Nico Paz desmente rumores de transferência para o Inter e fala sobre o futuro no Real Madrid, enquanto brilha no Como sob o comando de Cesc Fàbregas

Apesar do alvoroço em torno de sua impressionante campanha na Itália, o jogador de 21 anos se manteve firme em relação aos rumores, insistindo que está 100% focado em jogar pelo Como.

“Nunca houve nada com o Nerazzurri”, disse ele à Sport Mediaset. Ao abordar seu futuro a longo prazo e um possível retorno ao Bernabéu, ele acrescentou: “Um retorno ao Real Madrid? Não estou pensando nisso agora; estou 100% focado no Como. Estamos tendo uma boa temporada; sinceramente, não esperávamos que fosse tão boa assim. Quero dar o meu melhor, e depois veremos o que o futuro reserva.”

Embora o Inter possa não estar em seus planos imediatos, o Real Madrid continua acompanhando o progresso do jogador formado em sua base. Os Blancos supostamente mantêm uma cláusula de recompra do argentino, e seu desempenho na Itália sugere que um retorno à capital espanhola neste verão pode estar nos planos.