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Nico Paz desmente rumores de transferência para o Inter e fala sobre o futuro no Real Madrid, enquanto brilha no Como sob o comando de Cesc Fàbregas
Meio-campista nega contato com o Nerazzurri
Paz se pronunciou sobre as crescentes especulações a respeito de seu futuro, enquanto o Como se prepara para uma reta final decisiva da temporada. O meia criativo tem sido fortemente associado a uma transferência para o Inter, com os dois clubes atualmente envolvidos em uma disputa acirrada por uma vaga na final da Coppa Italia.
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A orientação de Fàbregas se mostra decisiva
Apesar do alvoroço em torno de sua impressionante campanha na Itália, o jogador de 21 anos se manteve firme em relação aos rumores, insistindo que está 100% focado em jogar pelo Como.
“Nunca houve nada com o Nerazzurri”, disse ele à Sport Mediaset. Ao abordar seu futuro a longo prazo e um possível retorno ao Bernabéu, ele acrescentou: “Um retorno ao Real Madrid? Não estou pensando nisso agora; estou 100% focado no Como. Estamos tendo uma boa temporada; sinceramente, não esperávamos que fosse tão boa assim. Quero dar o meu melhor, e depois veremos o que o futuro reserva.”
Embora o Inter possa não estar em seus planos imediatos, o Real Madrid continua acompanhando o progresso do jogador formado em sua base. Os Blancos supostamente mantêm uma cláusula de recompra do argentino, e seu desempenho na Itália sugere que um retorno à capital espanhola neste verão pode estar nos planos.
A orientação de Fàbregas se mostra decisiva
A influência de Fàbregas tem sido um fator determinante no ano de destaque do meio-campista. O ex-jogador do Arsenal e do Barcelona implementou um estilo de jogo expansivo no Como, proporcionando a plataforma perfeita para que o jovem se destacasse na posição central.
Ao explicar o impacto de seu técnico, Paz disse: “Fàbregas? Ele foi o fator mais importante. Ele tem muita confiança em nós: é um técnico jovem, alguém que vive para o futebol e me permite jogar da maneira que eu quero. Isso é fundamental.”
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O Como busca uma final histórica da copa
Paz manteve os pés no chão durante todo o processo, priorizando a participação na equipe principal em vez de uma volta prematura a um grande clube. A principal prioridade de Paz é a crucial partida de volta contra o Inter nas semifinais da Coppa Italia. Após o empate em 0 a 0 na primeira partida, o confronto continua tenso. Além disso, o time sofreu recentemente uma derrota por 4 a 3 para o Inter na Série A, o que alimentará seu desejo de revanche e de uma vaga na final da Coppa Italia. Mas, antes disso, o time enfrentará o Sassuolo.