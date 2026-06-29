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Nico Paz confirma que permanecerá no Real Madrid, já que o clube mantém a opção de recompra do astro argentino
Foi assinado um acordo oficial para a temporada 2026-27
Paz deve continuar sua trajetória na Itália depois que o Real Madrid e o Como formalizaram um acordo para que o jogador permaneça no time lariano na próxima temporada 2026-27. O jogador de 21 anos se tornou o coração do meio-campo do Como, e ambos os clubes estavam empenhados em garantir que sua evolução continuasse ininterrupta em um ambiente familiar.
O gigante espanhol divulgou um comunicado oficial confirmando o acordo, destacando que o acordo foi fortemente influenciado pelo próprio desejo do jogador de permanecer no clube. Essa continuidade representa um grande impulso para o Como, que busca dar continuidade aos recentes sucessos com seu jovem astro de destaque.
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Madri protege seus interesses futuros
Embora o acordo permita que Paz continue seu desenvolvimento na Série A, o Real Madrid tomou o cuidado de proteger seus interesses de longo prazo em relação ao jogador da seleção argentina. O acordo inclui uma cláusula específica que garante que a diretoria do Bernabéu mantenha controle significativo sobre o eventual próximo passo do jogador, caso deseje trazê-lo de volta à capital espanhola.
O comunicado oficial esclareceu ainda mais os termos do acordo: “O acordo, firmado a pedido do próprio jogador, prevê também que o Real Madrid mantenha uma opção unilateral de readquirir os direitos sobre as atuações esportivas de Nico Paz para a temporada 2027-2028.” Esse mecanismo de recompra sugere que os “Blancos” ainda veem Paz como um potencial reforço futuro para seu próprio time principal.
Impacto individual impressionante na Itália
Desde que chegou à península, Paz superou, sem dúvida, todas as expectativas, evoluindo de um promissor jogador formado na base para uma figura dominante na Série A. Seus números estatísticos têm sido de primeira linha, refletindo sua importância nas transições ofensivas da equipe e na criatividade no terço final do campo.
No total, Paz disputou 75 partidas entre a Série A e a Coppa Italia, contribuindo com notáveis 19 gols e 17 assistências. Esses números destacam sua dupla ameaça como finalizador preciso e armador visionário, qualidades que o tornaram um dos meio-campistas ofensivos mais temidos da divisão e um elemento vital na estrutura tática do Como.
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Fàbregas vence a disputa para manter Paz
Paz desempenhou um papel fundamental na campanha histórica do Como, que terminou de forma dramática quando a equipe de Fábregas garantiu a classificação para a Liga dos Campeões na última rodada da temporada da Série A. Consequentemente, Fábregas continua extremamente determinado a manter o jovem astro argentino no clube, apesar das tentativas agressivas do Inter de Milão de contratá-lo neste verão.
Essa postura firme reflete a admiração de longa data do técnico pelo meio-campista, já que Fábregas havia descrito Paz anteriormente como “um jogador muito importante para o nosso crescimento. Nós crescemos com ele, e ele cresceu conosco”.