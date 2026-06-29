Nico Paz confirma que permanecerá no Real Madrid, já que o clube mantém a opção de recompra do astro argentino

Paz deve continuar sua trajetória na Itália depois que o Real Madrid e o Como formalizaram um acordo para que o jogador permaneça no time lariano na próxima temporada 2026-27. O jogador de 21 anos se tornou o coração do meio-campo do Como, e ambos os clubes estavam empenhados em garantir que sua evolução continuasse ininterrupta em um ambiente familiar.

O gigante espanhol divulgou um comunicado oficial confirmando o acordo, destacando que o acordo foi fortemente influenciado pelo próprio desejo do jogador de permanecer no clube. Essa continuidade representa um grande impulso para o Como, que busca dar continuidade aos recentes sucessos com seu jovem astro de destaque.











