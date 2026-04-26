Nico Paz, do Como, foi levado ao hospital após sofrer uma lesão na cabeça durante o confronto da Série A contra o Genoa

Segundo o Football Italia, Paz passou por um momento assustador na tarde de domingo, no Estádio Luigi Ferraris. O jogador de 21 anos estava em boa fase antes de sofrer uma forte colisão de cabeças com o zagueiro do Genoa, Alessandro Marcandalli, durante o primeiro tempo. Paz então se aproximou da linha lateral várias vezes para informar à equipe médica que estava com dificuldade para enxergar direito com um dos olhos. Consequentemente, ele foi substituído no intervalo por Maxence Caqueret e imediatamente transportado para um hospital local para exames médicos completos.