi Ferraris. O jogador de 21 anos estava em boa fase antes de sofrer uma forte colisão de cabeças com o zagueiro do Genoa, Alessandro Marcandalli, durante o primeiro tempo. Paz então se aproximou da linha lateral várias vezes para informar à equipe médica que estava com dificuldade para enxergar direito com um dos olhos. Consequentemente, ele foi substituído no intervalo por Maxence Caqueret e imediatamente transportado para um hospital local para exames médicos completos.

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    Fàbregas dá notícias sobre sua recuperação no hospital

    Após a vitória fora de casa por 2 a 0, o técnico do Como, Fàbregas, falou com a imprensa para esclarecer a situação preocupante em torno de seu craque. O treinador destacou a necessidade de priorizar o bem-estar do jogador em detrimento do resultado da partida. “O Nico está melhor, está no hospital e lá estão fazendo exames”, confirmou Fàbregas na coletiva de imprensa pós-jogo. Ao detalhar o motivo exato da substituição urgente, o técnico espanhol explicou: “Ele estava com dificuldade para enxergar direito. De qualquer forma, é importante para nós conseguirmos encontrar várias soluções diferentes dentro da equipe.”

  • Autorização médica e impacto na temporada

    Felizmente para o Como, os receios iniciais quanto à gravidade da lesão na cabeça foram rapidamente dissipados. A Sky Sport Italia confirmou posteriormente que Paz havia recebido alta oficial do hospital após exames não terem revelado sequelas, permitindo que ele voltasse a viajar com o elenco. Sua rápida recuperação é um grande alívio para uma equipe que depende fortemente de sua criatividade. Paz tem sido uma revelação nesta temporada, marcando 13 gols e dando oito assistências em 38 partidas oficiais. Sua excelente forma consolidou seu status como um dos jovens talentos mais promissores atualmente atuando na primeira divisão italiana.

  • Fabregas Nico Paz ComoGetty Images

    O Real Madrid aguarda nas alas

    De cara para o futuro, Paz passará pelos protocolos padrão para concussões antes de retornar aos treinos completos. O Real Madrid tem mantido grande interesse em seu desenvolvimento e detém uma opção de recompra no valor de € 9 milhões. Várias reportagens sugerem que o gigante espanhol tem toda a intenção de exercer essa cláusula durante a próxima janela de transferências de verão.

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