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Nico Paz, do Como, foi levado ao hospital após sofrer uma lesão na cabeça durante o confronto da Série A contra o Genoa
Problemas de visão obrigam à substituição
Segundo o Football Italia, Paz passou por um momento assustador na tarde de domingo, no Estádio Luigi Ferraris. O jogador de 21 anos estava em boa fase antes de sofrer uma forte colisão de cabeças com o zagueiro do Genoa, Alessandro Marcandalli, durante o primeiro tempo. Paz então se aproximou da linha lateral várias vezes para informar à equipe médica que estava com dificuldade para enxergar direito com um dos olhos. Consequentemente, ele foi substituído no intervalo por Maxence Caqueret e imediatamente transportado para um hospital local para exames médicos completos.
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Fàbregas dá notícias sobre sua recuperação no hospital
Após a vitória fora de casa por 2 a 0, o técnico do Como, Fàbregas, falou com a imprensa para esclarecer a situação preocupante em torno de seu craque. O treinador destacou a necessidade de priorizar o bem-estar do jogador em detrimento do resultado da partida. “O Nico está melhor, está no hospital e lá estão fazendo exames”, confirmou Fàbregas na coletiva de imprensa pós-jogo. Ao detalhar o motivo exato da substituição urgente, o técnico espanhol explicou: “Ele estava com dificuldade para enxergar direito. De qualquer forma, é importante para nós conseguirmos encontrar várias soluções diferentes dentro da equipe.”
Autorização médica e impacto na temporada
Felizmente para o Como, os receios iniciais quanto à gravidade da lesão na cabeça foram rapidamente dissipados. A Sky Sport Italia confirmou posteriormente que Paz havia recebido alta oficial do hospital após exames não terem revelado sequelas, permitindo que ele voltasse a viajar com o elenco. Sua rápida recuperação é um grande alívio para uma equipe que depende fortemente de sua criatividade. Paz tem sido uma revelação nesta temporada, marcando 13 gols e dando oito assistências em 38 partidas oficiais. Sua excelente forma consolidou seu status como um dos jovens talentos mais promissores atualmente atuando na primeira divisão italiana.
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O Real Madrid aguarda nas alas
De cara para o futuro, Paz passará pelos protocolos padrão para concussões antes de retornar aos treinos completos. O Real Madrid tem mantido grande interesse em seu desenvolvimento e detém uma opção de recompra no valor de € 9 milhões. Várias reportagens sugerem que o gigante espanhol tem toda a intenção de exercer essa cláusula durante a próxima janela de transferências de verão.